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Новости / Общество

Католики снова хотят вернуть костел

Сегодня, 13:31 | Просмотров: 88 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Глава кировского католического прихода Григорий Зволиньски начал 30-дневный пост на хлебе и воде. Таким образом, кировские католики решили вновь привлечь внимание общественности к вопросу о возвращении Александровского костела.

Впервые с просьбой вернуть здание Александровского костела кировские католики обратились в областное правительство еще в 2011 году. Верующие получили возможность проводить в костеле мессы несколько раз в год. Но вопрос с возвращением здания так и не был решен.

Католики снова хотят вернуть костел ГРИГОРИЙ ЗВОЛИНЬСКИ, НАСТОЯТЕЛЬ КАТОЛИЧЕСКОГО ПРИХОДА В Г. КИРОВЕ:
«Мы второй раз полный пакет передали в министерство имущества с надеждой, что на этот раз не будет препятствий. Первый отказ был - на каком основании вы требуете здание костела, если часть из него не предназначена для религиозных целей».

Костел был построен и освящен в 1903 году по инициативе ссыльных поляков. Строительством руководил знаменитый вятский архитектор Иван Чарушин. Храм был посвящен «памяти императора Александра III» и потому получил название «Александровский костёл». В 1933 году храм был закрыт, в его помещении разместился ветеринарный институт. За прошедшие десятилетия комплекс костела был перестроен, открыт органный зал. И, как пояснили в министерстве имущественных отношений в ответ на запрос католического прихода, возможность заключения договора безвозмездного пользования костела исключена.


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