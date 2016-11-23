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14 апреля в Кирове пройдет ярмарка "Весенняя"

Сегодня, 14:45 | Просмотров: 154 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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В субботу, 14 апреля, в Кирове пройдет ярмарка "Весенняя". Впервые она развернется на площадке Центрального рынка. Все ли готово к мероприятию?

Уже 10 лет администрация Кирова организует ярмарки выходного дня на городских площадках. Основные цели - во-первых, предоставить места местным производителям: во-вторых, держать на одном уровне социальные цены, и, в-третьих, найти оптимальную площадку, удобную как для продавцов, так и покупателей.

14 апреля в Кирове пройдет ярмарка "Весенняя"АЛЕКСАНДР СЕДЕЛЬНИКОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Взвесив все "за" и "против", мы решили в этом году сменить места проведения ярмарок и их форматы. Вот, первую ярмарку 14 апреля проведем на территории Центрального рынка. Именно н этой площадке. Здесь будут стоять только наши производители, фермеры».

Для кировчан и гостей города это особое событие, даже, можно сказать, праздник. Атмосфера ярмарок помогает людям сориентироваться в выборе - от грамотного совета порой зависит очень многое.

14 апреля в Кирове пройдет ярмарка "Весенняя"ТАТЬЯНА ЗОРИНА, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:
«Мы очень надеемся, что ярмарки выходного дня будут продолжаться, что и старые площадки не забудут, так как покупатели специально из районов приезжают. Все обычно ждут ярмарку и очень довольны».

Конечно, традиционные ярмарки на Театральной площади и Вятской филармонии, к которым уже так привыкли кировчане, также продолжат проводить. Только в формате общегородских народных гуляний, либо на определенную тему, например, рождественская или медовая. А уже в эту субботу, 14 апреля, на территории Центрального рынка состоится торговая ярмарка "Весенняя".

14 апреля в Кирове пройдет ярмарка "Весенняя"ТАТЬЯНА ЮРКИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ТОРГОВЛЕ АО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК":
«30 палаток городских будет выставлено, Облпотребсоюза - 5-6, 8 - медовиков, еще народные промыслы».

В планах администрации найти подходящие площадки для ярмарок и в поселке Костино, и поселке Дороничи. Также они ждут предложений от населения.


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