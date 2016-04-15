В Омутнинске мост пришел в движение
Сначала жителей смутили покосившиеся кованые перила моста. Если заглянуть под конструкции, можно обнаружить и просевшие бетонные плиты - основу дорожного полотна.
ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Есть большая вероятность, что плиты так сильно просели из-за разрушения вот этого укрепления. Уже сейчас видно, что бетонные плиты очень сильно съехали вниз и после того, как растает снег и начнется интенсивное движение воды, их вовсе может отсюда унести».
Павловский мост соединяет два крупных района Омутнинска. Ежедневно по нему движется личный, общественный и грузовой транспорт. Конструкция является и единственной пешеходной зоной. Если разрушится мост, автомобилям придется делать круг в несколько километров. Родителям с колясками от пеших прогулок в центр вообще придется отказаться. Депутат Ольга Волоскова сама ежедневно использует переправу, чтобы добраться до работы.
ОЛЬГА ВОЛОСКОВА, ДЕПУТАТ ОМУТНИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ:
«Неделю назад я увидела фото в интернете, выложенное. Ну и, конечно, не могла не среагировать на него. Вопрос вынесла на думу. Видите, что идут люди, дети, мамочки с колясками. Большой транспортный поток. Это связующее звено между нашей Малаговской и центральной частью города. Этот объект важен. Он должен своевременно быть обследован и вынесено какое-то решение».
Решения на данный момент никакого не вынесено, но информация о плохом состоянии моста уже дошла до городской администрации. Нам удалось выяснить, что на объекте уже побывали специалисты.
СЕРГЕЙ УТКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ОМУТНИНСКА:
«Нарушение целостности конструкций несущих — не обнаружено. То есть опоры, ростверки и сами несущие ридели находятся в исправном состоянии. Для контроля за состоянием моста установлены специальные штукатурные маяки, которые внесены в определенный журнал. Мониторинг за состоянием данных маяков производиться будет еженедельно».
После того, как будут получены окончательные результаты экспертизы, администрация обещает принять меры по устранению проблемы.
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