Киров отметил День космонавтики
Короткометражный фильм "Колыбель" выпускники ВГИКа старались сделать максимально реалистичным. Съемки проходили в Центре подготовки космонавтов на реальных тренажерах МКС и спускаемом аппарате космического корабля «Союз».
АРТУР СУХОНИН, РЕЖИССЕР ФИЛЬМА "КОЛЫБЕЛЬ":
«Нужно было придумывать с точки зрения режиссуры, как снимать в невесомости, не с технической точки зрения, а как представить себе пространство и попытаться его смонтировать внутри головы, перед тем, как это снимать».
Консультировали кинематографистов герои России, космонавты Александр Александров и Юрий Усачев.
ТАТЬЯНА БОДРОВА, ПРОДЮСЕР ФИЛЬМА "КОЛЫБЕЛЬ":
«Наш фильм о любви, о любви к Земле, как к живому существу, и о том чувстве, что испытывают космонавты, глядя на землю с орбиты. Они говорят: "Мы улетаем патриотами своей страны - возвращаемся патриотами Земли"».
Фильм «Колыбель» получил награду на кинофестивале научных фильмов мира. Примечательно, что показ в Кирове прошел 12 апреля, когда весь мир отмечает годовщину первого полета человека в космос.
АЛЕКСАНДР ЧУРИН, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Очень здорово, что именно наши инженеры, конструкторы, вся наша огромная страна сделала этот шаг, и мы стали первыми в освоении космоса. Вслед за первыми космонавтами в космос полетели и наши земляки, и кто-то из вас, может быть, в будущем тоже захочет стать космонавтом, проектировщиком космических кораблей и покорителем космоса».
Добавим, что благотворительный киносеанс посетили подопечные регионального отделения Российского детского фонда и активисты Российского Движения Школьников. А затем ребята побывали на экскурсии в залах Космоцентра.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
05.04.2018