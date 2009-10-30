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Новости / Общество

В Кирове стартовал весенний призыв

Вчера, 20:47 | Просмотров: 182 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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С 1 апреля в области начался весенний призыв на военную службу. Он продлится до 15 июля. О новшествах, которые ждут молодых людей после получения повестки, расскажет Роман Четвериков.

Здоровье призывников выходит на первый план. Армии нужны физически крепкие юноши. Поэтому, военкоматы направляют их на дополнительные медицинские обследования, если возникли вопросы после первоначального осмотра. Есть и другое новшество, касаемое призыва 2018.

В Кирове стартовал весенний призывАНДРЕЙ ХЛЫБОВ, ВОЕННЫЙ КОМИССАР ЛЕНИНСКОГО И НОВОВЯТСКОГО РАЙОНОВ Г.КИРОВА:
«Изменения федеральный закон. Мы готовы рассматривать ребят, которые напишут заявления. У них ранее было ограничение по здоровью, и они не могли служить в армии. Сейчас по заявлению, если здоровье позволит, то мы можем призвать их».
 
 
Военный комиссариат Ленинского и Нововятского районов должен отправить в войска 256 человек. Ребята будут проходить службу на территории всей страны, во всех родах войск. Но основная часть будет направлена в сухопутные части.

В Кирове стартовал весенний призывЭЛЬЧИН ШАДМАНОВ, ПРИЗЫВНИК:
«Несомненно, нужно. Самое главное это дисциплину дает. А нашему поколению это нужно».
 
 
Много поступает заявлений от желающих обучаться в военных заведениях. Сейчас идет отбор кандидатов. Призывными комиссиями рассматриваются и дела, связанные с выбором альтернативной гражданской службой. Но с каждым годом количество молодых людей, желающих отдать долг Родине растет.

АНДРЕЙ ХЛЫБОВ, ВОЕННЫЙ КОМИССАР ЛЕНИНСКОГО И НОВОВЯТСКОГО РАЙОНОВ Г.КИРОВА:
«Как не удивительно, из призыва в призыв у нас очень много заявлений, отказ об отсрочке по учебе. Ребята хотят уйти со своим годом. Не стариками, когда им по 25-26 лет, а когда им по 20-21 году».

19 апреля комиссариат Ленинского и Нововятского районов совместно с администрацией города проведет "День призывника". В его рамках пройдут показательные выступления военных. Сотрудники военкомата ответят на вопросы призывников и родителей, познакомят их с обмундированием, личные вещами, которые выдаются при отправке в часть. Первые новобранцы из областного центра уйдут в войска этой весной в двадцатых числах апреля.


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