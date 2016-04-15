В области есть первый пострадавший от клещей
В управлении Роспотребнадзора рассказали, что на прошлой неделе в Шабалинском районе уже был зафиксирован первый случай укуса клеща. Мужчина поймал кровососа на своем приусадебном участке. С каждым теплым днем активность клещей только начнет увеличиваться.
ЛЮБОВЬ ОПАРИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Погода набирает свои темпы, и прогноз у нас к концу апреля будет интенсивное снеготаяние, и нагрев почвы приведет к тому, что клещи будут выходить уже на прокорм. И люди начинают выходить на свои приусадебные участки, и здесь будет уже контакт населения с клещами».
Опасен не столько сам клещ, сколько болезни, которые он передает человеку. На сегодняшний день медики диагностируют четыре инфекции, передающиеся клещами. Основной способ защиты от клещевого энцефалита - прививка. В настоящий момент актуальна только экстренная схема профилактики. Медики рекомендуют вакцинироваться в не клещевой сезон.
ЕКАТЕРИНА КОНТЯКОВА, ВРАЧ-ИНФЕКЦИОНИСТ:
«Получается ноябрь-март. Вот в этом период нужно получить вакцинацию. Все вакцины доступны, все взаимозаменяемы. Каждый человек может выбрать себе любую вакцину. Эффективность около 98% вакцинопрофилактики».
Если человек не привит, то при выезде на природу необходимо соблюдать меры предосторожности, правильно одеваться и использовать дополнительные средства защиты. Если же клещ всё же присосался, то необходимо как можно скорее его извлечь и сдать на анализ.
ЕКАТЕРИНА КОНТЯКОВА, ВРАЧ-ИНФЕКЦИОНИСТ:
«Лучше обратиться в больницу, поликлинику травмбольницы, по месту жительства. Сейчас очень много кто страхуется и в ней указаны учреждения, куда можно обратиться с подобным случаем».
Добавим, что чем дольше клещ находится на теле, тем выше вероятность заразиться инфекционным заболеванием.
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