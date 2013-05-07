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«До революции существовала традиция - катать яйца. Все ходят к друг другу в гости после длинного поста, праздник весны и воскресение Спасителя».

- Я раздаю конфетки, потому что это хорошее дело для всех остальных людей.

Православные верующие встретили Пасху. Это самый важный духовный праздник года. На службе в храме Всех скорбящих Радость побывала Анастасия Кетько.Светлое Христово Воскресение - это важный праздник всего православного мира: день торжества жизни над смертью. Пасхальные службы всей пасхальной неделе наполнены особой духовной радостью.Со свечами в руках, повторяя слова песнопений, верующие, как и жены-мироносицы более двух тысяч лет назад, вели путь к Спасителю. По преданию, женщин у пещеры, где был похоронен Христос, встретил ангел и сообщил им, что Иисус воскрес.Это пасхальное приветствие сегодня можно услышать и в храме, и на улице.Всю пасхальную неделю принято ходить в гости к близким, на гулянья, христосоваться и дарить подарки.В России после молчания колоколов во время Страстных дней на саму Пасху особенно торжественно звучит Благовест. Всю Светлую седмицу любой желающий может подняться на колокольню и позвонить в честь Христова Воскресения.