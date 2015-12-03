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Новости / Общество

Кировская Филармония не правильно распоряжалась госимуществом.

Сегодня, 20:05 | Просмотров: 0 | Версия для печати
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В частности сдавала свои помещения в аренду без согласования с правительством.

Нарушения выявила прокуратура Первомайского района города Кирова.

Согласно законодательству, филармония имеет право сдавать свои площади в субаренду для проведения культурных мероприятий, например - выставок. В случае, если помещения сдаются для других целей – необходимо получать разрешение от собственника, то есть областного правительства.

Проверка показала, что руководство филармонии заключило семь договоров на проведение мероприятий коммерческого характера. Однако разрешения у правительства на это никто не спрашивал.

По итогам выявленных нарушений было возбуждено 9 производств об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.35 КоАП РФ (нарушение порядка согласования при совершении сделки по распоряжению государственным (муниципальным) имуществом), в отношении руководителя КОГАУК «Вятская филармония» и юридического лица. Виновные лица оштрафованы.

По информации прокуратуры Кировской области


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