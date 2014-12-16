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Новости / Общество

В Сидоровке готовят новое дошкольное учреждение

Сегодня, 10:19 | Просмотров: 125 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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В Сидоровке полным ходом идет реконструкция здания под детский сад. Дошкольное учреждение сможет принять около сотни детей. Причем, даже самого маленького возраста.

Работа кипит - уже через несколько месяцев здесь появится детский сад нового формата - первый в областном центре детсад с группой для "грудничков". Этот вопрос был одним из самых актуальных на встрече жителей с представителями администрации. Было принято решение реконструировать под детский сад бывшее здание филиала школы №34.

В Сидоровке готовят новое дошкольное учреждениеАЛЕКСАНДР ПЕТРИЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Так как здание детского сада № 225, который чуть дальше располагается - оно деревянное и находится практически в предаварийном состоянии, было принято решение передать это здание садику, реконструировать и разместить садик в этом здании».

3 апреля в здание зашли рабочие. Работы немало, но, как отмечают строители, все идет по плану. Сдать детский сад должны вначале июля текущего года.

В Сидоровке готовят новое дошкольное учреждениеОЛЕГ ОСОХИН, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
«В данный момент мы уже ведем работы по закладке фундамента пристраиваемого здания и завершаем первую стадию - демонтажа работ: монтаж полов и оборудования системы отопления. Начинаем реконструкцию проемов, их переносов существующего здания».

Стоимость реконструкции и оснащения новым современным оборудованием составит 46 миллионов 390 тысяч рублей, все эти средства в полном объёме предусмотрены в резервном фонде Президента РФ.

АЛЕКСАНДР ПЕТРИЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«75 мест будет. Две группы будет предназначено для детей от 3 до 7 лет и одна группа будет оборудована для детей ясельного возраста. Конечно, при комплектовании здания мы устроим всех местных детей, достигших 3-х летнего возраста, а оставшиеся места будет определять для детей меньшего возраста».

После реконструкции детсад будет соответствовать всем нормам, установленным государственным образовательным стандартом. Добавим, что в этом году в областном центре появятся 6 новых детских садов на 1440 мест, а к 2021 году планируется 100-процентная доступность дошкольного образования для малышей в возрасте от двух месяцев до трех лет.


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