Стихийная дорога к ЦРБ в Омутнинске

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Как добраться до районной больницы? Жители Омутнинска каждый по-своему решают этот вопрос. Стихийная тропа к ЦРБ появилась еще 30 лет назад. Сильный уклон делает ее опасной, а чтобы обустроить народную тропу требуются финансовые вливания.Каждый раз пациенты Омутнинской ЦРБ делают трудный выбор. Ехать домой на общественном транспорте, идти пешком лишних два километра по асфальтированной трассе, без тротуаров или добраться до центра города за 5 минут, но по этой тропинке с горки, рискуя собственным здоровьем.Мужчина всю жизнь проработал рентгенологом в ЦРБ, и через его кабинет за десятки лет прошло немало пациентов, получивших травмы на этой самой народной тропинке. Несмотря на популярность этого маршрута у людей, руководство района ответственность за обустройство и ремонт объекта на себя не берет.