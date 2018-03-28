По следам Омутнинской истории о девочке-колясочнице Жанне Долганиной
Жанна и её мама привыкают к гостям. Вот также, как и нам, они показали, как вынуждена жить девочка, сотрудникам аппарата уполномоченного по правам ребенка в Кировской области. Предстоит решать сразу два вопроса. Право Жанны на образование не реализовано полностью. Из-за проблем с интернетом она была вынуждена прервать обучение в центре дистанционного образования. Девочка не может посещать и уроки в обычной школе, слишком она далеко. С семиклассницей несколько раз в неделю занимается приезжающая из города учительница начальных классов.
ВЛАДИМИР ШАБАРДИН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Один учитель не может совмещать квалификационные требования для всех предметов, учитывая ступень обучения. Полноценного образования ребенок не получает».
Проблема вторая - жилищная. По закону, Жанна должна жить в квартире с широкими дверными проемами и просторным санузлом. В идеале - рядом со школой.
СВЕТЛАНА ВЕРТЕЛЕЦКАЯ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Одна из квартир маневренного фонда - в этом доме на улице Северной. Рядом школа, магазин. Но проблема в том, что жилье находится на втором этаже».
Оказалось, проблема решена: в школе есть специальное подъемное устройство для коляски, которое сейчас не используется. Шла речь с педагогами и об уроках Жанны.
ВЛАДИМИР ШАБАРДИН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Учебный процесс может быть в другом режиме, с частичным посещением уроков Жанной, приходом на дом учителей-предметников и индивидуальным планом».
При этом квартира-студия на Северной новая, дом 2016 года, там никто не жил, теплая и благоустроенная. Жанне с мамой будет комфортно.
ИГОРЬ ШАТАЛОВ, ГЛАВА ОМУТНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ:
«Распоряжение подготовлено. В пятницу документы будут готовы. Мама Жанны их получит. И к концу следующей недели они переедут. Жилье предоставлено из маневренного фонда на время ремонта в доме. Потом будем работать пошагово».
И после переезда девочки поиски решения жилищной проблемы продолжатся.
ВЛАДИМИР ШАБАРДИН, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Пытаемся зацепиться за фразу "Федеральная программа по жилью детям-инвалидам". В этом разрезе отдельно посмотрим, каким образом эти программы работают. Выделяются какие-то средства, или региональные, хотя программа федеральная - должны быть средства, в каком они объеме выделяются, какие перспективы есть в этом».
Тем временем, Жанна сможет получить полноценное образование, а это позволит ей во взрослой жизни решить проблему с трудоустройством. Именно сейчас важно убрать все стоящие на её пути барьеры.
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