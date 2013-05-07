Православные верующие встретили Пасху
Светлое Христово Воскресение - это важный праздник всего православного мира: день торжества жизни над смертью. Пасхальные службы всей пасхальной неделе наполнены особой духовной радостью.
- Шедшего на небеса.
Со свечами в руках, повторяя слова песнопений, верующие, как и жены-мироносицы более двух тысяч лет назад, вели путь к Спасителю. По преданию, женщин у пещеры, где был похоронен Христос, встретил ангел и сообщил им, что Иисус воскрес.
- Христос Воскрес.
- Воистину Воскресе.
Это пасхальное приветствие сегодня можно услышать и в храме, и на улице.
- Мы радостные. Закончился пост. Мы пришли с двумя детьми.
- Очень хорошее настроение. Оно уже и вчера такое было, потому что было Благовещение. Вчера было очень хорошее настроение.
ОТЕЦ ЕВГЕНИЙ ВИНОГРАДОВ, СВЯЩЕННИК:
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