100 лет со дня образования военных комиссариатов
ЮРИЙ МЕШАВКИН, ВОЕННЫЙ КОМИССАР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Декретом Совета Народных Комиссаров от 8 апреля 1918 г. утверждаются волостные, уездные, губернских и окружные комиссариаты по военным делам», которые унаследовали богатый опыт воинских присутствий. В соответствии с приказом комиссариата Уральской области в городе Вятке 8 апреля был создан комиссариат по военным вопросам Вятского округа, в июне 18 года он был преобразован в Вятский губернский военный комиссариат».
На торжественном мероприятии, посвященном 100-летию со дня образования военных комиссариатов, ветеранам и лучшим сотрудникам были вручены памятные медали и Почетные грамоты. Приветственный адрес от имени главы региона зачитал первый заместитель председателя Правительства Кировской области Александр Чурин.
АЛЕКСАНДР ЧУРИН, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сегодня военный комиссариат Кировской области успешно выполняет важнейшие государственные задачи по обеспечению обороноспособности и безопасности России, активно готовит молодежь к армейской службе, действенно заботится о ветеранах Великой Отечественной войны и участниках вооруженных локальных конфликтов. Примите искреннюю благодарность и признательность за ваше честное и добросовестное служение Родине, за верность долгу, гражданственность и патриотизм. Желаю крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия вам и вашим семьям. Губернатор Кировской области Игорь Владимирович Васильев».
От своевременного и качественного выполнения задач, которые возложены на военные комиссариаты, сегодня зависит состояние готовности Вооруженных Сил: подготовка молодежи к военной службе, учет мобилизационных людских и транспортных ресурсов, организация и проведение призывных кампаний. В современной России изменились требования к призывникам. И военные комиссариаты тоже сегодня идут в ногу со временем.
ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вооруженные силы понимают, что на сегодняшний день нужен иной человек, грамотный, образованный, иногда уже имеющий и на должности рядового высшее образование, потому что та радиоэлектронная техника, которая сегодня используется и применяется в Вооруженных силах, требует именно грамотных, подготовленных людей, я считаю, что военные комиссариаты Кировской области справлялись, справляются и, я уверен, будут справляться с теми задачами, которые ставит перед ними министр обороны и Верховный главнокомандующий нашей страны».
Генерал-майор запаса Владимир Быков, возглавлявший военный комиссариат Кировской области с 2001 по 2007 годы, был отмечен Почетной грамотой регионального Правительства.
АЛЕКСАНДР ЧУРИН, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Кировская область - единственный субъект в Российской Федерации, в которой бывший военком является руководителем законодательного органа области».
После церемонии вручения заслуженных наград всех гостей торжества, посвященного 100-летию образования военкоматов в России, ждал праздничный концерт.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
05.04.2018