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Кировские археологи начали подготовку к новому сезону. На специальной выставке были представлены находки с раскопок сезона 2017 года. Экспертами по изучению экспонатов и оценке работы археологов на этот раз стали кировские школьники.В научно-производственном центре по охране объектов культурного наследия Кировской области - день открытых дверей. Не каждый историк может похвастаться посещением места, где планируют и проводят археологические исследования. Ученикам 62 школы повезло. Ребята увидят уникальные экспонаты каменного века, позднего средневековья и 19 столетия, извлеченные из земли в прошлом сезоне.На выставке представлены артефакты, обнаруженные в ходе экспедиций по Кировской области. Например, в Сунском районе была обнаружена стоянка людей каменного века. Здесь можно увидеть орудия труда из камня и трофеи древних охотников.Археологи охотно делятся со школьниками результатами своих исследований. Некоторые ребята уже не понаслышке знают, что такое шурф и культурный слой - сами принимали участие в раскопках. Многие имеют уже опыт первых находок - эти кадры мы снимали в Орловском районе Кировской области.На раскопки приехал целый класс. Ничто не может заменить такого близкого соприкосновения с прошлым малой родины.Эти ребята сейчас с интересом рассматривают предметы из далекого прошлого. Где-то здесь, наверное, есть древности, извлеченные из раскопа их же руками. Вятские археологи считают, что такая открытость к общению очень полезна для науки и формирует бережное отношение к памятникам истории.Вот так в полевых условиях начинаются археологические раскопки. Сначала производятся тщательные замеры. Намечаются границы раскопа и фиксируются на карте.В достаточно камерной обстановке этой необычной выставки знакомство с работой нивелира дело не такое простое. Но когда есть к этому интерес - ограниченность пространства не проблема.Ребятам особенно нравится то, что экспонаты можно брать в руки. Об осторожности здесь можно и не напоминать. Школьники чувствуют ответственность. Но именно шероховатая фактура керамики склеенной из десятков мелких осколков - запомнится на долгие годы и, возможно, повлияет на выбор профессии.Искренний интерес школьников к исследованиям археологов - это и залог того, что в будущем они будут более бережно относиться к историческому наследию Вятской земли.