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Новости / Общество

Кировские археологи начали подготовку к новому сезону

Сегодня, 12:00 | Просмотров: 135 | Автор: Алексей Фоминых | Версия для печати
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Кировские археологи начали подготовку к новому сезону. На специальной выставке были представлены находки с раскопок сезона 2017 года. Экспертами по изучению экспонатов и оценке работы археологов на этот раз стали кировские школьники.

В научно-производственном центре по охране объектов культурного наследия Кировской области - день открытых дверей. Не каждый историк может похвастаться посещением места, где планируют и проводят археологические исследования. Ученикам 62 школы повезло. Ребята увидят уникальные экспонаты каменного века, позднего средневековья и 19 столетия, извлеченные из земли в прошлом сезоне.

Кировские археологи начали подготовку к новому сезонуЛЮБОВЬ ПЕШНИНА, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ ШКОЛЫ N-62 Г. КИРОВА:
«Они здесь прикасаются к настоящей истории. Узнают о прошлом родного края, детям это очень интересно».

На выставке представлены артефакты, обнаруженные в ходе экспедиций по Кировской области. Например, в Сунском районе была обнаружена стоянка людей каменного века. Здесь можно увидеть орудия труда из камня и трофеи древних охотников.

- Это клык медведя….. вероятно добыча охотника, найден на поселении.

Археологи охотно делятся со школьниками результатами своих исследований. Некоторые ребята уже не понаслышке знают, что такое шурф и культурный слой - сами принимали участие в раскопках. Многие имеют уже опыт первых находок - эти кадры мы снимали в Орловском районе Кировской области.

На раскопки приехал целый класс. Ничто не может заменить такого близкого соприкосновения с прошлым малой родины.

Кировские археологи начали подготовку к новому сезонуСЕРГЕЙ СМЫШЛЯЕВ, УЧЕНИК ШКОЛЫ N-62 Г. КИРОВА:
«Я сам видел все своими глазами было очень интересно. Сейчас мечтаю стать археологом».

Эти ребята сейчас с интересом рассматривают предметы из далекого прошлого. Где-то здесь, наверное, есть древности, извлеченные из раскопа их же руками. Вятские археологи считают, что такая открытость к общению очень полезна для науки и формирует бережное отношение к памятникам истории.

Кировские археологи начали подготовку к новому сезонуАНДРЕЙ ЕГОРОВ, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК НПЦ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Детей важно привлекать к этому - это воспитывает любовь к истории не по учебникам позволяет почувствовать самим связь с прошлыми эпохами пропустить знание через себя».

Вот так в полевых условиях начинаются археологические раскопки. Сначала производятся тщательные замеры. Намечаются границы раскопа и фиксируются на карте.

В достаточно камерной обстановке этой необычной выставки знакомство с работой нивелира дело не такое простое. Но когда есть к этому интерес - ограниченность пространства не проблема.

Ребятам особенно нравится то, что экспонаты можно брать в руки. Об осторожности здесь можно и не напоминать. Школьники чувствуют ответственность. Но именно шероховатая фактура керамики склеенной из десятков мелких осколков - запомнится на долгие годы и, возможно, повлияет на выбор профессии.

Кировские археологи начали подготовку к новому сезонуСОНЯ КРОПАЧЕВА, УЧЕНИЦА ШКОЛЫ N-62:
«Все очень интересно. Полезно узнать о работе наших археологов. И очень сразу захотелось поучаствовать в раскопках».

Искренний интерес школьников к исследованиям археологов - это и залог того, что в будущем они будут более бережно относиться к историческому наследию Вятской земли.


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