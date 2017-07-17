Жители улицы Попова снова жалуются на строителей
ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Работы по строительству путепровода здесь на улице Попова идут полным ходом, однако они сильно мешают местным жителям. Из-за грязи и талого снега дорога стала практически непригодной для пеших прогулок. Застройщик установил временный тротуар из бетонных плит, но не со стороны жилого комплекса, а со стороны промзоны. И жильцам от своих домов просто невозможно добраться».
Альтернативой обычной обуви, конечно, могут стать резиновые сапоги, но жители уверены, что о пешеходных зонах все-таки должны позаботиться подрядчики, строящие объект.
- Только этот вижу, проложили. Больше то тут нет ничего. Здесь так то очень грязно ходить.
- Все перекопано было. Грязь. Сейчас плиты положили - это все нормально. Единственное это там где со школы, да переход через дорогу - грязь.
- Техника будет ездить, эта же сама грязь будет там же находиться. Надо постоянно чтобы человек чистил тротуары эти, вот и все. А так ни одна стройка не будет этого делать. Чтобы чистил человек.
А человек тем временем дорогу все-таки почистил. Конечно не сам, на тракторе. Спецтехника появилась здесь спустя двадцать минут после нашего прибытия на объект.
- Дорогу почистили, но ситуация не сильно изменилась. Здесь по-прежнему можно утонуть в грязи.
Простое совпадение или это теперь ежедневная обязанность сотрудников по расчистке дороги от снега и грязи нам не пояснили. Но появляется надежда, что в скором времени местные жители смогут ходить по чистой дороге.
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