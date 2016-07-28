Киров посетили участники автомобильной экспедиции «Заповедный пояс»

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Добрались до Вятки. Участники автомобильной экспедиции «Заповедный пояс» посетили Киров и рассказали студентам о своей миссии. В ближайший месяц волонтеры посетят множество особо охраняемых территорий от Башкирии до Кольского полуострова. Основная миссия добровольческого проекта «Заповедный пояс» - популяризация российских заповедников. Небольшой участок пути в автомобиле руководителя проекта проехала и наша съемочная группа.Участники экспедиции, вооружившись фото и видео камерами, путешествуют по стране, публикуя свои работы в интернете, и проводят бесплатные выставки для широкой аудитории. Часть экспозиции сегодня увидели и студенты ВЯТГУ. Времени надолго задерживаться в городе у волонтеров нет. Уже сегодня они отправляются в путь и скоро посетят вятский заповедник Нургуш. Для организатора экспедиции Евгения Сыркина это уже второй масштабный проект. В прошлом году он организовал пробег от Урала до Байкала. Поездка заняла 44 дня, а автомобили намотали больше 19ти тысяч километров. Сейчас планы не менее грандиозные.Подать заявку на участие в экспедиции мог любой желающий, заполнив анкету и рассказав, чем он может быть полезен команде. После этого, Евгений проводит личное собеседование. Количество мест ограничено, поэтому даже среди лучших кандидатов приходится выбирать. Впрочем, желания всегда достаточно. Артур Данилов из Ижевска, попал в команду со второго раза.Основная часть участников экспедиции профессионально занимается фото и видео съемкой. Популяризация российский заповедников — это основная миссия пробега. В этом деле не достаточно быть просто фотографом. Любовь к природе и забота об окружающей среде всегда на первом месте — утверждает представитель Башкирии.Проект Заповедный пояс построен на голом энтузиазме организаторов. В первый раз о какой-то коммерческой поддержке речи не шло. В этот раз, несколько спонсоров у проекта появилось, но Евгений все равно тратит на свою идею немалые деньги.Для души участники экспедиции преодолеют путь от реки Белой до Белого Моря и посетят 15 заповедников. Окончание поездки запланировано на пятое мая.