Кировская Филармония не правильно распоряжалась госимуществом.
Нарушения выявила прокуратура Первомайского района города Кирова.
Согласно законодательству, филармония имеет право сдавать свои площади в субаренду для проведения культурных мероприятий, например - выставок. В случае, если помещения сдаются для других целей – необходимо получать разрешение от собственника, то есть областного правительства.
Проверка показала, что руководство филармонии заключило семь договоров на проведение мероприятий коммерческого характера. Однако разрешения у правительства на это никто не спрашивал.
По итогам выявленных нарушений было возбуждено 9 производств об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.35 КоАП РФ (нарушение порядка согласования при совершении сделки по распоряжению государственным (муниципальным) имуществом), в отношении руководителя КОГАУК «Вятская филармония» и юридического лица. Виновные лица оштрафованы.
По информации прокуратуры Кировской области
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