Большегрузы стали разрушать и без того проблемные дороги
АЛЕКСАНДР БУЛДАКОВ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас региональные дороги - 6 тонн на ось, но мы видим, что идут самосвалы 32 тонны, а общей массой - за 50, нагрузка порядка 15-18 тонн на ось, превышающая в два-три раза, о какой сохранности дорог мы можем говорить».
Обеспечить весовой контроль общественники предлагают и на новой дороге Киров-Русское. Тем более, что на одном из участков длиной 4,5 километра укладка верхнего слоя не соответствует требованиям ГОСТа по водонасыщению. И подрядчику, кроме уплаты штрафа в пять миллионов, придется устранять недостатки.
МАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. КИРОВА:
«Либо это будет перекладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, либо это будет обработка дорсаном, решать подрядчику, оба варианта были предложены актом комиссионного обследования, они оба приемлемы».
Также на дороге Киров - Русское не были обновлены два участка протяженностью 250 метров. Здесь необходимо полностью менять все основание. Ремонт запланирован на текущий год.
АЛЕКСАНДР БУЛДАКОВ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это большая работа, здесь пучинистые грунты, поэтому земля ходит от насыщения глины, она вздыбливается всегда, поэтому здесь делать просто ремонт каждый год можно, поэтому этот участок дороги будет до глубины промерзания, на два метра будет выниматься, насыпаться с уплотнением слоями песка и щебня, и делаться новая дорога практически».
И уже рассчитан капитальный ремонт этих участков с полной заменой конструктива «дорожной одежды» - на сумму около четырех миллионов рублей.
МАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. КИРОВА:
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