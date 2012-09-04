В 16-ой школе города Кирова прошел урок безопасности

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В школе тушить возгорание ребятам, скорее всего, не придется, это - задача взрослых. Кроме того, педагоги должны вывести учащихся в безопасное место.

Сигналы пожарной тревоги здесь звучат дважды - в начале и в конце учебного года. Как правило, эвакуация с последнего, четвертого, этажа занимает две-три минуты. На этот раз на улицу старшеклассников выводить не стали. Но обязательную перекличку провели, как положено.

В 16-ой школе прошел урок безопасности. Сотрудники МЧС напомнили педагогам и учащимся, как нужно действовать при возникновении пожара. А затем школьники прошли по маршруту эвакуации.Отметим, что плановая проверка в 16 школе состоялась месяц назад, сотрудники МЧС осмотрели полностью все здание. А сейчас провели урок безопасности и для детей, и для педагогов. Неправильно расставлен персонал по путям эвакуацииВ целях повышения знаний в сфере пожарной безопасности, восстановления после школьных каникул навыков безопасного поведения в общественных местах, а также правильных действий при угрозе и возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций, сотрудники МЧС посещают школы и детские сады, встречаются с ребятами и учителями и напоминают им о правилах пожарной безопасности.