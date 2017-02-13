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Юные кировчане делают подарки ветеранам к Дню Победы

Вчера, 20:00 | Просмотров: 137 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
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Юные кировчане начали подготовку к Дню Победы - своими руками они делают подарки ветеранам. На необычном уроке технологии в школе номер 53 побывала Юлия Шалаева.

Эти девочки учатся в шестом классе, но благодаря уроку технологии уже многое умеют. Лиза Счастливцева сама сшила игрушечного котика. Сегодня шьет прихватку.

Юные кировчане делают подарки ветеранам к Дню ПобедыЕЛИЗАВЕТА СЧАСТЛИВЦЕВА, УЧАСТНИЦА АКЦИИ "ПОДАРОК ВЕТЕРАНУ":
«Нам нужна ткань, мы должны ее раскроить, нарисовать квадратик. Потом будем ее разглаживать и сшивать».
 
 
Это будут прихватки не для себя. Девочки готовят подарки ветеранам. Каждая тщательно подбирает ткань, продумывает расцветку.

Юные кировчане делают подарки ветеранам к Дню ПобедыЕКАТЕРИНА ПЕТУХОВА, УЧАСТНИЦА АКЦИИ "ПОДАРОК ВЕТЕРАНУ":
«Тут будет главный цвет оранжевый, будут разные узоры - баночка с повидлом, разные фрукты».
 
 
Рукотворные подарки дети лично вручат ветеранам накануне Дня Победы.

Юные кировчане делают подарки ветеранам к Дню ПобедыОЛЬГА АЛФЕРОВА, УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ ШКОЛЫ № 53:
«Кто-то будет делать прихватки, пятый класс будут обшивать полотенца. Каждый ветеран получит прихватку и полотенешко. Вот такую прихватку,
Это техника печворк, делается из лоскутков хлопчатобумажной ткани».
 
 
Кстати, лоскутки ткани принесли обычные кировчане. Вот уже второй год Центр местной активности Октябрьского района проводит благотворительную акцию "Волшебный лоскуток". В прошлом году ткань отдали в 44-ю школу, где дети сшили порядка 50-ти прихваток. В этом году ожидают не меньше.

Юные кировчане делают подарки ветеранам к Дню ПобедыАННА ТАРАСОВА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА МЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ:
«Такая добрая акция находит отклик и у детей, и у ветеранов. Они с особым трепетом принимают подарки, которые дети для них приготовили».
 
 
Активные жители Октябрьского района надеются, что их акции "Волшебный лоскуток" и "Подарок ветерану" станут повсеместными и к ним присоединятся не только районы Кирова, но и вся область.


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