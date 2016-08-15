Благотворительный проект «Вятские холмы» будет проведён в этом году в три этапа

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Благотворительный проект «Вятские холмы» в этом году будет проведён в три этапа. 6-го мая состоится полумарафон, 7-го июля - забег «Ночная Вятка», а 9-го сентября на старт выйдут марафонцы.Проект «Вятские холмы» уже стал визитной карточкой региона и среди всех массовых забегов на территории России входит в десятку лучших. Маршрут соревнований пройдёт по Октябрьскому проспекту областного центра. Старт и финиш - на Театральной площади. Первые старты пройдут 6 мая.Следующий этап - забег «Ночная Вятка» - запланирован на 7 июля. Предполагаемый маршрут - Гагаринский парк - легкоатлетический манеж в Вересниках - Трифонов монастырь. И 9 сентября - впервые - пройдет марафон "Вятские холмы". В прошлом году было получено много заявок от кировских любителей спорта и участников из других регионов на проведение именно марафонских дистанций.Напомним, проект является благотворительным, и все средства от стартовых взносов будут направлены на то, чтобы помочь воспитанникам детских домов области развивать свои способности в легкой атлетике.