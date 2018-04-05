Кировская мэрия откажется от помощи квадрокоптеров.
С помощью этих устройств до настоящего времени следили за состоянием крыш в зимний период.
Их запускали над районами, откуда поступало наибольшее число жалоб
от жителей и территориальных инспекторов. Информация, которая поступала
от летающих дронов - помогала вычислять потенциально опасные крыши и
оценивать масштаб работ.
Но в ходе
использования квадрокоптеров стало понятно, что данный способ
мониторинга весьма неоперативный. Поскольку каждый полет необходимо
согласовывать за 3 дня. В том числе с аэропортом и органами
безопасности. Кроме того - они неоднократно создавали помехи в
радиоэфире. Поэтому от дронов решили отказаться.
Упор при контроле за состоянием крыш будет сделан на работу территориальных инспекторов.
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