Подготовка к паводку в Вересниках

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В прибрежных микрорайонах Кирова готовятся к половодью. Вересники ежегодно оказываются в зоне подтопления. И для местных жителей сейчас одна из самых актуальных тем - ремонт наплавных тротуаров.По прогнозу гидрометцентра, этой весной уровень половодья не превысит прошлогодние показатели. Тем не менее, часть микрорайона уйдет под воду, а значит пришла пора приводить в порядок наплавные тротуары.Комиссия по чрезвычайным ситуациям уже определила ряд мероприятий, направленных на улучшение благоустройства микрорайона. В Вересниках будет организована медицинская помощь лежачим больным - на период паводка их эвакуируют, также решено, как в пик половодья местные жители будут добираться на работу и в магазин. Как и в прежние годы, люди один на один с проблемами, которые принесет большая вода, не останутся.