Юные кировчане делают подарки ветеранам к Дню Победы

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«Нам нужна ткань, мы должны ее раскроить, нарисовать квадратик. Потом будем ее разглаживать и сшивать».

«Тут будет главный цвет оранжевый, будут разные узоры - баночка с повидлом, разные фрукты».

Это техника печворк, делается из лоскутков хлопчатобумажной ткани».

«Такая добрая акция находит отклик и у детей, и у ветеранов. Они с особым трепетом принимают подарки, которые дети для них приготовили».

Юные кировчане начали подготовку к Дню Победы - своими руками они делают подарки ветеранам. На необычном уроке технологии в школе номер 53 побывала Юлия Шалаева.Эти девочки учатся в шестом классе, но благодаря уроку технологии уже многое умеют. Лиза Счастливцева сама сшила игрушечного котика. Сегодня шьет прихватку.Это будут прихватки не для себя. Девочки готовят подарки ветеранам. Каждая тщательно подбирает ткань, продумывает расцветку.Рукотворные подарки дети лично вручат ветеранам накануне Дня Победы.Кстати, лоскутки ткани принесли обычные кировчане. Вот уже второй год Центр местной активности Октябрьского района проводит благотворительную акцию "Волшебный лоскуток". В прошлом году ткань отдали в 44-ю школу, где дети сшили порядка 50-ти прихваток. В этом году ожидают не меньше.Активные жители Октябрьского района надеются, что их акции "Волшебный лоскуток" и "Подарок ветерану" станут повсеместными и к ним присоединятся не только районы Кирова, но и вся область.