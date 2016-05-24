Россельхознадзор про уничтожение санкционных продуктов
Партии санкционных продуктов сотрудники Россельхознадзора выявляют регулярно. Овощи, фрукты, сыр и другие товары, которые нелегально попадают на территорию России, не проходят необходимый продовольственный и фитосанитарный контроль качества. Поэтому употребление таких продуктов представляет реальную опасность для нашего здоровья.
СВЕТЛАНА БАЛАНДИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ФИТОСАНИТАРНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:
«Она не сопровождается какими-либо документами, а по международным требованиям такая продукция подлежит немедленному изъятию и уничтожению. В большинстве это яблоки, нектарины, груши и в меньшей степени - это томаты, капуста».
Напомним, запрет на ввоз в Россию различной сельхозпродукции был введен в отношении более десятка западных стран в августе 2014 года и продлен до 31 декабря 2018 года. Проверки торговых баз и магазинов проводятся ежемесячно.
СВЕТЛАНА БАЛАНДИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ФИТОСАНИТАРНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:
«По результатам прошлого года было выявлено около 5 тонн запрещенной санкционной продукции. За текущий период 2018 года выявлено порядка 3 тонн запрещенной к ввозу сельскохозяйственной продукции».
видео www.youtube.com
Добавим, что вся изъятая продукция уничтожается методом механического сдавливания в специализированном автотранспорте с последующим вывозом на полигоны ТБО.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
05.04.2018