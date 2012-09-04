В 16-ой школе города Кирова прошел урок безопасности
СВЕТЛАНА ФОФАНОВА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 16 Г. КИРОВА:
«Когда проводим эвакуацию, не сообщаем учащимся о дне и часе эвакуации, а сотрудникам мы не сообщаем о месте условного возгорания, поэтому такая тренировка носит внезапный характер и помогает нам подготовить детей к какой-то тревожной ситуации».
Отметим, что плановая проверка в 16 школе состоялась месяц назад, сотрудники МЧС осмотрели полностью все здание. А сейчас провели урок безопасности и для детей, и для педагогов. Неправильно расставлен персонал по путям эвакуации
ЮРИЙ ЛЕПЕШКИН, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР Г. КИРОВА ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ:
«Сразу же на месте мы обговариваем все эти моменты, повторно расставляем, показываем, как нужно действовать, все это принимается во внимание, сразу же устраняется».
В целях повышения знаний в сфере пожарной безопасности, восстановления после школьных каникул навыков безопасного поведения в общественных местах, а также правильных действий при угрозе и возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций, сотрудники МЧС посещают школы и детские сады, встречаются с ребятами и учителями и напоминают им о правилах пожарной безопасности.
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