ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

05 апреля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.5796
EURO: 70.5926
Погода в городе Кирове:
вечером:  0...+2°C
ночью:  -5...-3°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Кировская мэрия откажется от помощи квадрокоптеров.

Сегодня, 11:37 | Просмотров: 108 | Версия для печати
Поделиться новостью:
С помощью этих устройств до настоящего времени следили за состоянием крыш в зимний период.
 
Их запускали над районами, откуда поступало наибольшее число жалоб от жителей и территориальных инспекторов. Информация, которая поступала от летающих дронов - помогала вычислять потенциально опасные крыши и оценивать масштаб работ.
 
Но в ходе использования квадрокоптеров стало понятно, что данный способ мониторинга весьма неоперативный. Поскольку каждый полет необходимо согласовывать за 3 дня. В том числе с аэропортом и органами безопасности. Кроме того - они неоднократно создавали помехи в радиоэфире. Поэтому от дронов решили отказаться.

Упор при контроле за состоянием крыш будет сделан на работу территориальных инспекторов.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Следственный комитет проводит обыски в администрации г. Кирова.

14:29 05.04.2018


Следственный комитет проводит обыски в администрации г. Кирова.

34 объекта в Кирове не могут гарантировать безопасной эвакуации людей при пожаре.

13:07 05.04.2018


34 объекта в Кирове не могут гарантировать безопасной эвакуации людей при пожаре.

В Кирове неизвестные сняли со здания два флага (ВИДЕО).

12:58 05.04.2018


В Кирове неизвестные сняли со здания два флага (ВИДЕО).

Кировская мэрия откажется от помощи квадрокоптеров.

11:37 05.04.2018


Кировская мэрия откажется от помощи квадрокоптеров.

В Кировской области выявлен новый случай бешенства.

10:45 05.04.2018


В Кировской области выявлен новый случай бешенства.

Житель Кирова при оформлении кредита через интернет потерял 55 тысяч рублей.

9:48 05.04.2018


Житель Кирова при оформлении кредита через интернет потерял 55 тысяч рублей.

Вырубка леса в Порошино. Коттеджей не будет.

18:50 04.04.2018


Вырубка леса в Порошино. Коттеджей не будет.

Все новости

Вести. Кировская область

Памятник Максиму Горькому в Нововятске

17:44 05.04.2018


Памятник Максиму Горькому в Нововятске

На Ленина, 78 обрушилась часть балкона

17:43 05.04.2018


На Ленина, 78 обрушилась часть балкона

В Кирове завершился областной конкурс "Учитель года"

15:18 05.04.2018


В Кирове завершился областной конкурс "Учитель года"

Злостных алиментщиков могут признать безвестно отсутствующими и лишить регистрации по месту жительства

15:17 05.04.2018


Злостных алиментщиков могут признать безвестно отсутствующими и лишить регистрации по месту жительства

МЧС предупреждает: зимняя рыбалка в апреле - опасный экстрим

20:50 04.04.2018


МЧС предупреждает: зимняя рыбалка в апреле - опасный экстрим

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове усилят контроль за очисткой крыш

02.02.2017


В Кирове усилят контроль за очисткой крыш

В Кирове крыши оборудуют снегозадерживающими устройствами

26.08.2016


В Кирове крыши оборудуют снегозадерживающими устройствами

Рейд по очистке крыш от снега в городе Слободском

16.03.2018


Рейд по очистке крыш от снега в городе Слободском

В Кирове создали карты "Опасных крыш"

23.01.2018


В Кирове создали карты "Опасных крыш"

Проверка крыш

24.11.2015


Проверка крыш

В Кирове стартовал месячник по очистке крыш от снега и льда

15.02.2017


В Кирове стартовал месячник по очистке крыш от снега и льда

Популярные новости

МЧС и представители администрации протестировали на пожарную безопасность ТРЦ "Jam Молл"

29.03.2018


МЧС и представители администрации протестировали на пожарную безопасность ТРЦ "Jam Молл"

Вице-губернатор Кировской области не покупал самый дорогой внедорожник.

04.04.2018


Вице-губернатор Кировской области не покупал самый дорогой внедорожник.

В Кирове в дтп погиб стажер полиции.

04.04.2018


В Кирове в дтп погиб стажер полиции.

В Слободском районе в ДТП погибла 38-летняя женщина.

23.03.2018


В Слободском районе в ДТП погибла 38-летняя женщина.

В Кирове с крыши сорвался рабочий, чистивший кровлю от снега.

27.03.2018


В Кирове с крыши сорвался рабочий, чистивший кровлю от снега.

В п. Безбожник Мурашинского района сгорел восьмиквартирный жилой дом.

31.03.2018


В п. Безбожник Мурашинского района сгорел восьмиквартирный жилой дом.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх