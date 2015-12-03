Кировская Филармония не правильно распоряжалась госимуществом.

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В частности сдавала свои помещения в аренду без согласования с правительством.Нарушения выявила прокуратура Первомайского района города Кирова.Согласно законодательству, филармония имеет право сдавать свои площади в субаренду для проведения культурных мероприятий, например - выставок. В случае, если помещения сдаются для других целей – необходимо получать разрешение от собственника, то есть областного правительства.Проверка показала, что руководство филармонии заключило семь договоров на проведение мероприятий коммерческого характера. Однако разрешения у правительства на это никто не спрашивал.По итогам выявленных нарушений было возбуждено 9 производств об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.35 КоАП РФ (нарушение порядка согласования при совершении сделки по распоряжению государственным (муниципальным) имуществом), в отношении руководителя КОГАУК «Вятская филармония» и юридического лица. Виновные лица оштрафованы.По информации прокуратуры Кировской области