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Новости / Общество

Россельхознадзор про уничтожение санкционных продуктов

Сегодня, 13:31 | Просмотров: 93 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Сотрудники Россельхознадзора продолжают борьбу с поставщиками санкционных продуктов. Об итогах проверок - в материале Карина Алоян.

Партии санкционных продуктов сотрудники Россельхознадзора выявляют регулярно. Овощи, фрукты, сыр и другие товары, которые нелегально попадают на территорию России, не проходят необходимый продовольственный и фитосанитарный контроль качества. Поэтому употребление таких продуктов представляет реальную опасность для нашего здоровья.

Россельхознадзор про уничтожение санкционных продуктов СВЕТЛАНА БАЛАНДИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ФИТОСАНИТАРНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:
«Она не сопровождается какими-либо документами, а по международным требованиям такая продукция подлежит немедленному изъятию и уничтожению. В большинстве это яблоки, нектарины, груши и в меньшей степени - это томаты, капуста».

Напомним, запрет на ввоз в Россию различной сельхозпродукции был введен в отношении более десятка западных стран в августе 2014 года и продлен до 31 декабря 2018 года. Проверки торговых баз и магазинов проводятся ежемесячно.

СВЕТЛАНА БАЛАНДИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ФИТОСАНИТАРНОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ И УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:
«По результатам прошлого года было выявлено около 5 тонн запрещенной санкционной продукции. За текущий период 2018 года выявлено порядка 3 тонн запрещенной к ввозу сельскохозяйственной продукции».

видео www.youtube.com

Добавим, что вся изъятая продукция уничтожается методом механического сдавливания в специализированном автотранспорте с последующим вывозом на полигоны ТБО.


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