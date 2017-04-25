Кировчанина приговорили к обязательным работам за кражу пожертвований Детскому фонду.

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Инцидент произошел в начале 2018 года. В фойе магазина на Октябрьском проспекте мужчина сорвал ящик для пожертвований для детей и попытался сбежать с места преступления.

Вора заметил контролер торгового зала и сумел его задержать.

Выяснилось, что кировчанин 1980 г.р. в момент совершения преступления был нетрезв. Благотворительной организации был бы причинен ущерб в сумме более 4800 рублей.

Дознавателем ОП №1 было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.1 ст. 161 УК России. Подозреваемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 320 часов. Приговор вступил в законную силу.

по информации УМВД по Кировской области