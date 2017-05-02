Стихийная дорога к ЦРБ в Омутнинске
Каждый раз пациенты Омутнинской ЦРБ делают трудный выбор. Ехать домой на общественном транспорте, идти пешком лишних два километра по асфальтированной трассе, без тротуаров или добраться до центра города за 5 минут, но по этой тропинке с горки, рискуя собственным здоровьем.
ВАЛЕНТИНА КОРЕПАНОВА, МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ:
«Тут каждый день люди ходят. Ну, рабочие они еще могут. А больные? Вот тут живут, а надо ведь туда подняться. Конечно, здесь обязательно надо сделать дорогу. Хотя бы какую-нибудь. Ну, всё-таки. Чтобы людям можно было подняться».
ЛЕОНИД СОЛОНИЦЫН, МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ:
«Все же мы, медработники, ходим по этой дороге. Ну, редко кто на свой машине или на автобусе. А большая часть живет в центре и они по Воровского вот идут туда. Ну вот у нас недавно был такой случай, врач Опарин, в морге работает, патологоанатомом, сломал ногу. Упал и сломал ногу».
Мужчина всю жизнь проработал рентгенологом в ЦРБ, и через его кабинет за десятки лет прошло немало пациентов, получивших травмы на этой самой народной тропинке. Несмотря на популярность этого маршрута у людей, руководство района ответственность за обустройство и ремонт объекта на себя не берет.
СЕРГЕЙ УТКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ОМУТНИНСКА:
«Официально у нас к ЦРБ ведет асфальтовая дорога. Есть автобусное сообщение, которое обеспечивает доступность данного учреждения медицинского. Для того, чтобы решить вопрос с асфальтированием, либо с содержанием данной дорожки, то есть как бы есть такая программа как народный бюджет».
ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Центральную часть города и районную больницу разделяет вот эта дорога длиной всего в двести метров. На победу проекта в конкурсе народный бюджет в администрации смотрят скептично. Почему нельзя сделать дорогу именно там, где она нужна людям, а не там где ее удобней обслуживать мы так и не узнали».
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
05.04.2018