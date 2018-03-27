Мастер из Кирово-Чепецка решил поддержать всероссийскую акцию памяти о Кемеровской трагедии
«Зимняя вишня»… словосочетание, ставшее негласным символом большой беды и скорби, в ближайшем будущем может обрести вполне реальные очертания. Союз кузнецов России решил увековечить память погибших в торговом центре Кемерово, выковав из металла ту самую «зимнюю вишню». Ствол и ветви дерева, высота которого будет достигать пятиметровой высоты, сделают ульяновские мастера, а «вишенки» будут собирать по всей стране, и не только. Присоединиться к акции «Зимняя вишня» могут кузнецы из самых разных уголков России и мира. Вот и чепчанин Дмитрий Копосов не остался в стороне. Когда мужчина вспоминает свою первую реакцию на новости о трагедии в Кемерово, у него дрожит голос.
ДМИТРИЙ КОПОСОВ, СВАРЩИК ИЗ КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Это был просто неописуемый ужас, детей очень жалко. У меня у самого трое племянников. Это не описать словами. И когда про эту акцию увидел, решил поддержать, что все мы едины. И жена меня поддержала, и все родственники».
В выходной день, когда по всей стране был объявлен национальный траур, Дмитрий вышел на работу и в своём гараже шесть часов делал двойную вишневую веточку. Сегодня она готова. Завтра мастер отправит ее в Ульяновск.
Для того, чтобы у дерева, при всём его разнообразии, были некие единые пропорции, организаторы акции указали необходимые размеры изделия.
ДМИТРИЙ КОПОСОВ, СВАРЩИК ИЗ КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Сами вишенки должны быть 40 миллиметров, веточка 200 миллиметров. А там уж кто на что горазд».
Акция только набирает обороты, и присоединиться к ней не поздно - любой мастер, будь он кузнец, токарь, или сварщик, может внести свою посильную лепту в общее дело. Подробная информация об акции находится на сайте общественной организации "Союза Кузнецов России".
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