Год экологии передал эстафету году волонтера
В 2018 году, который объявлен "годом волонтёра", экологические проблемы в Кировской области будут активно выявляться, и решаться вместе с экологической общественностью. Продолжится формирование корпуса общественных экологических инспекторов, созданного по инициативе заместителя председателя Правительства Кировской области Максима Кочеткова. Пока в корпус входит 55 человек. Активисты уже организовывали субботники, выявляли несанкционированные свалки твердых бытовых отходов, проводили уроки экологической грамотности в школах. Возрождение общественного экологического контроля в регионе поддерживается на Федеральном уровне.
АЛЛА АЛБЕГОВА, МИНИСТР ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В 2018 году мы планируем продолжить эту работу. И акцент будем делать на формирование филиалов "корпуса общественных инспекторов" в районах Кировской области. И пользуясь случаем, прошу всех активных и неравнодушных граждан поддержать и включиться в эту работу. Мы готовы поддержать любые общественные инициативы».
Лед тронулся и в вопросе создания национального парка "Атарская Лука". Планы создать особо охраняемую территорию федерального значения в Кировской области обсуждались больше 20 лет, но, пожалуй, именно сейчас эта идея особенно близка к воплощению в жизнь: её уже поддержали в комитете по природопользованию Совета Федерации. Особо охраняемые территории в регионе расширят по кластерному принципу.
АЛЛА АЛБЕГОВА, МИНИСТР ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если раньше мы говорили о территории в долине реки Вятки в пределах трех районов: Светского, Нолинского и Лебяжского. То теперь мы к этим территориям предлагаем добавить часть Котельничского месторождения пареёозавров и Немдинский комплекс».
Будет продолжено и развитие портала ГИС-Экология.
Там содержится большое количество справочной информации природоохранной тематики. Общественные активисты добавляют туда сведения о местах несанкционированных свалок, а теперь смогут сообщать и о фактах загрязнения атмосферного воздуха, причем, не только крупными предприятиями, но и обыкновенными автобусами, работающими на низкокачественном мазуте, с выхлопами характерного черного цвета.
На финишном этапе находится проект по созданию "Зелёного щита" вокруг Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского, будет проходить работа и по очистке берегов малых рек, протекающих по городу Кирову и в первую очередь - Хлыновки. В перспективе вдоль малых рек будут создаваться ленточные парковые зоны, которые позволят снизить их загрязнение.
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