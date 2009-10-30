В Кирове стартовал весенний призыв
Здоровье призывников выходит на первый план. Армии нужны физически крепкие юноши. Поэтому, военкоматы направляют их на дополнительные медицинские обследования, если возникли вопросы после первоначального осмотра. Есть и другое новшество, касаемое призыва 2018.
АНДРЕЙ ХЛЫБОВ, ВОЕННЫЙ КОМИССАР ЛЕНИНСКОГО И НОВОВЯТСКОГО РАЙОНОВ Г.КИРОВА:
ЭЛЬЧИН ШАДМАНОВ, ПРИЗЫВНИК:
АНДРЕЙ ХЛЫБОВ, ВОЕННЫЙ КОМИССАР ЛЕНИНСКОГО И НОВОВЯТСКОГО РАЙОНОВ Г.КИРОВА:
«Как не удивительно, из призыва в призыв у нас очень много заявлений, отказ об отсрочке по учебе. Ребята хотят уйти со своим годом. Не стариками, когда им по 25-26 лет, а когда им по 20-21 году».
19 апреля комиссариат Ленинского и Нововятского районов совместно с администрацией города проведет "День призывника". В его рамках пройдут показательные выступления военных. Сотрудники военкомата ответят на вопросы призывников и родителей, познакомят их с обмундированием, личные вещами, которые выдаются при отправке в часть. Первые новобранцы из областного центра уйдут в войска этой весной в двадцатых числах апреля.
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