Злостных алиментщиков могут признать безвестно отсутствующими и лишить регистрации по месту жительства

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ЮЛИЯ КОЗЫРЕВА:

«Когда суд примет решение в мою пользу, будем откладывать эти деньги на будущее, на обучение ребенка».

Должников по алиментам, которых не могут найти более года, признают безвестно отсутствующими. И их детям назначат пенсию по потере кормильца. Кроме того, таких алиментщиков могут лишить регистрации по месту жительства. В Кировской области под новый закон подпадает больше пятидесяти человек.Должника по алиментам разыскивают две бывшие супруги. Гражданская жена с четырьмя детьми до недавнего времени проживала на Чернышевского, 8. Последние сведения приставов о нерадивом отце датируются 2015 годом, тогда его задерживали в Сыктывкаре за совершение административного правонарушения. Взыскательница в последний раз общалась с бывшим мужем еще раньше.На этот раз не удалось обнаружить ни родственников должника, ни его самого. Хотя еще в феврале в квартире жила большая семья.Новый закон, позволяющий признавать алиментщиков безвестно отсутствующими, а также лишать их регистрации по месту жительства, может затронуть около 4 тысяч россиян. В Кировской области таких должников - 53.Нововведение позволит использовать имущество должника, в том числе жилое помещение, до тех пор, пока он не будет обнаружен. А дети безвестно отсутствующих смогут получать пенсию по случаю потери кормильца.В службе судебных приставов отмечают, что эта мера носит, прежде всего, превентивный характер - не каждый должник захочет быть ограничен в правах, не каждый захочет возмещать пенсии по потере кормильца.