Злостных алиментщиков могут признать безвестно отсутствующими и лишить регистрации по месту жительства
ЮЛИЯ КОЗЫРЕВА:
«В 12 году он мне дал паспорт, чтобы я сделала сыну гражданство, и с тех пор я его больше не видела, не слышала».
На этот раз не удалось обнаружить ни родственников должника, ни его самого. Хотя еще в феврале в квартире жила большая семья.
- Здравствуйте, судебные приставы, знаете ли такого Козырева Олега Витальевича?
- Не знаю.
- Соседей ваших видите?
- Нет, давно не видели. Женщина бывала месяц назад.
- То есть, фактически там никто не живет?
- Да.
Новый закон, позволяющий признавать алиментщиков безвестно отсутствующими, а также лишать их регистрации по месту жительства, может затронуть около 4 тысяч россиян. В Кировской области таких должников - 53.
КОНСТАНТИН САВИНЦЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО РОЗЫСКУ ДОЛЖНИКОВ УФССП РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Теперь на службу судебных приставов, фактически на приставов-исполнителей, которые осуществляют розыск, возложена такая обязанность, и сегодня будет проинформирован взыскатель о том, что сведений больше года нет, и она может воспользоваться своим правом обратиться с исковым заявлением в суд о признании бывшего мужа безвестно отсутствующим».
Нововведение позволит использовать имущество должника, в том числе жилое помещение, до тех пор, пока он не будет обнаружен. А дети безвестно отсутствующих смогут получать пенсию по случаю потери кормильца.
В службе судебных приставов отмечают, что эта мера носит, прежде всего, превентивный характер - не каждый должник захочет быть ограничен в правах, не каждый захочет возмещать пенсии по потере кормильца.
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