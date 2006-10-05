100 лет со дня образования военных комиссариатов

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В Вятской филармонии состоялось торжественное мероприятие, посвященное столетию со дня образования военных комиссариатов.

Специальные органы комплектования регулярной российской армии - воинские присутствия - формировались на рубеже 18-19 веков. Именно они после революции стали предшественниками советских военкоматов.На торжественном мероприятии, посвященном 100-летию со дня образования военных комиссариатов, ветеранам и лучшим сотрудникам были вручены памятные медали и Почетные грамоты. Приветственный адрес от имени главы региона зачитал первый заместитель председателя Правительства Кировской области Александр Чурин.От своевременного и качественного выполнения задач, которые возложены на военные комиссариаты, сегодня зависит состояние готовности Вооруженных Сил: подготовка молодежи к военной службе, учет мобилизационных людских и транспортных ресурсов, организация и проведение призывных кампаний. В современной России изменились требования к призывникам. И военные комиссариаты тоже сегодня идут в ногу со временем.Генерал-майор запаса Владимир Быков, возглавлявший военный комиссариат Кировской области с 2001 по 2007 годы, был отмечен Почетной грамотой регионального Правительства.После церемонии вручения заслуженных наград всех гостей торжества, посвященного 100-летию образования военкоматов в России, ждал праздничный концерт.