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Православные верующие встретили Пасху

Вчера, 20:45 | Просмотров: 136 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Православные верующие встретили Пасху. Это самый важный духовный праздник года. На службе в храме Всех скорбящих Радость побывала Анастасия Кетько.

Светлое Христово Воскресение - это важный праздник всего православного мира: день торжества жизни над смертью. Пасхальные службы всей пасхальной неделе наполнены особой духовной радостью.

- Шедшего на небеса.

Со свечами в руках, повторяя слова песнопений, верующие, как и жены-мироносицы более двух тысяч лет назад, вели путь к Спасителю. По преданию, женщин у пещеры, где был похоронен Христос, встретил ангел и сообщил им, что Иисус воскрес.

- Христос Воскрес.
- Воистину Воскресе.

Это пасхальное приветствие сегодня можно услышать и в храме, и на улице.

- Мы радостные. Закончился пост. Мы пришли с двумя детьми.
- Очень хорошее настроение. Оно уже и вчера такое было, потому что было Благовещение. Вчера было очень хорошее настроение.

Православные верующие встретили Пасху ОТЕЦ ЕВГЕНИЙ ВИНОГРАДОВ, СВЯЩЕННИК:
«До революции существовала традиция - катать яйца. Все ходят к друг другу в гости после длинного поста, праздник весны и воскресение Спасителя».
 
 
Всю пасхальную неделю принято ходить в гости к близким, на гулянья, христосоваться и дарить подарки.

- Я раздаю конфетки, потому что это хорошее дело для всех остальных людей.
 
 
В России после молчания колоколов во время Страстных дней на саму Пасху особенно торжественно звучит Благовест. Всю Светлую седмицу любой желающий может подняться на колокольню и позвонить в честь Христова Воскресения.


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