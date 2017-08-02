Прокуратура Тужинского района добилась блокировки сайта с информацией о зацепинге.

Поделиться новостью:

Прокуратура Тужинского района выявила страницу в соцсети «ВКОНТАКТЕ», содержащую информацию, побуждающую детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью.

На ней были размещены фотографии, иллюстрации, а также ссылки на видеофайлы и другие интернет-ресурсы о катании на крыше поезда («зацепинге»).

В суд было направлено исковое заявление о признании информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению на территории РФ. Рассмотрев исковое заявление, Яранский районный суд признал требования прокуратуры района законными и обоснованными.

Решение суда направлено для принудительного исполнения в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Доступ к сайту был заблокирован.