ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

06 апреля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 57.8332
EURO: 70.7069
Погода в городе Кирове:
ночью:  0...+2°C
утром:  +3...+5°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Жители улицы Попова снова жалуются на строителей

Сегодня, 20:00 | Просмотров: 88 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
Поделиться новостью:
Одну дорогу делают, вторую разрушают. Жители улицы Попова, на которой идет активное строительство путепровода из Чистых прудов, недовольны ее состоянием. Из-за работы спецтехники пешеходная зона превратилась в месиво.

Жители улицы Попова снова жалуются на строителейЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Работы по строительству путепровода здесь на улице Попова идут полным ходом, однако они сильно мешают местным жителям. Из-за грязи и талого снега дорога стала практически непригодной для пеших прогулок. Застройщик установил временный тротуар из бетонных плит, но не со стороны жилого комплекса, а со стороны промзоны. И жильцам от своих домов просто невозможно добраться».

Альтернативой обычной обуви, конечно, могут стать резиновые сапоги, но жители уверены, что о пешеходных зонах все-таки должны позаботиться подрядчики, строящие объект.

- Только этот вижу, проложили. Больше то тут нет ничего. Здесь так то очень грязно ходить.
- Все перекопано было. Грязь. Сейчас плиты положили - это все нормально. Единственное это там где со школы, да переход через дорогу - грязь.
- Техника будет ездить, эта же сама грязь будет там же находиться. Надо постоянно чтобы человек чистил тротуары эти, вот и все. А так ни одна стройка не будет этого делать. Чтобы чистил человек.

А человек тем временем дорогу все-таки почистил. Конечно не сам, на тракторе. Спецтехника появилась здесь спустя двадцать минут после нашего прибытия на объект.

- Дорогу почистили, но ситуация не сильно изменилась. Здесь по-прежнему можно утонуть в грязи.

Простое совпадение или это теперь ежедневная обязанность сотрудников по расчистке дороги от снега и грязи нам не пояснили. Но появляется надежда, что в скором времени местные жители смогут ходить по чистой дороге.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Прокуратура Тужинского района добилась блокировки сайта с информацией о зацепинге.

19:51 06.04.2018


Прокуратура Тужинского района добилась блокировки сайта с информацией о зацепинге.

По дороге Киров - Сидоровка запретили ездить большегрузам.

19:42 06.04.2018


По дороге Киров - Сидоровка запретили ездить большегрузам.

Приговор Слободского районного суда в отношении бывшего руководителя Белохолуницкого машзавода вступил в силу.

19:34 06.04.2018


Приговор Слободского районного суда в отношении бывшего руководителя Белохолуницкого машзавода вступил в силу.

Показатели по капремонту в Кировской области ниже среднероссийских.

18:56 06.04.2018


Показатели по капремонту в Кировской области ниже среднероссийских.

Бывшего сотрудника кировского ГИБДД приговорили к 2,6 годам лишения свободы.

20:43 05.04.2018


Бывшего сотрудника кировского ГИБДД приговорили к 2,6 годам лишения свободы.

Документация, изъятая в департаменте образования г. Кирова, направлена на судебную бухгалтерскую экспертизу.

20:31 05.04.2018


Документация, изъятая в департаменте образования г. Кирова, направлена на судебную бухгалтерскую экспертизу.

Следственный комитет проводит обыски в администрации г. Кирова.

14:29 05.04.2018


Следственный комитет проводит обыски в администрации г. Кирова.

Все новости

Вести. Кировская область

Бездомный инвалид, проживший несколько лет на теплотрассе, наконец, нашел приют

20:05 06.04.2018


Бездомный инвалид, проживший несколько лет на теплотрассе, наконец, нашел приют

Жители улицы Попова снова жалуются на строителей

20:00 06.04.2018


Жители улицы Попова снова жалуются на строителей

МЧС предлагает киносеансы начинать с инструктажа по технике безопасности

15:17 06.04.2018


МЧС предлагает киносеансы начинать с инструктажа по технике безопасности

О реализации проекта "Школа правовых знаний" и о путях преодоления правового нигилизма у молодежи

11:55 06.04.2018


О реализации проекта "Школа правовых знаний" и о путях преодоления правового нигилизма у молодежи

О работе городской аварийной службы

11:47 06.04.2018


О работе городской аварийной службы

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Жители улицы Красный Химик недовольны ремонтом дороги

17.07.2017


Жители улицы Красный Химик недовольны ремонтом дороги

Грязь и лужи у детсада: дети не могут дойти

10.04.2017


Грязь и лужи у детсада: дети не могут дойти

Жители Нововятска залатали разбитую дорогу тем, что было под рукой

26.08.2015


Жители Нововятска залатали разбитую дорогу тем, что было под рукой

Дорога детства

28.08.2014


Дорога детства

Дороги в поселке Новый

15.09.2011


Дороги в поселке Новый

Жители села Фатеево обеспокоены состоянием дороги в их населенный пункт

19.06.2017


Жители села Фатеево обеспокоены состоянием дороги в их населенный пункт

Популярные новости

МЧС и представители администрации протестировали на пожарную безопасность ТРЦ "Jam Молл"

29.03.2018


МЧС и представители администрации протестировали на пожарную безопасность ТРЦ "Jam Молл"

Вице-губернатор Кировской области не покупал самый дорогой внедорожник.

04.04.2018


Вице-губернатор Кировской области не покупал самый дорогой внедорожник.

В Кирове в дтп погиб стажер полиции.

04.04.2018


В Кирове в дтп погиб стажер полиции.

Документация, изъятая в департаменте образования г. Кирова, направлена на судебную бухгалтерскую экспертизу.

05.04.2018


Документация, изъятая в департаменте образования г. Кирова, направлена на судебную бухгалтерскую экспертизу.

В Кирове с крыши сорвался рабочий, чистивший кровлю от снега.

27.03.2018


В Кирове с крыши сорвался рабочий, чистивший кровлю от снега.

В п. Безбожник Мурашинского района сгорел восьмиквартирный жилой дом.

31.03.2018


В п. Безбожник Мурашинского района сгорел восьмиквартирный жилой дом.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх