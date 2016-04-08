Музей Циолковского отмечает 30-летний юбилей
Три десятилетия Кировский Музей Циолковского знакомил жителей с историей освоения космоса человеком. За годы существования он пополнялся экспонатами, его сотрудники создавали уникальные выставки и научные проекты и конференции.
ИГОРЬ ЗАГРЕБИН, ДИРЕКТОР МУЗЕЯ "К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО, АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ":
«Музей Циолковского посетило более 600от тысяч человек, проведено около 12ти тысяч экскурсий. Проведено нами 14 Циолковских чтений молодежных. Где побывало около 6 тысяч детей из 72х регионов Российской Федерации, Кирова и Кировской области, Поэтому у музея сегодня очень большой праздник».
В этом году музей открыл для публики современный Детский Космический центр. Перспективы его работы были отмечены на высшем региональном уровне.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В этом году открылся не имеющий аналогов в России ДКЦ. Ну, вот как-то мы его называем детский, а уже не хочется называть детский из уважения к детям. Потому что это действительно космический центр. Современная архитектура, передовые технологии. Уникальный планетарий».
Открытие музея состоялось ровно тридцать лет назад. В зале присутствовали люди, которые помнят это событие. Среди них знаменитый вятский летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Виктор Савиных, благодаря которому в музее появился один из самых знаменитых экспонатов — настоящий космический аппарат.
ВИКТОР САВИНЫХ, ДВАЖДЫ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ЛЕТЧИК-КОСМОНАВТ:
«За один день перевезли его в Киров, и ночью, разрезали здесь стену, и погрузили его космический аппарат вот сюда вот. Вот в это здание, помещение. Тут было уже все приготовлено и как будто бы вот ждало этот космический аппарат, который и украсил этот музей. И музей, благодаря вот этому космическому аппарату, конечно, пользуется большой популярностью. Особенно среди детей».
Открытие музея космонавтики в Кирове в конце 80-ых стало грандиозным событием. В город приехали правнуки и внучка Циолковского, а также герой советского Союза летчик-космонавт Александр Серебров и много других гостей из разных уголков страны.
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