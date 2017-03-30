В Кирове можно увидеть редкие экспонаты из истории авиаполка "Нормандия-Неман"
Легендарный авиаполк был создан в самый разгар войны. "Нормандия - Неман" стала символом борьбы всего человечества против фашизма. На советско-германском фронте летчики совершили свыше 5 тысяч боевых вылетов, провели около 900 воздушных боев, одержали 273 победы.
ВЛАДИМИР ОГОРОДНИКОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ МУЗЕЯ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ, ФИЛИАЛА КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Выставка появилась благодаря нашему сотрудничеству с музеем Победы в Москве и российскому военно-историческому обществу. Кировская область имеет непосредственное отношение к созданию этой эскадрильи, потому что наш земляк, маршал Фалалеев подписал указ о ее формировании».
Большая часть экспозиции находится в электронном виде, но это не мешает посетителям внимательно с ней ознакомиться. Здесь воедино собраны все ключевые документы, касающиеся истории знаменитой эскадрильи.
ВЛАДИМИР ОГОРОДНИКОВ, ЗАВЕДУЮЩИЙ МУЗЕЯ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ, ФИЛИАЛА КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ:
«Выставкой пользоваться очень легко. Каждый посетитель может взять в руки стилус и открыть страничку, где будут фотографии, документы».
Изюминкой экспозиции стали оригиналы наград, которые вручались советским лётчикам от правительства Франции. Это орден "Почётного легиона", он лежит слева. А справа находится "Воинская медаль". Добавим, что выставка, посвященная юбилею авиаполка "Нормандия Неман" будет работать до 5 июня.
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