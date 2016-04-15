В Омутнинске мост пришел в движение

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Жители Омутнинска напуганы состоянием моста, связывающего 2 района города. Неделю назад небезразличные люди выложили в сеть фотографии разъезжающихся бетонных плит.Сначала жителей смутили покосившиеся кованые перила моста. Если заглянуть под конструкции, можно обнаружить и просевшие бетонные плиты - основу дорожного полотна.Павловский мост соединяет два крупных района Омутнинска. Ежедневно по нему движется личный, общественный и грузовой транспорт. Конструкция является и единственной пешеходной зоной. Если разрушится мост, автомобилям придется делать круг в несколько километров. Родителям с колясками от пеших прогулок в центр вообще придется отказаться. Депутат Ольга Волоскова сама ежедневно использует переправу, чтобы добраться до работы.Решения на данный момент никакого не вынесено, но информация о плохом состоянии моста уже дошла до городской администрации. Нам удалось выяснить, что на объекте уже побывали специалисты.После того, как будут получены окончательные результаты экспертизы, администрация обещает принять меры по устранению проблемы.