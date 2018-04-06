О работе фонда капремонта в Кировской области

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Общероссийский Народный Фронт опубликовал ежегодный рейтинг регионов по уровню выполнения программ капремонта. Кировская область занимает в нем 46 место. По каким критериям оценивается эффективность работы фонда капремонта и что нужно сделать, чтобы подняться в рейтинге на более высокие позиции?Рейтинг формируется на основании нескольких ключевых показателей. Данные для оценки эффективности берутся из открытых источников, то есть с сайта фонда капремонта. Во-первых, оценивается уровень реализации 30-летних программ капремонта. Во-вторых, учитывается эффективность использования средств за прошедший год. В третьих, собираемость взносов. И в четвертых, выполнение планов по работам на год. Из всех этих показателей, Кировская область демонстрирует хорошие результаты только по собираемости взносов за капремонт. А вот эффективность использования собранных с населения средств пока на низком уровне, считают в ОНФ. В фонде капремонта с такой оценкой не согласны.Из 69 регионов, представленных в рейтинге, Кировская область занимает 46 место. Арифметически это не совсем середина, твёрдой серединой было бы 34 место. За полгода согласно расчетами ОНФ наш регион опустился в рейтинге на 4 пункта. Тогда Кировская область занимала 42 место.Есть и объективные трудности на пути выполнения программ капремонта. Рассмотрим типичный пример: в многоквартирном доме меняется система отопления. Но не все жители согласны запустить мастеров в свои квартиры, чтобы те поменяли старые трубы на новые. Из-за таких "отказников" затягиваются или срываются сроки завершения контракта, и это негативно отражается на общей статистике. Влияет на эффективность работы фонда и то, состоялись или нет конкурсные процедуры. Около 30% конкурсных процедур в 2017 году не прошли с 1 раза. Все это негативно влияет на статистику, но изменить ситуацию можно. В фонде капремонта пересмотрели принципы формирования конкурсной документации, повысили привлекательность проектов для подрядчиков, внедрили авансирование. Добавили и новые виды работ.Сейчас в числе приоритетов фонда капремонта - замена лифтов. Например, в доме Щорса 30 "а" лифтовое оборудование меняется достаточно оперативно. Работы начались пару недель назад, а завершатся к 19 апреля. Добавим, что по сравнению с 2017 годом взносы за капремонт в Кировской области выросли. Сейчас они составляют 8 руб. 30 копеек с квадратного метра. В 2019 году взносы будут 8 рублей 70 копеек, а в 2020 году повышения платежей за капитальный ремонт не планируется.