Кировчанина приговорили к обязательным работам за кражу пожертвований Детскому фонду.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
25.04.2017
В Кировской области браконьера, убившего лося, приговорили к 130 часам обязательных работ.
15.06.2017
Кировчанина приговорили к 3 годам колонии за незаконное лишение свободы фельдшеров скорой помощи.
10.10.2015
Двух жителей п. Подосиновец приговорили к 480 часам обязательных работ за кражу российского флага.
09.04.2018
Жительницу Кирово-Чепецка приговорили 1 году 6 месяцам ограничения свободы за хранение наркотиков.
27.11.2017
В Кильмезском районе за незаконную охоту на лося браконьера приговорили к 8 месяцам исправительных работ.
Популярные новости
05.04.2018