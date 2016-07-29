Юные герои Кировской области получили в награду "Горячее сердце"

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В Кирове состоялся четвертый слет регионального отделения всероссийского общественного движения "Юнармия"."Юнармия" была создана по инициативе Министерства обороны и поддержана Президентом Владимиром Путиным. В нашем регионе это движение развивается уже два года, и в ее ряды уже вступили несколько тысяч школьников. На слете особо отличившимся начальник штаба кировской «Юнармии» Владимир Быков и заместитель председателя областного Правительства Дмитрий Курдюмов вручили специальные знаки "Юный армеец" и другие награды. Еще несколько кировчан получили почетные знаки "Горячее сердце".Минувшим летом в Нолинском районе Тимофей Перминов, рискуя собственной жизнью, спас тонувшего друга Вову, который случайно сорвался и упал в воду.Фонд социально-культурных инициатив проводит Всероссийскую общественную инициативу "Горячее сердце" уже пять лет. Основная цель - поддержка детей и молодежи, которые проявили неравнодушие и справились с трудными жизненными ситуациями.Ежегодно в свет выходит Почетная книга "Горячее сердце". Там описаны истории всех обладателей награды. В этом году список пополнили еще четверо кировчан.