В Кирове можно увидеть редкие экспонаты из истории авиаполка "Нормандия-Неман"

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75 лет назад был создан авиаполк «Нормандия — Неман». В кировском Музее воинской славы в честь знаменательной даты открылась выставка, где можно познакомиться с историей эскадрильи и увидеть подлинные награды летчиков.Легендарный авиаполк был создан в самый разгар войны. "Нормандия - Неман" стала символом борьбы всего человечества против фашизма. На советско-германском фронте летчики совершили свыше 5 тысяч боевых вылетов, провели около 900 воздушных боев, одержали 273 победы.Большая часть экспозиции находится в электронном виде, но это не мешает посетителям внимательно с ней ознакомиться. Здесь воедино собраны все ключевые документы, касающиеся истории знаменитой эскадрильи.Изюминкой экспозиции стали оригиналы наград, которые вручались советским лётчикам от правительства Франции. Это орден "Почётного легиона", он лежит слева. А справа находится "Воинская медаль". Добавим, что выставка, посвященная юбилею авиаполка "Нормандия Неман" будет работать до 5 июня.