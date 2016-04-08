ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

12 апреля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 64.0626
EURO: 79.2839
Погода в городе Кирове:
ночью:  -4...-2°C
утром:  +2...+4°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Музей Циолковского отмечает 30-летний юбилей

Вчера, 20:45 | Просмотров: 116 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
Поделиться новостью:
Кировский музей Циолковского отмечает тридцатилетний юбилей. В канун дня космонавтики, в старом здании музея состоялся ряд торжественных мероприятий.

Три десятилетия Кировский Музей Циолковского знакомил жителей с историей освоения космоса человеком. За годы существования он пополнялся экспонатами, его сотрудники создавали уникальные выставки и научные проекты и конференции.

Музей Циолковского отмечает 30-летний юбилейИГОРЬ ЗАГРЕБИН, ДИРЕКТОР МУЗЕЯ "К.Э. ЦИОЛКОВСКОГО, АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ":
«Музей Циолковского посетило более 600от тысяч человек, проведено около 12ти тысяч экскурсий. Проведено нами 14 Циолковских чтений молодежных. Где побывало около 6 тысяч детей из 72х регионов Российской Федерации, Кирова и Кировской области, Поэтому у музея сегодня очень большой праздник».

В этом году музей открыл для публики современный Детский Космический центр. Перспективы его работы были отмечены на высшем региональном уровне.

Музей Циолковского отмечает 30-летний юбилейИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В этом году открылся не имеющий аналогов в России ДКЦ. Ну, вот как-то мы его называем детский, а уже не хочется называть детский из уважения к детям. Потому что это действительно космический центр. Современная архитектура, передовые технологии. Уникальный планетарий».

Открытие музея состоялось ровно тридцать лет назад. В зале присутствовали люди, которые помнят это событие. Среди них знаменитый вятский летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Виктор Савиных, благодаря которому в музее появился один из самых знаменитых экспонатов — настоящий космический аппарат.

Музей Циолковского отмечает 30-летний юбилейВИКТОР САВИНЫХ, ДВАЖДЫ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, ЛЕТЧИК-КОСМОНАВТ:
«За один день перевезли его в Киров, и ночью, разрезали здесь стену, и погрузили его космический аппарат вот сюда вот. Вот в это здание, помещение. Тут было уже все приготовлено и как будто бы вот ждало этот космический аппарат, который и украсил этот музей. И музей, благодаря вот этому космическому аппарату, конечно, пользуется большой популярностью. Особенно среди детей».

Открытие музея космонавтики в Кирове в конце 80-ых стало грандиозным событием. В город приехали правнуки и внучка Циолковского, а также герой советского Союза летчик-космонавт Александр Серебров и много других гостей из разных уголков страны.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Проект по поддержке местных инициатив продлят на 2019 год.

19:31 11.04.2018


Проект по поддержке местных инициатив продлят на 2019 год.

В Вятскополянском районе талые воды подтопили несколько населенных пунктов и участков межпоселковых дорог.

17:21 11.04.2018


В Вятскополянском районе талые воды подтопили несколько населенных пунктов и участков межпоселковых дорог.

Жителя Уржумского района приговорили к 2,4 годам колонии за угрозы фельдшеру скорой помощи.

16:47 11.04.2018


Жителя Уржумского района приговорили к 2,4 годам колонии за угрозы фельдшеру скорой помощи.

В Слободском подростки нападали на ровесников и отбирали сотовые телефоны.

16:34 11.04.2018


В Слободском подростки нападали на ровесников и отбирали сотовые телефоны.

На ремонт фасада Кировского авиационного техникума потратят 5,5 млн рублей.

16:11 11.04.2018


На ремонт фасада Кировского авиационного техникума потратят 5,5 млн рублей.

Кировчанка "подарила" дистанционным мошенникам 90 тысяч рублей.

15:50 11.04.2018


Кировчанка "подарила" дистанционным мошенникам 90 тысяч рублей.

ОНФ просит Росприроднадзор проверить законность земляных работ в Слободском районе.

15:35 11.04.2018


ОНФ просит Росприроднадзор проверить законность земляных работ в Слободском районе.

Все новости

Вести. Кировская область

Музей Циолковского отмечает 30-летний юбилей

20:45 11.04.2018


Музей Циолковского отмечает 30-летний юбилей

Приставы отправились в рейд по должникам

20:42 11.04.2018


Приставы отправились в рейд по должникам

Дорожный вопрос снова требует срочного решения

20:41 11.04.2018


Дорожный вопрос снова требует срочного решения

В Кирове прошел фестиваль семейного творчества "Радуга над Вяткой"

20:32 11.04.2018


В Кирове прошел фестиваль семейного творчества "Радуга над Вяткой"

Кировские акробаты вновь выиграли Первенство мира

17:53 11.04.2018


Кировские акробаты вновь выиграли Первенство мира

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Музей космонавтики готовится к 12 апреля

08.04.2016


Музей космонавтики готовится к 12 апреля

25-летний юбилей Дома-музея летчика-космонавта и дважды Героя Советского Союза Виктора Савиных

24.09.2014


25-летний юбилей Дома-музея летчика-космонавта и дважды Героя Советского Союза Виктора Савиных

25 лет музею Циолковского

11.04.2013


25 лет музею Циолковского

В музее Циолковского открылась выставка "Космос начинается с Земли"

12.04.2017


В музее Циолковского открылась выставка "Космос начинается с Земли"

В Кирове пройдут Циолковские чтения

18.10.2017


В Кирове пройдут Циолковские чтения

Выставка «Дорогой Гагарина»

14.03.2011


Выставка «Дорогой Гагарина»

Популярные новости

МЧС и представители администрации протестировали на пожарную безопасность ТРЦ "Jam Молл"

29.03.2018


МЧС и представители администрации протестировали на пожарную безопасность ТРЦ "Jam Молл"

Вице-губернатор Кировской области не покупал самый дорогой внедорожник.

04.04.2018


Вице-губернатор Кировской области не покупал самый дорогой внедорожник.

В Кирове в дтп погиб стажер полиции.

04.04.2018


В Кирове в дтп погиб стажер полиции.

Документация, изъятая в департаменте образования г. Кирова, направлена на судебную бухгалтерскую экспертизу.

05.04.2018


Документация, изъятая в департаменте образования г. Кирова, направлена на судебную бухгалтерскую экспертизу.

В п. Безбожник Мурашинского района сгорел восьмиквартирный жилой дом.

31.03.2018


В п. Безбожник Мурашинского района сгорел восьмиквартирный жилой дом.

Жителей Кумён шокировали платежки за отопление

30.03.2018


Жителей Кумён шокировали платежки за отопление

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх