7 апреля – Великая Суббота.
Для православных верующих завершается Страстная неделя.
Великая Суббота для верующих это и скорбный, и радостный день: еще не настало Воскресение, но уже все наполнено предпасхальной радостью. В этот день Церковь воспоминает телесное погребение Иисуса Христа и сошествие Его во ад.
Утром в субботу служится вечерня с Литургией Святого Василия Великого - одна из самых красивых служб года. Часть Литургии - вход с Евангелием, Великий вход - совершаются в центре храма перед Плащаницей.
В Великую Субботу происходит одно из главных чудес Православной Церкви - схождение благодатного огня. Это чудо происходит каждый год накануне православной Пасхи в Иерусалимском храме Воскресения Христова. Благословляются хлеб и вино, в большинстве храмов происходит освящение куличей, пасох и яиц.
В двенадцатом часу ночи совершается полунощница. В конце службы священнослужители переносят Плащаницу с середины храма в алтарь Царскими Вратами и кладут ее на Престол, где она остается до праздника Вознесения Господня, в память сорокадневного пребывания Иисуса Христа на земле по Воскресении Его из мертвых.
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