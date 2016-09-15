Подготовка к паводку в Вересниках
По прогнозу гидрометцентра, этой весной уровень половодья не превысит прошлогодние показатели. Тем не менее, часть микрорайона уйдет под воду, а значит пришла пора приводить в порядок наплавные тротуары.
СЕРГЕЙ ЕРМОХИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ:
«Сегодня уже начали мы работу по ремонту и продолжению строительства наплавных тротуаров, которые будут отремонтированы к половодью, также сегодня, 12 апреля планируется провести сход с жителями Вересников, где на все вопросы, которые беспокоят, которые волнуют жителей, мы ответим».
Комиссия по чрезвычайным ситуациям уже определила ряд мероприятий, направленных на улучшение благоустройства микрорайона. В Вересниках будет организована медицинская помощь лежачим больным - на период паводка их эвакуируют, также решено, как в пик половодья местные жители будут добираться на работу и в магазин. Как и в прежние годы, люди один на один с проблемами, которые принесет большая вода, не останутся.
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