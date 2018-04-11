Готовность лагерей с дневным пребыванием

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В администрации города Кирова прошло заседание комиссии по организации отдыха и занятости детей и молодежи. Обсуждалась предстоящая летняя оздоровительная кампания. Каким вопросам будет уделено особое внимание при формировании здорового образа жизни юных кировчан?В весенние каникулы в детско-юношеском центре гражданского и патриотического воспитания имени Александра Невского работает лагерь с дневным пребыванием детей. Мальчишки и девчонки проводят время с пользой для дела. С утра обязательно зарядка, затем уроки, на которых ребята знакомятся с устройством автомата Калашникова. Учатся на время собирать и разбирать оружие.В тире стреляют по мишени из пневматической винтовки и обязательно занятия спортом. Как признаются сами школьники в лагерь ходят с большим удовольствием.Дети проводят время не только в помещении, но и на улице. Поэтому техника безопасности на особом месте. Каждый ребенок и сотрудник лагеря знает, что нужно делать и как правильно себя вести при возникновении нештатной ситуации.В администрации города Кирова прошло заседание комиссии по организации отдыха и занятости детей и молодежи, на которой еще раз были определены цели и задачи, которые стоят на летний период, чтобы летняя оздоровительная компания прошла на высоком уровне. В этом году планируется открыть лагеря с дневным пребыванием на базе 63-х образовательных учреждений.Традиционно в этом году буду созданы профильные отряды для старшеклассников - экологические, патриотические, спортивные. Кроме дневных лагерей планируется и организация трудовых отрядов старшеклассников. Такие отряды будут работать в 65-ти образовательных учреждениях. Несовершеннолетние 15 дней будут заняты трудовой деятельностью по 4 часа в день. На зарплату детям из городского бюджета выделено почти 4 миллиона рублей.На комиссии были определены конкретные цели. Подготовиться к очередной летней оздоровительной компании и обеспечить безопасное пребывание детей в дневных и загородных лагерях.