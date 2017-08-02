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Новости / Общество

Прокуратура Тужинского района добилась блокировки сайта с информацией о зацепинге.

Сегодня, 19:51 | Просмотров: 98 | Версия для печати
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Прокуратура Тужинского района выявила страницу в соцсети «ВКОНТАКТЕ», содержащую информацию, побуждающую детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и здоровью.
 
На ней были размещены фотографии, иллюстрации, а также ссылки на видеофайлы и другие интернет-ресурсы о катании на крыше поезда («зацепинге»).
 
В суд было направлено исковое заявление о признании информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению на территории РФ. Рассмотрев исковое заявление, Яранский районный суд признал требования прокуратуры района законными и обоснованными.
 
Решение суда направлено для принудительного исполнения в Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
 
Доступ к сайту был заблокирован.


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