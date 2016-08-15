Благотворительный проект «Вятские холмы» будет проведён в этом году в три этапа
Проект «Вятские холмы» уже стал визитной карточкой региона и среди всех массовых забегов на территории России входит в десятку лучших. Маршрут соревнований пройдёт по Октябрьскому проспекту областного центра. Старт и финиш - на Театральной площади. Первые старты пройдут 6 мая.
АННА АЛЬМИНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Помимо 3, 10, 21 км и детских забегов на 300 м и на 600 м, в этом году мы добавили эстафету 4 по 5 км, участники будут стартовать вместе с участниками на 10 км и 21, и пробегая круг 5 км, передавать эстафетную палочку следующему участнику».
Следующий этап - забег «Ночная Вятка» - запланирован на 7 июля. Предполагаемый маршрут - Гагаринский парк - легкоатлетический манеж в Вересниках - Трифонов монастырь. И 9 сентября - впервые - пройдет марафон "Вятские холмы". В прошлом году было получено много заявок от кировских любителей спорта и участников из других регионов на проведение именно марафонских дистанций.
АННА АЛЬМИНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Все это мы назовем Чемпионат "Вятские холмы", и по итогам, 9 сентября, будут также подведены итоги, то есть, мы предлагаем участникам стартовать на каждой из трех дистанций - 21, 10 и 42, и по итогам у нас также будут определяться чемпионы».
Напомним, проект является благотворительным, и все средства от стартовых взносов будут направлены на то, чтобы помочь воспитанникам детских домов области развивать свои способности в легкой атлетике.
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