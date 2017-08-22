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«Направлено в администрацию города письмо на согласование этих видов работ, деньги будут в счет полученной экономии после проведения торгов по программе БКД 18 года».

Большегрузы стали разрушать и без того проблемные дороги. Особое беспокойство кировчан вызывает состояние участков, которые были отремонтированы менее года назад. В частности - дорога Киров-Русское. Здесь побывали общественные активисты.Гарантийное обследование отремонтированных в прошлом году улиц будет проводиться после оттаивания грунтов, в конце апреля - начале мая. Однако, общественники уже сейчас указывают на недостатки. Это и колейность, и не заделанные вырубки асфальта, и даже ямы. Что характерно, разрушение дороги на участке, который соединяет улицы Упита и Луганскую, произошло прямо под знаком, запрещающим движение большегрузов.Обеспечить весовой контроль общественники предлагают и на новой дороге Киров-Русское. Тем более, что на одном из участков длиной 4,5 километра укладка верхнего слоя не соответствует требованиям ГОСТа по водонасыщению. И подрядчику, кроме уплаты штрафа в пять миллионов, придется устранять недостатки.Также на дороге Киров - Русское не были обновлены два участка протяженностью 250 метров. Здесь необходимо полностью менять все основание. Ремонт запланирован на текущий год.И уже рассчитан капитальный ремонт этих участков с полной заменой конструктива «дорожной одежды» - на сумму около четырех миллионов рублей.Добавим, что работы на дороге Киров - Русское начнутся в мае - начале июня, при когда основание проезжей части полностью прогреется.