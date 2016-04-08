Музей Циолковского отмечает 30-летний юбилей

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Кировский музей Циолковского отмечает тридцатилетний юбилей. В канун дня космонавтики, в старом здании музея состоялся ряд торжественных мероприятий.Три десятилетия Кировский Музей Циолковского знакомил жителей с историей освоения космоса человеком. За годы существования он пополнялся экспонатами, его сотрудники создавали уникальные выставки и научные проекты и конференции.В этом году музей открыл для публики современный Детский Космический центр. Перспективы его работы были отмечены на высшем региональном уровне.Открытие музея состоялось ровно тридцать лет назад. В зале присутствовали люди, которые помнят это событие. Среди них знаменитый вятский летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Виктор Савиных, благодаря которому в музее появился один из самых знаменитых экспонатов — настоящий космический аппарат.Открытие музея космонавтики в Кирове в конце 80-ых стало грандиозным событием. В город приехали правнуки и внучка Циолковского, а также герой советского Союза летчик-космонавт Александр Серебров и много других гостей из разных уголков страны.