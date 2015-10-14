Католики снова хотят вернуть костел
Впервые с просьбой вернуть здание Александровского костела кировские католики обратились в областное правительство еще в 2011 году. Верующие получили возможность проводить в костеле мессы несколько раз в год. Но вопрос с возвращением здания так и не был решен.
ГРИГОРИЙ ЗВОЛИНЬСКИ, НАСТОЯТЕЛЬ КАТОЛИЧЕСКОГО ПРИХОДА В Г. КИРОВЕ:
«Мы второй раз полный пакет передали в министерство имущества с надеждой, что на этот раз не будет препятствий. Первый отказ был - на каком основании вы требуете здание костела, если часть из него не предназначена для религиозных целей».
Костел был построен и освящен в 1903 году по инициативе ссыльных поляков. Строительством руководил знаменитый вятский архитектор Иван Чарушин. Храм был посвящен «памяти императора Александра III» и потому получил название «Александровский костёл». В 1933 году храм был закрыт, в его помещении разместился ветеринарный институт. За прошедшие десятилетия комплекс костела был перестроен, открыт органный зал. И, как пояснили в министерстве имущественных отношений в ответ на запрос католического прихода, возможность заключения договора безвозмездного пользования костела исключена.
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