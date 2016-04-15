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Новости / Общество

В области есть первый пострадавший от клещей

Вчера, 20:47 | Просмотров: 193 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Активизировались. Несмотря на приличную толщину снежного покрова в области уже есть первый пострадавший от клещей. Паразиты из спящего состояния постепенно переходят в режим атаки.

В управлении Роспотребнадзора рассказали, что на прошлой неделе в Шабалинском районе уже был зафиксирован первый случай укуса клеща. Мужчина поймал кровососа на своем приусадебном участке. С каждым теплым днем активность клещей только начнет увеличиваться.

В области есть первый пострадавший от клещейЛЮБОВЬ ОПАРИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Погода набирает свои темпы, и прогноз у нас к концу апреля будет интенсивное снеготаяние, и нагрев почвы приведет к тому, что клещи будут выходить уже на прокорм. И люди начинают выходить на свои приусадебные участки, и здесь будет уже контакт населения с клещами».

Опасен не столько сам клещ, сколько болезни, которые он передает человеку. На сегодняшний день медики диагностируют четыре инфекции, передающиеся клещами. Основной способ защиты от клещевого энцефалита - прививка. В настоящий момент актуальна только экстренная схема профилактики. Медики рекомендуют вакцинироваться в не клещевой сезон.

В области есть первый пострадавший от клещейЕКАТЕРИНА КОНТЯКОВА, ВРАЧ-ИНФЕКЦИОНИСТ:
«Получается ноябрь-март. Вот в этом период нужно получить вакцинацию. Все вакцины доступны, все взаимозаменяемы. Каждый человек может выбрать себе любую вакцину. Эффективность около 98% вакцинопрофилактики».

Если человек не привит, то при выезде на природу необходимо соблюдать меры предосторожности, правильно одеваться и использовать дополнительные средства защиты. Если же клещ всё же присосался, то необходимо как можно скорее его извлечь и сдать на анализ.

ЕКАТЕРИНА КОНТЯКОВА, ВРАЧ-ИНФЕКЦИОНИСТ:
«Лучше обратиться в больницу, поликлинику травмбольницы, по месту жительства. Сейчас очень много кто страхуется и в ней указаны учреждения, куда можно обратиться с подобным случаем».

Добавим, что чем дольше клещ находится на теле, тем выше вероятность заразиться инфекционным заболеванием.


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