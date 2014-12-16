В Сидоровке готовят новое дошкольное учреждение

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В Сидоровке полным ходом идет реконструкция здания под детский сад. Дошкольное учреждение сможет принять около сотни детей. Причем, даже самого маленького возраста.Работа кипит - уже через несколько месяцев здесь появится детский сад нового формата - первый в областном центре детсад с группой для "грудничков". Этот вопрос был одним из самых актуальных на встрече жителей с представителями администрации. Было принято решение реконструировать под детский сад бывшее здание филиала школы №34.3 апреля в здание зашли рабочие. Работы немало, но, как отмечают строители, все идет по плану. Сдать детский сад должны вначале июля текущего года.Стоимость реконструкции и оснащения новым современным оборудованием составит 46 миллионов 390 тысяч рублей, все эти средства в полном объёме предусмотрены в резервном фонде Президента РФ.После реконструкции детсад будет соответствовать всем нормам, установленным государственным образовательным стандартом. Добавим, что в этом году в областном центре появятся 6 новых детских садов на 1440 мест, а к 2021 году планируется 100-процентная доступность дошкольного образования для малышей в возрасте от двух месяцев до трех лет.