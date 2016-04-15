В области есть первый пострадавший от клещей

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Активизировались. Несмотря на приличную толщину снежного покрова в области уже есть первый пострадавший от клещей. Паразиты из спящего состояния постепенно переходят в режим атаки.В управлении Роспотребнадзора рассказали, что на прошлой неделе в Шабалинском районе уже был зафиксирован первый случай укуса клеща. Мужчина поймал кровососа на своем приусадебном участке. С каждым теплым днем активность клещей только начнет увеличиваться.Опасен не столько сам клещ, сколько болезни, которые он передает человеку. На сегодняшний день медики диагностируют четыре инфекции, передающиеся клещами. Основной способ защиты от клещевого энцефалита - прививка. В настоящий момент актуальна только экстренная схема профилактики. Медики рекомендуют вакцинироваться в не клещевой сезон.Если человек не привит, то при выезде на природу необходимо соблюдать меры предосторожности, правильно одеваться и использовать дополнительные средства защиты. Если же клещ всё же присосался, то необходимо как можно скорее его извлечь и сдать на анализ.Добавим, что чем дольше клещ находится на теле, тем выше вероятность заразиться инфекционным заболеванием.