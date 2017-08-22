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Новости / Общество

Большегрузы стали разрушать и без того проблемные дороги

Сегодня, 10:07 | Просмотров: 148 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Большегрузы стали разрушать и без того проблемные дороги. Особое беспокойство кировчан вызывает состояние участков, которые были отремонтированы менее года назад. В частности - дорога Киров-Русское. Здесь побывали общественные активисты.
 
 
Гарантийное обследование отремонтированных в прошлом году улиц будет проводиться после оттаивания грунтов, в конце апреля - начале мая. Однако, общественники уже сейчас указывают на недостатки. Это и колейность, и не заделанные вырубки асфальта, и даже ямы. Что характерно, разрушение дороги на участке, который соединяет улицы Упита и Луганскую, произошло прямо под знаком, запрещающим движение большегрузов.

Большегрузы стали разрушать и без того проблемные дороги АЛЕКСАНДР БУЛДАКОВ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас региональные дороги - 6 тонн на ось, но мы видим, что идут самосвалы 32 тонны, а общей массой - за 50, нагрузка порядка 15-18 тонн на ось, превышающая в два-три раза, о какой сохранности дорог мы можем говорить».

Обеспечить весовой контроль общественники предлагают и на новой дороге Киров-Русское. Тем более, что на одном из участков длиной 4,5 километра укладка верхнего слоя не соответствует требованиям ГОСТа по водонасыщению. И подрядчику, кроме уплаты штрафа в пять миллионов, придется устранять недостатки.

Большегрузы стали разрушать и без того проблемные дороги МАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. КИРОВА:
«Либо это будет перекладка верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, либо это будет обработка дорсаном, решать подрядчику, оба варианта были предложены актом комиссионного обследования, они оба приемлемы».

Также на дороге Киров - Русское не были обновлены два участка протяженностью 250 метров. Здесь необходимо полностью менять все основание. Ремонт запланирован на текущий год.

АЛЕКСАНДР БУЛДАКОВ, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это большая работа, здесь пучинистые грунты, поэтому земля ходит от насыщения глины, она вздыбливается всегда, поэтому здесь делать просто ремонт каждый год можно, поэтому этот участок дороги будет до глубины промерзания, на два метра будет выниматься, насыпаться с уплотнением слоями песка и щебня, и делаться новая дорога практически».

И уже рассчитан капитальный ремонт этих участков с полной заменой конструктива «дорожной одежды» - на сумму около четырех миллионов рублей.

МАРИНА БАРМИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА Г. КИРОВА:
«Направлено в администрацию города письмо на согласование этих видов работ, деньги будут в счет полученной экономии после проведения торгов по программе БКД 18 года».
 
 
Добавим, что работы на дороге Киров - Русское начнутся в мае - начале июня, при когда основание проезжей части полностью прогреется.


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