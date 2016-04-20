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Новости / Общество

Более 8-ти тысяч детей отдохнут в пришкольных лагерях Кирова.

Сегодня, 14:01 | Просмотров: 82 | Версия для печати
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Для этих целей из бюджета на компенсацию стоимости питания детей выделено 7 миллионов 370 тысяч рублей. В день родительская плата составит - 115 рублей,  еще 45 рублей  добавит город.

Лагеря с дневным пребыванием детей планируется организовать на базе 63 образовательных учреждениях.

Кроме этого подросткам дадут возможность и заработать. Для этого будут функционировать трудовые отряды для старшеклассников. Трудовая смена составит 15 дней, по 4 часа ежедневно.

На оплату выделено почти 4 миллиона рублей.  Каждый старшеклассник получит от 4100 до 4600 рублей от муниципалитета и еще около 1000 рублей доплатит центр занятости.


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