По следам Омутнинской истории о девочке-колясочнице Жанне Долганиной

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Недавно мы рассказывали о девочке-колясочнице из небольшого поселка Омутнинского. Жанна Долганина живет в доме, не приспособленном для инвалида, кроме того, возникли проблемы с учебой. Что изменилось в жизни Жанны после выхода в эфир нашего репортажа, узнала Светлана Вертелецкая.Жанна и её мама привыкают к гостям. Вот также, как и нам, они показали, как вынуждена жить девочка, сотрудникам аппарата уполномоченного по правам ребенка в Кировской области. Предстоит решать сразу два вопроса. Право Жанны на образование не реализовано полностью. Из-за проблем с интернетом она была вынуждена прервать обучение в центре дистанционного образования. Девочка не может посещать и уроки в обычной школе, слишком она далеко. С семиклассницей несколько раз в неделю занимается приезжающая из города учительница начальных классов.Проблема вторая - жилищная. По закону, Жанна должна жить в квартире с широкими дверными проемами и просторным санузлом. В идеале - рядом со школой.Оказалось, проблема решена: в школе есть специальное подъемное устройство для коляски, которое сейчас не используется. Шла речь с педагогами и об уроках Жанны.При этом квартира-студия на Северной новая, дом 2016 года, там никто не жил, теплая и благоустроенная. Жанне с мамой будет комфортно.И после переезда девочки поиски решения жилищной проблемы продолжатся.Тем временем, Жанна сможет получить полноценное образование, а это позволит ей во взрослой жизни решить проблему с трудоустройством. Именно сейчас важно убрать все стоящие на её пути барьеры.