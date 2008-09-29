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Новости / Общество

О реализации проекта "Школа правовых знаний" и о путях преодоления правового нигилизма у молодежи

Сегодня, 11:55 | Просмотров: 82 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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"Школа правовых знаний" - один из проектов, получивших президентский грант в прошлом году. О том, как идет реализация проекта и о путях преодоления правового нигилизма у молодежи, шла речь на круглом столе, организованном Общественной палатой региона.

Одной из тем дискуссии стал кибербуллинг. Прекратить публичное высмеивание подростков в интернете сложно. Пока нельзя повлиять на деятельность таких сообществ в соцсетях без заявления родителей пострадавших в полицию. Молодежный парламент при Государственной Думе России, где есть и представители нашего региона, вышел с инициативой о запрете кибербуллинга.

О реализации проекта "Школа правовых знаний" и о путях преодоления правового нигилизма у молодежи ДМИТРИЙ ШАТУНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА ПРИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ РФ:
«Это очень развито, потому что они знают, что им за это ничего не будет, они могут оскорблять кого угодно, под любым никнеймом, и уходить от ответственности. Таким образом, если мы введем административную ответственность за кибербуллинг, тогда, если это будет ребенок, то страдать будет его родитель, поэтому родители будут проводить воспитательную работу, чтобы дети впредь не поступали, таким образом, и не занимались кибербуллингом в сети».
 
 
Молодые законотворцы предлагают ввести штрафы за оскорбления - от трех до пяти тысяч рублей, за повторный буллинг сумма увеличится. На встрече также подвели промежуточные итоги проекта "Школа правовых знаний", который реализуется на средства президентского гранта. Так, команда проекта проводит игровые уроки "Права на твоей улице".

О реализации проекта "Школа правовых знаний" и о путях преодоления правового нигилизма у молодежи МАКСИМ АБРАМОВ, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ, УЧАСТНИК КОМАНДЫ ПРОЕКТА "ШКОЛА ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ":
«Все понимают, что есть эти права, но они видят на практике и понимают, что это не просто что-то записанное на бумаге, это то, что окружает нас повседневно, и, соответственно, их можно применять, нужно бороться, когда их нарушают и рассказывать другим, кроме этого, ребята анализируют различные нормативно-правовые акты, углубляют свои знания в этой теме».
 
 
Кроме того, в рамках проекта был создан и успешно работает портал "праводетям43", проведена олимпиада для школьников и студентов, родительские чтения.


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