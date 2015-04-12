Киров отметил День космонавтики

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12 апреля во всем мире отмечают День Космонавтики. Кировская область к звездам находится чуть ближе многих других регионов. И дело не только в том, что здесь получал свое образование основоположник космонавтики Константин Циолковский, а в Оричевском районе в далеком 40-ом году родился дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Виктор Савиных. С недавнего времени для многих жителей Кирова - космос и правда, стал чуть ближе благодаря современному детскому космическому центру. А профессия - летчик-космонавт для подрастающего поколения сегодня вновь мечта, как и тогда 12 апреля 1961 года, когда Юрий Гагарин совершил свой первый космический полет.Короткометражный фильм "Колыбель" выпускники ВГИКа старались сделать максимально реалистичным. Съемки проходили в Центре подготовки космонавтов на реальных тренажерах МКС и спускаемом аппарате космического корабля «Союз».Консультировали кинематографистов герои России, космонавты Александр Александров и Юрий Усачев.Фильм «Колыбель» получил награду на кинофестивале научных фильмов мира. Примечательно, что показ в Кирове прошел 12 апреля, когда весь мир отмечает годовщину первого полета человека в космос.Добавим, что благотворительный киносеанс посетили подопечные регионального отделения Российского детского фонда и активисты Российского Движения Школьников. А затем ребята побывали на экскурсии в залах Космоцентра.