Кировская мэрия откажется от помощи квадрокоптеров.

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С помощью этих устройств до настоящего времени следили за состоянием крыш в зимний период.

Их запускали над районами, откуда поступало наибольшее число жалоб от жителей и территориальных инспекторов. Информация, которая поступала от летающих дронов - помогала вычислять потенциально опасные крыши и оценивать масштаб работ.

Но в ходе использования квадрокоптеров стало понятно, что данный способ мониторинга весьма неоперативный. Поскольку каждый полет необходимо согласовывать за 3 дня. В том числе с аэропортом и органами безопасности. Кроме того - они неоднократно создавали помехи в радиоэфире. Поэтому от дронов решили отказаться.Упор при контроле за состоянием крыш будет сделан на работу территориальных инспекторов.