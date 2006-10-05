ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня понедельник

09 апреля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 58.5714
EURO: 71.8847
Погода в городе Кирове:
вечером:  +4...+6°C
ночью:  +4...+6°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

100 лет со дня образования военных комиссариатов

Сегодня, 10:05 | Просмотров: 160 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Вятской филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное столетию со дня образования военных комиссариатов.
 
 
Специальные органы комплектования регулярной российской армии - воинские присутствия - формировались на рубеже 18-19 веков. Именно они после революции стали предшественниками советских военкоматов.

100 лет со дня образования военных комиссариатов ЮРИЙ МЕШАВКИН, ВОЕННЫЙ КОМИССАР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Декретом Совета Народных Комиссаров от 8 апреля 1918 г. утверждаются волостные, уездные, губернских и окружные комиссариаты по военным делам», которые унаследовали богатый опыт воинских присутствий. В соответствии с приказом комиссариата Уральской области в городе Вятке 8 апреля был создан комиссариат по военным вопросам Вятского округа, в июне 18 года он был преобразован в Вятский губернский военный комиссариат».

На торжественном мероприятии, посвященном 100-летию со дня образования военных комиссариатов, ветеранам и лучшим сотрудникам были вручены памятные медали и Почетные грамоты. Приветственный адрес от имени главы региона зачитал первый заместитель председателя Правительства Кировской области Александр Чурин.

100 лет со дня образования военных комиссариатов АЛЕКСАНДР ЧУРИН, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодня военный комиссариат Кировской области успешно выполняет важнейшие государственные задачи по обеспечению обороноспособности и безопасности России, активно готовит молодежь к армейской службе, действенно заботится о ветеранах Великой Отечественной войны и участниках вооруженных локальных конфликтов. Примите искреннюю благодарность и признательность за ваше честное и добросовестное служение Родине, за верность долгу, гражданственность и патриотизм. Желаю крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия вам и вашим семьям. Губернатор Кировской области Игорь Владимирович Васильев».

От своевременного и качественного выполнения задач, которые возложены на военные комиссариаты, сегодня зависит состояние готовности Вооруженных Сил: подготовка молодежи к военной службе, учет мобилизационных людских и транспортных ресурсов, организация и проведение призывных кампаний. В современной России изменились требования к призывникам. И военные комиссариаты тоже сегодня идут в ногу со временем.

100 лет со дня образования военных комиссариатов ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вооруженные силы понимают, что на сегодняшний день нужен иной человек, грамотный, образованный, иногда уже имеющий и на должности рядового высшее образование, потому что та радиоэлектронная техника, которая сегодня используется и применяется в Вооруженных силах, требует именно грамотных, подготовленных людей, я считаю, что военные комиссариаты Кировской области справлялись, справляются и, я уверен, будут справляться с теми задачами, которые ставит перед ними министр обороны и Верховный главнокомандующий нашей страны».

Генерал-майор запаса Владимир Быков, возглавлявший военный комиссариат Кировской области с 2001 по 2007 годы, был отмечен Почетной грамотой регионального Правительства.

АЛЕКСАНДР ЧУРИН, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Кировская область - единственный субъект в Российской Федерации, в которой бывший военком является руководителем законодательного органа области».

После церемонии вручения заслуженных наград всех гостей торжества, посвященного 100-летию образования военкоматов в России, ждал праздничный концерт.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Кировская Филармония не правильно распоряжалась госимуществом.

20:05 09.04.2018


Кировская Филармония не правильно распоряжалась госимуществом.

В Кировской области в текущем году отремонтируют 103 участка дорог.

18:48 09.04.2018


В Кировской области в текущем году отремонтируют 103 участка дорог.

Кировский педагог вошла в число победителей всероссийского конкурса «Педагогический дебют».

18:37 09.04.2018


Кировский педагог вошла в число победителей всероссийского конкурса «Педагогический дебют».

Жительницу Кирово-Чепецка приговорили 1 году 6 месяцам ограничения свободы за хранение наркотиков.

15:22 09.04.2018


Жительницу Кирово-Чепецка приговорили 1 году 6 месяцам ограничения свободы за хранение наркотиков.

В Орловском районе ВАЗ-21102 врезался в фуру "Scania".

13:00 09.04.2018


В Орловском районе ВАЗ-21102 врезался в фуру "Scania".

В Лузе задержали мужчину, укравшего у пенсионера 250 тысяч рублей.

12:58 09.04.2018


В Лузе задержали мужчину, укравшего у пенсионера 250 тысяч рублей.

Кировские росгвардейцы победили на чемпионате ПФО по стрельбе.

11:10 09.04.2018


Кировские росгвардейцы победили на чемпионате ПФО по стрельбе.

Все новости

Вести. Кировская область

Для православных верующих началась Пасхальная неделя

18:09 09.04.2018


Для православных верующих началась Пасхальная неделя

О работе фонда капремонта в Кировской области

15:23 09.04.2018


О работе фонда капремонта в Кировской области

МЧС продолжает проверки мест массового пребывания людей

15:21 09.04.2018


МЧС продолжает проверки мест массового пребывания людей

Кировские археологи начали подготовку к новому сезону

12:00 09.04.2018


Кировские археологи начали подготовку к новому сезону

Кировчанин разработал специальный состав против льда, снега и сосулек на крышах

10:33 09.04.2018


Кировчанин разработал специальный состав против льда, снега и сосулек на крышах

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Начался осенний призыв в армию

05.10.2006


Начался осенний призыв в армию

Военный комиссар Кировской области недоволен работой своих подчиненных

05.04.2007


Военный комиссар Кировской области недоволен работой своих подчиненных

Требуются сержанты

04.06.2009


Требуются сержанты

Вручение наград

11.07.2012


Вручение наград

В Кирове прошла акция "Служба в ракетных войсках по контракту – твой выбор!"

14.06.2017


В Кирове прошла акция "Служба в ракетных войсках по контракту – твой выбор!"

Призывное законодательство

13.10.2014


Призывное законодательство

Популярные новости

МЧС и представители администрации протестировали на пожарную безопасность ТРЦ "Jam Молл"

29.03.2018


МЧС и представители администрации протестировали на пожарную безопасность ТРЦ "Jam Молл"

Вице-губернатор Кировской области не покупал самый дорогой внедорожник.

04.04.2018


Вице-губернатор Кировской области не покупал самый дорогой внедорожник.

В Кирове в дтп погиб стажер полиции.

04.04.2018


В Кирове в дтп погиб стажер полиции.

Документация, изъятая в департаменте образования г. Кирова, направлена на судебную бухгалтерскую экспертизу.

05.04.2018


Документация, изъятая в департаменте образования г. Кирова, направлена на судебную бухгалтерскую экспертизу.

В Кирове с крыши сорвался рабочий, чистивший кровлю от снега.

27.03.2018


В Кирове с крыши сорвался рабочий, чистивший кровлю от снега.

В п. Безбожник Мурашинского района сгорел восьмиквартирный жилой дом.

31.03.2018


В п. Безбожник Мурашинского района сгорел восьмиквартирный жилой дом.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх