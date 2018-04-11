ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

12 апреля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 64.0626
EURO: 79.2839
Погода в городе Кирове:
ночью:  -4...-2°C
утром:  +2...+4°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Готовность лагерей с дневным пребыванием

Вчера, 17:49 | Просмотров: 113 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
Поделиться новостью:
В администрации города Кирова прошло заседание комиссии по организации отдыха и занятости детей и молодежи. Обсуждалась предстоящая летняя оздоровительная кампания. Каким вопросам будет уделено особое внимание при формировании здорового образа жизни юных кировчан?

В весенние каникулы в детско-юношеском центре гражданского и патриотического воспитания имени Александра Невского работает лагерь с дневным пребыванием детей. Мальчишки и девчонки проводят время с пользой для дела. С утра обязательно зарядка, затем уроки, на которых ребята знакомятся с устройством автомата Калашникова. Учатся на время собирать и разбирать оружие.

- Основное оружие солдата российской армии. Им вооружены стрелки в мотострелковых отделениях.

В тире стреляют по мишени из пневматической винтовки и обязательно занятия спортом. Как признаются сами школьники в лагерь ходят с большим удовольствием.

Готовность лагерей с дневным пребыванием КСЮША:
«Мне нравится заниматься ГИДом и тренировки».
 
 
 
Готовность лагерей с дневным пребыванием АЛЕКСАНДР СУВОРОВ:
«Нормально тут. Рукопашные бои изучаем, ходим, автоматы разбираем».

Дети проводят время не только в помещении, но и на улице. Поэтому техника безопасности на особом месте. Каждый ребенок и сотрудник лагеря знает, что нужно делать и как правильно себя вести при возникновении нештатной ситуации.

Готовность лагерей с дневным пребыванием СЕРГЕЙ КОЖЕВНИКОВ, НАЧАЛЬНИК ЛАГЕРЯ:
«С точки зрения безопасности, у нас проводятся инструктажи. Перед началом смены и не только проводятся учебные пожарные эвакуации. Перед каждым занятием проводится инструктаж по технике безопасности. Поэтому безопасность детей в лагерях соответствует всем требованиям, которые имеются на сегодняшний день».

В администрации города Кирова прошло заседание комиссии по организации отдыха и занятости детей и молодежи, на которой еще раз были определены цели и задачи, которые стоят на летний период, чтобы летняя оздоровительная компания прошла на высоком уровне. В этом году планируется открыть лагеря с дневным пребыванием на базе 63-х образовательных учреждений.

Готовность лагерей с дневным пребыванием ВЕРА ЖУЙКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Традиционно максимальная наполняемость лагерей и востребованность это июнь месяц. 8200 детей будет в июне. Если говорить о финансовой составляющей, то в этом году из бюджета города на компенсацию стоимости питания детей выделено 7 миллионов 370 тысяч рублей».

Традиционно в этом году буду созданы профильные отряды для старшеклассников - экологические, патриотические, спортивные. Кроме дневных лагерей планируется и организация трудовых отрядов старшеклассников. Такие отряды будут работать в 65-ти образовательных учреждениях. Несовершеннолетние 15 дней будут заняты трудовой деятельностью по 4 часа в день. На зарплату детям из городского бюджета выделено почти 4 миллиона рублей.

ВЕРА ЖУЙКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Примерно 4100- 4600 будут получать дети за счет муниципалитета и около 1000 составит доплата от центра занятости».
 
На комиссии были определены конкретные цели. Подготовиться к очередной летней оздоровительной компании и обеспечить безопасное пребывание детей в дневных и загородных лагерях.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Проект по поддержке местных инициатив продлят на 2019 год.

19:31 11.04.2018


Проект по поддержке местных инициатив продлят на 2019 год.

В Вятскополянском районе талые воды подтопили несколько населенных пунктов и участков межпоселковых дорог.

17:21 11.04.2018


В Вятскополянском районе талые воды подтопили несколько населенных пунктов и участков межпоселковых дорог.

Жителя Уржумского района приговорили к 2,4 годам колонии за угрозы фельдшеру скорой помощи.

16:47 11.04.2018


Жителя Уржумского района приговорили к 2,4 годам колонии за угрозы фельдшеру скорой помощи.

В Слободском подростки нападали на ровесников и отбирали сотовые телефоны.

16:34 11.04.2018


В Слободском подростки нападали на ровесников и отбирали сотовые телефоны.

На ремонт фасада Кировского авиационного техникума потратят 5,5 млн рублей.

16:11 11.04.2018


На ремонт фасада Кировского авиационного техникума потратят 5,5 млн рублей.

Кировчанка "подарила" дистанционным мошенникам 90 тысяч рублей.

15:50 11.04.2018


Кировчанка "подарила" дистанционным мошенникам 90 тысяч рублей.

ОНФ просит Росприроднадзор проверить законность земляных работ в Слободском районе.

15:35 11.04.2018


ОНФ просит Росприроднадзор проверить законность земляных работ в Слободском районе.

Все новости

Вести. Кировская область

Музей Циолковского отмечает 30-летний юбилей

20:45 11.04.2018


Музей Циолковского отмечает 30-летний юбилей

Приставы отправились в рейд по должникам

20:42 11.04.2018


Приставы отправились в рейд по должникам

Дорожный вопрос снова требует срочного решения

20:41 11.04.2018


Дорожный вопрос снова требует срочного решения

В Кирове прошел фестиваль семейного творчества "Радуга над Вяткой"

20:32 11.04.2018


В Кирове прошел фестиваль семейного творчества "Радуга над Вяткой"

Кировские акробаты вновь выиграли Первенство мира

17:53 11.04.2018


Кировские акробаты вновь выиграли Первенство мира

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Более 8-ти тысяч детей отдохнут в пришкольных лагерях Кирова.

11.04.2018


Более 8-ти тысяч детей отдохнут в пришкольных лагерях Кирова.

Власти г. Кирова выделят дополнительные средства на организацию летнего отдыха детей.

29.04.2015


Власти г. Кирова выделят дополнительные средства на организацию летнего отдыха детей.

В Кирове и области начались проверки пришкольных лагерей

13.06.2017


В Кирове и области начались проверки пришкольных лагерей

Бюджет компенсирует часть затрат на питание детей в лагерях

20.04.2016


Бюджет компенсирует часть затрат на питание детей в лагерях

Летний отдых детей

19.09.2012


Летний отдых детей

Организация летнего отдыха школьников

22.04.2016


Организация летнего отдыха школьников

Популярные новости

МЧС и представители администрации протестировали на пожарную безопасность ТРЦ "Jam Молл"

29.03.2018


МЧС и представители администрации протестировали на пожарную безопасность ТРЦ "Jam Молл"

Вице-губернатор Кировской области не покупал самый дорогой внедорожник.

04.04.2018


Вице-губернатор Кировской области не покупал самый дорогой внедорожник.

В Кирове в дтп погиб стажер полиции.

04.04.2018


В Кирове в дтп погиб стажер полиции.

Документация, изъятая в департаменте образования г. Кирова, направлена на судебную бухгалтерскую экспертизу.

05.04.2018


Документация, изъятая в департаменте образования г. Кирова, направлена на судебную бухгалтерскую экспертизу.

В п. Безбожник Мурашинского района сгорел восьмиквартирный жилой дом.

31.03.2018


В п. Безбожник Мурашинского района сгорел восьмиквартирный жилой дом.

Жителей Кумён шокировали платежки за отопление

30.03.2018


Жителей Кумён шокировали платежки за отопление

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх