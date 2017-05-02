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Новости / Общество

Стихийная дорога к ЦРБ в Омутнинске

Вчера, 15:19 | Просмотров: 137 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Как добраться до районной больницы? Жители Омутнинска каждый по-своему решают этот вопрос. Стихийная тропа к ЦРБ появилась еще 30 лет назад. Сильный уклон делает ее опасной, а чтобы обустроить народную тропу требуются финансовые вливания.

Каждый раз пациенты Омутнинской ЦРБ делают трудный выбор. Ехать домой на общественном транспорте, идти пешком лишних два километра по асфальтированной трассе, без тротуаров или добраться до центра города за 5 минут, но по этой тропинке с горки, рискуя собственным здоровьем.

Стихийная дорога к ЦРБ в ОмутнинскеВАЛЕНТИНА КОРЕПАНОВА, МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ:
«Тут каждый день люди ходят. Ну, рабочие они еще могут. А больные? Вот тут живут, а надо ведь туда подняться. Конечно, здесь обязательно надо сделать дорогу. Хотя бы какую-нибудь. Ну, всё-таки. Чтобы людям можно было подняться».

Стихийная дорога к ЦРБ в ОмутнинскеЛЕОНИД СОЛОНИЦЫН, МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ:
«Все же мы, медработники, ходим по этой дороге. Ну, редко кто на свой машине или на автобусе. А большая часть живет в центре и они по Воровского вот идут туда. Ну вот у нас недавно был такой случай, врач Опарин, в морге работает, патологоанатомом, сломал ногу. Упал и сломал ногу».

Мужчина всю жизнь проработал рентгенологом в ЦРБ, и через его кабинет за десятки лет прошло немало пациентов, получивших травмы на этой самой народной тропинке. Несмотря на популярность этого маршрута у людей, руководство района ответственность за обустройство и ремонт объекта на себя не берет.

Стихийная дорога к ЦРБ в ОмутнинскеСЕРГЕЙ УТКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ОМУТНИНСКА:
«Официально у нас к ЦРБ ведет асфальтовая дорога. Есть автобусное сообщение, которое обеспечивает доступность данного учреждения медицинского. Для того, чтобы решить вопрос с асфальтированием, либо с содержанием данной дорожки, то есть как бы есть такая программа как народный бюджет».

Стихийная дорога к ЦРБ в ОмутнинскеЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Центральную часть города и районную больницу разделяет вот эта дорога длиной всего в двести метров. На победу проекта в конкурсе народный бюджет в администрации смотрят скептично. Почему нельзя сделать дорогу именно там, где она нужна людям, а не там где ее удобней обслуживать мы так и не узнали».


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