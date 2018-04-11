Готовность лагерей с дневным пребыванием
В весенние каникулы в детско-юношеском центре гражданского и патриотического воспитания имени Александра Невского работает лагерь с дневным пребыванием детей. Мальчишки и девчонки проводят время с пользой для дела. С утра обязательно зарядка, затем уроки, на которых ребята знакомятся с устройством автомата Калашникова. Учатся на время собирать и разбирать оружие.
- Основное оружие солдата российской армии. Им вооружены стрелки в мотострелковых отделениях.
В тире стреляют по мишени из пневматической винтовки и обязательно занятия спортом. Как признаются сами школьники в лагерь ходят с большим удовольствием.
КСЮША:
«Мне нравится заниматься ГИДом и тренировки».
«Нормально тут. Рукопашные бои изучаем, ходим, автоматы разбираем».
Дети проводят время не только в помещении, но и на улице. Поэтому техника безопасности на особом месте. Каждый ребенок и сотрудник лагеря знает, что нужно делать и как правильно себя вести при возникновении нештатной ситуации.
СЕРГЕЙ КОЖЕВНИКОВ, НАЧАЛЬНИК ЛАГЕРЯ:
«С точки зрения безопасности, у нас проводятся инструктажи. Перед началом смены и не только проводятся учебные пожарные эвакуации. Перед каждым занятием проводится инструктаж по технике безопасности. Поэтому безопасность детей в лагерях соответствует всем требованиям, которые имеются на сегодняшний день».
В администрации города Кирова прошло заседание комиссии по организации отдыха и занятости детей и молодежи, на которой еще раз были определены цели и задачи, которые стоят на летний период, чтобы летняя оздоровительная компания прошла на высоком уровне. В этом году планируется открыть лагеря с дневным пребыванием на базе 63-х образовательных учреждений.
ВЕРА ЖУЙКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Традиционно максимальная наполняемость лагерей и востребованность это июнь месяц. 8200 детей будет в июне. Если говорить о финансовой составляющей, то в этом году из бюджета города на компенсацию стоимости питания детей выделено 7 миллионов 370 тысяч рублей».
Традиционно в этом году буду созданы профильные отряды для старшеклассников - экологические, патриотические, спортивные. Кроме дневных лагерей планируется и организация трудовых отрядов старшеклассников. Такие отряды будут работать в 65-ти образовательных учреждениях. Несовершеннолетние 15 дней будут заняты трудовой деятельностью по 4 часа в день. На зарплату детям из городского бюджета выделено почти 4 миллиона рублей.
ВЕРА ЖУЙКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Примерно 4100- 4600 будут получать дети за счет муниципалитета и около 1000 составит доплата от центра занятости».
На комиссии были определены конкретные цели. Подготовиться к очередной летней оздоровительной компании и обеспечить безопасное пребывание детей в дневных и загородных лагерях.
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