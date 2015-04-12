ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

13 апреля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 61.4311
EURO: 75.7507
Погода в городе Кирове:
ночью:  -2...0°C
утром:  +2...+4°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Киров отметил День космонавтики

Сегодня, 10:17 | Просмотров: 153 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
12 апреля во всем мире отмечают День Космонавтики. Кировская область к звездам находится чуть ближе многих других регионов. И дело не только в том, что здесь получал свое образование основоположник космонавтики Константин Циолковский, а в Оричевском районе в далеком 40-ом году родился дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Виктор Савиных. С недавнего времени для многих жителей Кирова - космос и правда, стал чуть ближе благодаря современному детскому космическому центру. А профессия - летчик-космонавт для подрастающего поколения сегодня вновь мечта, как и тогда 12 апреля 1961 года, когда Юрий Гагарин совершил свой первый космический полет.

Короткометражный фильм "Колыбель" выпускники ВГИКа старались сделать максимально реалистичным. Съемки проходили в Центре подготовки космонавтов на реальных тренажерах МКС и спускаемом аппарате космического корабля «Союз».

Киров отметил День космонавтикиАРТУР СУХОНИН, РЕЖИССЕР ФИЛЬМА "КОЛЫБЕЛЬ":
«Нужно было придумывать с точки зрения режиссуры, как снимать в невесомости, не с технической точки зрения, а как представить себе пространство и попытаться его смонтировать внутри головы, перед тем, как это снимать».

Консультировали кинематографистов герои России, космонавты Александр Александров и Юрий Усачев.

Киров отметил День космонавтикиТАТЬЯНА БОДРОВА, ПРОДЮСЕР ФИЛЬМА "КОЛЫБЕЛЬ":
«Наш фильм о любви, о любви к Земле, как к живому существу, и о том чувстве, что испытывают космонавты, глядя на землю с орбиты. Они говорят: "Мы улетаем патриотами своей страны - возвращаемся патриотами Земли"».

Фильм «Колыбель» получил награду на кинофестивале научных фильмов мира. Примечательно, что показ в Кирове прошел 12 апреля, когда весь мир отмечает годовщину первого полета человека в космос.

Киров отметил День космонавтикиАЛЕКСАНДР ЧУРИН, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Очень здорово, что именно наши инженеры, конструкторы, вся наша огромная страна сделала этот шаг, и мы стали первыми в освоении космоса. Вслед за первыми космонавтами в космос полетели и наши земляки, и кто-то из вас, может быть, в будущем тоже захочет стать космонавтом, проектировщиком космических кораблей и покорителем космоса».

Добавим, что благотворительный киносеанс посетили подопечные регионального отделения Российского детского фонда и активисты Российского Движения Школьников. А затем ребята побывали на экскурсии в залах Космоцентра.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Оричах отец – фанат ЦСКА ударил ножом сына – фаната Спартака.

17:51 13.04.2018


В Оричах отец – фанат ЦСКА ударил ножом сына – фаната Спартака.

Объявлен в федеральный розыск второй подозреваемый в деле о крупном мошенничестве.

17:32 13.04.2018


Объявлен в федеральный розыск второй подозреваемый в деле о крупном мошенничестве.

По факту смертельного ДТП в Нововятском районе проводится проверка.

17:26 13.04.2018


По факту смертельного ДТП в Нововятском районе проводится проверка.

На неустановленных должностных лиц кировского медицинского университета завели уголовное дело.

17:20 13.04.2018


На неустановленных должностных лиц кировского медицинского университета завели уголовное дело.

В Кирово-Чепецке на молодых людей, напавших на пенсионера-инвалида, завели уголовное дело.

20:07 12.04.2018


В Кирово-Чепецке на молодых людей, напавших на пенсионера-инвалида, завели уголовное дело.

В Кирове раскрыли резонасное убийство студентки, совершенное осенью 2017 года.

19:54 12.04.2018


В Кирове раскрыли резонасное убийство студентки, совершенное осенью 2017 года.

В Котельниче введен карантин по бешенству.

15:23 12.04.2018


В Котельниче введен карантин по бешенству.

Все новости

Вести. Кировская область

Община в поселке Пунгино, где жили люди, особенно нуждающиеся в крыше над головой, сгорела

20:47 13.04.2018


Община в поселке Пунгино, где жили люди, особенно нуждающиеся в крыше над головой, сгорела

Лесоохрана готовится к непростому пожароопасному периоду

20:46 13.04.2018


Лесоохрана готовится к непростому пожароопасному периоду

Каринторф: остров надежды

20:45 13.04.2018


Каринторф: остров надежды

Киров посетили участники автомобильной экспедиции «Заповедный пояс»

15:03 13.04.2018


Киров посетили участники автомобильной экспедиции «Заповедный пояс»

Юные герои Кировской области получили в награду "Горячее сердце"

10:21 13.04.2018


Юные герои Кировской области получили в награду "Горячее сердце"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

12 апреля - День космонавтики.

12.04.2015


12 апреля - День космонавтики.

Выставка «Дорогой Гагарина»

14.03.2011


Выставка «Дорогой Гагарина»

77-й день рождения отмечает Виктор Петрович Савиных

07.03.2017


77-й день рождения отмечает Виктор Петрович Савиных

Космонавты

08.09.2011


Космонавты

В музее Циолковского открылась выставка "Космос начинается с Земли"

12.04.2017


В музее Циолковского открылась выставка "Космос начинается с Земли"

Встреча с космонавтами

14.03.2011


Встреча с космонавтами

Популярные новости

Вице-губернатор Кировской области не покупал самый дорогой внедорожник.

04.04.2018


Вице-губернатор Кировской области не покупал самый дорогой внедорожник.

В Кирове в дтп погиб стажер полиции.

04.04.2018


В Кирове в дтп погиб стажер полиции.

Документация, изъятая в департаменте образования г. Кирова, направлена на судебную бухгалтерскую экспертизу.

05.04.2018


Документация, изъятая в департаменте образования г. Кирова, направлена на судебную бухгалтерскую экспертизу.

В п. Безбожник Мурашинского района сгорел восьмиквартирный жилой дом.

31.03.2018


В п. Безбожник Мурашинского района сгорел восьмиквартирный жилой дом.

В Кирово-Чепецке полиция проводит проверку по факту нападения подростков на мужчину.

12.04.2018


В Кирово-Чепецке полиция проводит проверку по факту нападения подростков на мужчину.

В Кирове фельдшера скорой помощи приговорили к условному сроку за ошибочный диагноз.

10.04.2018


В Кирове фельдшера скорой помощи приговорили к условному сроку за ошибочный диагноз.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх