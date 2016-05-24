Россельхознадзор про уничтожение санкционных продуктов

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Сотрудники Россельхознадзора продолжают борьбу с поставщиками санкционных продуктов. Об итогах проверок - в материале Карина Алоян.Партии санкционных продуктов сотрудники Россельхознадзора выявляют регулярно. Овощи, фрукты, сыр и другие товары, которые нелегально попадают на территорию России, не проходят необходимый продовольственный и фитосанитарный контроль качества. Поэтому употребление таких продуктов представляет реальную опасность для нашего здоровья.Напомним, запрет на ввоз в Россию различной сельхозпродукции был введен в отношении более десятка западных стран в августе 2014 года и продлен до 31 декабря 2018 года. Проверки торговых баз и магазинов проводятся ежемесячно.Добавим, что вся изъятая продукция уничтожается методом механического сдавливания в специализированном автотранспорте с последующим вывозом на полигоны ТБО.