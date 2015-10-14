Католики снова хотят вернуть костел

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Глава кировского католического прихода Григорий Зволиньски начал 30-дневный пост на хлебе и воде. Таким образом, кировские католики решили вновь привлечь внимание общественности к вопросу о возвращении Александровского костела.Впервые с просьбой вернуть здание Александровского костела кировские католики обратились в областное правительство еще в 2011 году. Верующие получили возможность проводить в костеле мессы несколько раз в год. Но вопрос с возвращением здания так и не был решен.Костел был построен и освящен в 1903 году по инициативе ссыльных поляков. Строительством руководил знаменитый вятский архитектор Иван Чарушин. Храм был посвящен «памяти императора Александра III» и потому получил название «Александровский костёл». В 1933 году храм был закрыт, в его помещении разместился ветеринарный институт. За прошедшие десятилетия комплекс костела был перестроен, открыт органный зал. И, как пояснили в министерстве имущественных отношений в ответ на запрос католического прихода, возможность заключения договора безвозмездного пользования костела исключена.