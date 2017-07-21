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В регионе подвели итоги операции "Лесовоз"

Сегодня, 10:07 | Просмотров: 109 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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В регионе подвели итоги операции "Лесовоз". Усиление различных видов контроля принесло свои плоды.

Ни для кого не секрет, что далеко не всегда заготовка древесины ведется законным способом. Предприниматели пускают в ход разные хитрости. Предъявляют фальшивые документы, предлагают взятки, пытаются проскочить на «авось» и всячески маскируют следы преступления. С начала года выявлено 56 случаев перевозки древесины с нарушениями. Зафиксированы два факта незаконной вырубки в Мурашинском и Опаринском районах.

В регионе подвели итоги операции "Лесовоз"СЕРГЕЙ САЛИН, МИНИСТР ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Здесь были задействованы, как и выездные посты полиции. Ее сотрудники и лесоохрана выезжали на дороги, по которым осуществляется перевозка древесины. А также шло патрулирование лесного фонда. Т.е. это не только стационарные посты. Это вся дорожная сеть и лесной фонд».
 
С первого апреля вступили в силу изменения в областном Законе о работе пунктов приема и переработки древесины. Их в регионе насчитывается более полутора тысяч. Большая часть поставлена на учет. Юрлицам и предпринимателям, кто этого еще не сделал, теперь грозят серьезные штрафы. Увеличение доходов в бюджет в прошлом году составило свыше 100 миллионов рублей. За эффективным, а главное, законным использованием главного богатства региона следят прокуратура и следственное управление. Передвижение лесовозов отслеживают приборы фото и видеофиксации. К контролю за оборотом древесины также будут привлечены "Оборонлес" и "Роскосмос".

В регионе подвели итоги операции "Лесовоз"МАКСИМ КОЧЕТКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы используем инновационные технологии, и они рассматривают нас как пилотную зону. И в ближайшее время мы подпишем соглашения. Они позволят нам внедрить системы фото, видеофиксации, которые есть у коллег. И даже система дистанционного зондирования Земли».

Операция "Лесовоз" проходит в Кировской области уже не первый год и дает достаточно серьезные результаты. Основной из них - снижение уровня теневого оборота древесины. Поэтому, рейды и патрулирование будут продолжены. В том числе с участием мобильных групп из числа государственных лесных инспекторов, лесничих и сотрудников правоохранительных органов.


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