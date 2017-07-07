Бездомный инвалид, проживший несколько лет на теплотрассе, наконец, нашел приют

На протяжении года мы следили за судьбой бездомного инвалида. С каждым месяцем Константин продвигался к своей мечте - стать полноценным членом общества. Недавно наш герой обрел постоянное место жительства в кировском доме интернате для престарелых инвалидов.
Почти три года Константин жил на теплотрассе с ампутированными стопами. Передвигаться самостоятельно мог, только ползком на четвереньках. Бездомного инвалида подкармливали жильцы из окрестных домов, приносили одежду и книги. После того, как историю Константина рассказали кировские СМИ, молодым человеком заинтересовались сотрудники центра "Бомж". Они разыскали его и помогли устроить в больницу. Константин прошел медицинское обследование, и врачи начали борьбу за его запущенные больные ноги. Сотрудники центра "Бомж" восстановили документы, и Константину в июле прошлого года вручили долгожданный паспорт. Как признался молодой человек, возвращаться к прошлой жизни больше не хотелось.
КОНСТАНИН МЫШКИН:
«Какие планы на жизнь. Продолжать дальше жить. Какой жизнью? Нормальной. Не такой, какая была».
После выписки из больницы Константина временно поселился в центре "Бомж". Прожив там четыре месяца, молодой человек переехал в кировский дом-интернат для престарелых инвалидов. В настоящее время подходит к концу "карантин" после него Константин переедет в свою комнату.
КОНСТАНТИН МЫШКИН:
«Планы на жизнь какие-то есть? Сейчас пока тоже рано говорить, сейчас обживусь и будем смотреть вдаль».
Константин прошел долгий и сложный путь становления. После всего пережитого мужчина решил выступить в роли мецената и для временных жителей центра "Бомж" он сделал небольшой сюрприз.
ВЛАДИМИР ЗМЕЕВ, ДИРЕКТОР КИРОВСКОГО КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА ПОМОЩИ ЛИЦАМ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА:
«Константин предложил приобрести для наших клиентов новый телевизор. Старый, тоже подаренный одним благотворителем вышел из строя. Мы с благодарностью этот подарок Константина приняли, поставили на баланс. Теперь это собственность учреждения».
В конце хотелось бы добавить, что у нашего героя Константина Мышкина, начинается новый виток жизни - с очень большими планами.
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