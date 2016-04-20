Более 8-ти тысяч детей отдохнут в пришкольных лагерях Кирова.
Лагеря с дневным пребыванием детей планируется организовать на базе 63 образовательных учреждениях.
Кроме этого подросткам дадут возможность и заработать. Для этого будут функционировать трудовые отряды для старшеклассников. Трудовая смена составит 15 дней, по 4 часа ежедневно.
На оплату выделено почти 4 миллиона рублей. Каждый старшеклассник получит от 4100 до 4600 рублей от муниципалитета и еще около 1000 рублей доплатит центр занятости.
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05.04.2018