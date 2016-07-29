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Новости / Общество

Юные герои Кировской области получили в награду "Горячее сердце"

Сегодня, 10:21 | Просмотров: 188 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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В Кирове состоялся четвертый слет регионального отделения всероссийского общественного движения "Юнармия".

"Юнармия" была создана по инициативе Министерства обороны и поддержана Президентом Владимиром Путиным. В нашем регионе это движение развивается уже два года, и в ее ряды уже вступили несколько тысяч школьников. На слете особо отличившимся начальник штаба кировской «Юнармии» Владимир Быков и заместитель председателя областного Правительства Дмитрий Курдюмов вручили специальные знаки "Юный армеец" и другие награды. Еще несколько кировчан получили почетные знаки "Горячее сердце".

- Вот посмотрите на Тимофея. Ему было 9 лет, когда он бросился в холодную Вятку, чтоб спасти мальчишку. Поздравляю.

Минувшим летом в Нолинском районе Тимофей Перминов, рискуя собственной жизнью, спас тонувшего друга Вову, который случайно сорвался и упал в воду.

Юные герои Кировской области получили в награду "Горячее сердце"ТИМОФЕЙ ПЕРМИНОВ, ОБЛАДАТЕЛЬ ПОЧЕТНОГО ЗНАКА "ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ":
«Я сразу нырнул за ним. Он взял меня за шею и начал топить. Но я не растерялся и толкнул его к плоту. Он тогда вылез, и я тоже. Потом мы пошли ко мне в гости, там погрелись, попили чая, и его мама пришла к нам».

Фонд социально-культурных инициатив проводит Всероссийскую общественную инициативу "Горячее сердце" уже пять лет. Основная цель - поддержка детей и молодежи, которые проявили неравнодушие и справились с трудными жизненными ситуациями.

Юные герои Кировской области получили в награду "Горячее сердце"ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«Есть очень хорошее правило: "Кто хочет делать дело, тот ищет способ, кто не хочет - ищет причину". Я хочу, чтоб вы и ваши друзья всегда искали только способ, тогда у вас все получится».

Ежегодно в свет выходит Почетная книга "Горячее сердце". Там описаны истории всех обладателей награды. В этом году список пополнили еще четверо кировчан.


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