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Новости / Общество

Злостных алиментщиков могут признать безвестно отсутствующими и лишить регистрации по месту жительства

Сегодня, 15:17 | Просмотров: 107 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Должников по алиментам, которых не могут найти более года, признают безвестно отсутствующими. И их детям назначат пенсию по потере кормильца. Кроме того, таких алиментщиков могут лишить регистрации по месту жительства. В Кировской области под новый закон подпадает больше пятидесяти человек.
 
 
Должника по алиментам разыскивают две бывшие супруги. Гражданская жена с четырьмя детьми до недавнего времени проживала на Чернышевского, 8. Последние сведения приставов о нерадивом отце датируются 2015 годом, тогда его задерживали в Сыктывкаре за совершение административного правонарушения. Взыскательница в последний раз общалась с бывшим мужем еще раньше.

Злостных алиментщиков могут признать безвестно отсутствующими и лишить регистрации по месту жительстваЮЛИЯ КОЗЫРЕВА:
«В 12 году он мне дал паспорт, чтобы я сделала сыну гражданство, и с тех пор я его больше не видела, не слышала».

На этот раз не удалось обнаружить ни родственников должника, ни его самого. Хотя еще в феврале в квартире жила большая семья.

- Здравствуйте, судебные приставы, знаете ли такого Козырева Олега Витальевича?
- Не знаю.
- Соседей ваших видите?
- Нет, давно не видели. Женщина бывала месяц назад.
- То есть, фактически там никто не живет?
- Да.

Новый закон, позволяющий признавать алиментщиков безвестно отсутствующими, а также лишать их регистрации по месту жительства, может затронуть около 4 тысяч россиян. В Кировской области таких должников - 53.

Злостных алиментщиков могут признать безвестно отсутствующими и лишить регистрации по месту жительстваКОНСТАНТИН САВИНЦЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РОЗЫСКУ ДОЛЖНИКОВ УФССП РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Теперь на службу судебных приставов, фактически на приставов-исполнителей, которые осуществляют розыск, возложена такая обязанность, и сегодня будет проинформирован взыскатель о том, что сведений больше года нет, и она может воспользоваться своим правом обратиться с исковым заявлением в суд о признании бывшего мужа безвестно отсутствующим».

Нововведение позволит использовать имущество должника, в том числе жилое помещение, до тех пор, пока он не будет обнаружен. А дети безвестно отсутствующих смогут получать пенсию по случаю потери кормильца.

ЮЛИЯ КОЗЫРЕВА:
«Когда суд примет решение в мою пользу, будем откладывать эти деньги на будущее, на обучение ребенка».

В службе судебных приставов отмечают, что эта мера носит, прежде всего, превентивный характер - не каждый должник захочет быть ограничен в правах, не каждый захочет возмещать пенсии по потере кормильца.


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