В Подосиновском районе лже-журналисты украли у местного жителя 121 тысячу рублей.

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Инцидент произошел в д. Горносталиха Подосиновского района.

В дом к 43-летнему местному жителю зашли двое незнакомцев: девушка и мужчина. В доме была пожилая мать хозяина жилья. Пенсионерка услышала какой-то шум в сенях, открыла дверь и увидела незваных гостей.

Девушка представилась журналистом и сказала, что ей необходимо взять интервью. В то время как "журналистка" беседовала с пенсионеркой в одной из комнат, ее "коллега" обследовал весь дом и нашел "заначку" хозяев - 121 тысячу рублей.

Когда хозяин дома вернулся домой, от матери он узнал о визите странных незнакомцев и сразу же почувствовал неладное. Мужчина проверил место хранения денег и обнаружил, что все сбережения пропали.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались жители Подосиновского района, ранее уже имевшие проблемы с полицией. 25-летний подозреваемый и его 24-летняя подельница признались в том, что похищенные деньги поделили поровну. Часть похищенного они уже успели потратить.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК России «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Проводятся следственные и иные процессуальные действия.

по информации УМВД по Кировской области