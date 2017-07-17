Жители улицы Попова снова жалуются на строителей

Поделиться новостью:

Одну дорогу делают, вторую разрушают. Жители улицы Попова, на которой идет активное строительство путепровода из Чистых прудов, недовольны ее состоянием. Из-за работы спецтехники пешеходная зона превратилась в месиво.Альтернативой обычной обуви, конечно, могут стать резиновые сапоги, но жители уверены, что о пешеходных зонах все-таки должны позаботиться подрядчики, строящие объект.А человек тем временем дорогу все-таки почистил. Конечно не сам, на тракторе. Спецтехника появилась здесь спустя двадцать минут после нашего прибытия на объект.Простое совпадение или это теперь ежедневная обязанность сотрудников по расчистке дороги от снега и грязи нам не пояснили. Но появляется надежда, что в скором времени местные жители смогут ходить по чистой дороге.