Более 8-ти тысяч детей отдохнут в пришкольных лагерях Кирова.

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Для этих целей из бюджета на компенсацию стоимости питания детей выделено 7 миллионов 370 тысяч рублей. В день родительская плата составит - 115 рублей, еще 45 рублей добавит город.Лагеря с дневным пребыванием детей планируется организовать на базе 63 образовательных учреждениях.Кроме этого подросткам дадут возможность и заработать. Для этого будут функционировать трудовые отряды для старшеклассников. Трудовая смена составит 15 дней, по 4 часа ежедневно.На оплату выделено почти 4 миллиона рублей. Каждый старшеклассник получит от 4100 до 4600 рублей от муниципалитета и еще около 1000 рублей доплатит центр занятости.