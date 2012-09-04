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Новости / Общество

В 16-ой школе города Кирова прошел урок безопасности

Сегодня, 10:10 | Просмотров: 87 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В 16-ой школе прошел урок безопасности. Сотрудники МЧС напомнили педагогам и учащимся, как нужно действовать при возникновении пожара. А затем школьники прошли по маршруту эвакуации.

В школе тушить возгорание ребятам, скорее всего, не придется, это - задача взрослых. Кроме того, педагоги должны вывести учащихся в безопасное место.
 
Сигналы пожарной тревоги здесь звучат дважды - в начале и в конце учебного года. Как правило, эвакуация с последнего, четвертого, этажа занимает две-три минуты. На этот раз на улицу старшеклассников выводить не стали. Но обязательную перекличку провели, как положено.

В 16-ой школе города Кирова прошел урок безопасностиСВЕТЛАНА ФОФАНОВА, ДИРЕКТОР ШКОЛЫ № 16 Г. КИРОВА:
«Когда проводим эвакуацию, не сообщаем учащимся о дне и часе эвакуации, а сотрудникам мы не сообщаем о месте условного возгорания, поэтому такая тренировка носит внезапный характер и помогает нам подготовить детей к какой-то тревожной ситуации».

Отметим, что плановая проверка в 16 школе состоялась месяц назад, сотрудники МЧС осмотрели полностью все здание. А сейчас провели урок безопасности и для детей, и для педагогов. Неправильно расставлен персонал по путям эвакуации

В 16-ой школе города Кирова прошел урок безопасностиЮРИЙ ЛЕПЕШКИН, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР Г. КИРОВА ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ:
«Сразу же на месте мы обговариваем все эти моменты, повторно расставляем, показываем, как нужно действовать, все это принимается во внимание, сразу же устраняется».

В целях повышения знаний в сфере пожарной безопасности, восстановления после школьных каникул навыков безопасного поведения в общественных местах, а также правильных действий при угрозе и возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций, сотрудники МЧС посещают школы и детские сады, встречаются с ребятами и учителями и напоминают им о правилах пожарной безопасности.


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