Год экологии передал эстафету году волонтера

Поделиться новостью:

Завершившийся в 2017 году в России год экологии положил начало многим проектам. Их реализация не может закончиться с окончанием календарного года. О том, как год экологии передал эстафетную палочку "году волонтёра"- расскажет Иван Швецов.В 2018 году, который объявлен "годом волонтёра", экологические проблемы в Кировской области будут активно выявляться, и решаться вместе с экологической общественностью. Продолжится формирование корпуса общественных экологических инспекторов, созданного по инициативе заместителя председателя Правительства Кировской области Максима Кочеткова. Пока в корпус входит 55 человек. Активисты уже организовывали субботники, выявляли несанкционированные свалки твердых бытовых отходов, проводили уроки экологической грамотности в школах. Возрождение общественного экологического контроля в регионе поддерживается на Федеральном уровне.Лед тронулся и в вопросе создания национального парка "Атарская Лука". Планы создать особо охраняемую территорию федерального значения в Кировской области обсуждались больше 20 лет, но, пожалуй, именно сейчас эта идея особенно близка к воплощению в жизнь: её уже поддержали в комитете по природопользованию Совета Федерации. Особо охраняемые территории в регионе расширят по кластерному принципу.Будет продолжено и развитие портала ГИС-Экология.Там содержится большое количество справочной информации природоохранной тематики. Общественные активисты добавляют туда сведения о местах несанкционированных свалок, а теперь смогут сообщать и о фактах загрязнения атмосферного воздуха, причем, не только крупными предприятиями, но и обыкновенными автобусами, работающими на низкокачественном мазуте, с выхлопами характерного черного цвета.На финишном этапе находится проект по созданию "Зелёного щита" вокруг Кирова, Кирово-Чепецка и Слободского, будет проходить работа и по очистке берегов малых рек, протекающих по городу Кирову и в первую очередь - Хлыновки. В перспективе вдоль малых рек будут создаваться ленточные парковые зоны, которые позволят снизить их загрязнение.