ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

11 апреля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.3699
EURO: 76.8522
Погода в городе Кирове:
утром:  -1...+1°C
днём:  +2...+4°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В Омутнинске мост пришел в движение

Вчера, 20:45 | Просмотров: 110 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
Поделиться новостью:
Жители Омутнинска напуганы состоянием моста, связывающего 2 района города. Неделю назад небезразличные люди выложили в сеть фотографии разъезжающихся бетонных плит.

Сначала жителей смутили покосившиеся кованые перила моста. Если заглянуть под конструкции, можно обнаружить и просевшие бетонные плиты - основу дорожного полотна.

В Омутнинске мост пришел в движениеЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Есть большая вероятность, что плиты так сильно просели из-за разрушения вот этого укрепления. Уже сейчас видно, что бетонные плиты очень сильно съехали вниз и после того, как растает снег и начнется интенсивное движение воды, их вовсе может отсюда унести».

Павловский мост соединяет два крупных района Омутнинска. Ежедневно по нему движется личный, общественный и грузовой транспорт. Конструкция является и единственной пешеходной зоной. Если разрушится мост, автомобилям придется делать круг в несколько километров. Родителям с колясками от пеших прогулок в центр вообще придется отказаться. Депутат Ольга Волоскова сама ежедневно использует переправу, чтобы добраться до работы.

В Омутнинске мост пришел в движениеОЛЬГА ВОЛОСКОВА, ДЕПУТАТ ОМУТНИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«Неделю назад я увидела фото в интернете, выложенное. Ну и, конечно, не могла не среагировать на него. Вопрос вынесла на думу. Видите, что идут люди, дети, мамочки с колясками. Большой транспортный поток. Это связующее звено между нашей Малаговской и центральной частью города. Этот объект важен. Он должен своевременно быть обследован и вынесено какое-то решение».

Решения на данный момент никакого не вынесено, но информация о плохом состоянии моста уже дошла до городской администрации. Нам удалось выяснить, что на объекте уже побывали специалисты.

В Омутнинске мост пришел в движениеСЕРГЕЙ УТКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ОМУТНИНСКА:
«Нарушение целостности конструкций несущих — не обнаружено. То есть опоры, ростверки и сами несущие ридели находятся в исправном состоянии. Для контроля за состоянием моста установлены специальные штукатурные маяки, которые внесены в определенный журнал. Мониторинг за состоянием данных маяков производиться будет еженедельно».
 
После того, как будут получены окончательные результаты экспертизы, администрация обещает принять меры по устранению проблемы.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Лузском районе вор, не успев отметить одну кражу, совершил другую

17:05 10.04.2018


В Лузском районе вор, не успев отметить одну кражу, совершил другую

Кировчане получат за март квитанции с корректировкой.

16:43 10.04.2018


Кировчане получат за март квитанции с корректировкой.

В Кирове выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

16:04 10.04.2018


В Кирове выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева.

Кировские спортсмены завоевали 9 медалей на чемпионате Европы по киокушинкай.

15:54 10.04.2018


Кировские спортсмены завоевали 9 медалей на чемпионате Европы по киокушинкай.

В Кирове фельдшера скорой помощи приговорили к условному сроку за ошибочный диагноз.

15:36 10.04.2018


В Кирове фельдшера скорой помощи приговорили к условному сроку за ошибочный диагноз.

Кировчанина приговорили к обязательным работам за кражу пожертвований Детскому фонду.

15:24 10.04.2018


Кировчанина приговорили к обязательным работам за кражу пожертвований Детскому фонду.

В Кирове ограбили ломбард.

15:16 10.04.2018


В Кирове ограбили ломбард.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове прошел "Кубок братства краповых беретов"

20:48 10.04.2018


В Кирове прошел "Кубок братства краповых беретов"

В Кирове стартовал весенний призыв

20:47 10.04.2018


В Кирове стартовал весенний призыв

В Омутнинске мост пришел в движение

20:45 10.04.2018


В Омутнинске мост пришел в движение

В Кирово-Чепецке прошел турнир по дзюдо памяти Сергея Ожегова

17:44 10.04.2018


В Кирово-Чепецке прошел турнир по дзюдо памяти Сергея Ожегова

В Кирове проверили готовность системы оповещения о ЧС

17:43 10.04.2018


В Кирове проверили готовность системы оповещения о ЧС

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Нововятске реконструируют мост через Чумовицу

15.04.2016


В Нововятске реконструируют мост через Чумовицу

С 23 марта наплавной мост в мкр. Каринторф Кирово-Чепецка будет закрыт.

18.03.2015


С 23 марта наплавной мост в мкр. Каринторф Кирово-Чепецка будет закрыт.

Ремонт старого моста

19.09.2006


Ремонт старого моста

Аварийный мост в деревне Малая Грызиха Оричевского района

13.01.2016


Аварийный мост в деревне Малая Грызиха Оричевского района

На время весеннего половодья наплавной мост через Чепцу будет разведен

26.03.2015


На время весеннего половодья наплавной мост через Чепцу будет разведен

Мост в Каринторф

21.11.2012


Мост в Каринторф

Популярные новости

МЧС и представители администрации протестировали на пожарную безопасность ТРЦ "Jam Молл"

29.03.2018


МЧС и представители администрации протестировали на пожарную безопасность ТРЦ "Jam Молл"

Вице-губернатор Кировской области не покупал самый дорогой внедорожник.

04.04.2018


Вице-губернатор Кировской области не покупал самый дорогой внедорожник.

В Кирове в дтп погиб стажер полиции.

04.04.2018


В Кирове в дтп погиб стажер полиции.

Документация, изъятая в департаменте образования г. Кирова, направлена на судебную бухгалтерскую экспертизу.

05.04.2018


Документация, изъятая в департаменте образования г. Кирова, направлена на судебную бухгалтерскую экспертизу.

В п. Безбожник Мурашинского района сгорел восьмиквартирный жилой дом.

31.03.2018


В п. Безбожник Мурашинского района сгорел восьмиквартирный жилой дом.

Жителей Кумён шокировали платежки за отопление

30.03.2018


Жителей Кумён шокировали платежки за отопление

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх