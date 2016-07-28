Киров посетили участники автомобильной экспедиции «Заповедный пояс»
Участники экспедиции, вооружившись фото и видео камерами, путешествуют по стране, публикуя свои работы в интернете, и проводят бесплатные выставки для широкой аудитории. Часть экспозиции сегодня увидели и студенты ВЯТГУ. Времени надолго задерживаться в городе у волонтеров нет. Уже сегодня они отправляются в путь и скоро посетят вятский заповедник Нургуш. Для организатора экспедиции Евгения Сыркина это уже второй масштабный проект. В прошлом году он организовал пробег от Урала до Байкала. Поездка заняла 44 дня, а автомобили намотали больше 19ти тысяч километров. Сейчас планы не менее грандиозные.
ЕВГЕНИЙ СЫРКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ЭКСПЕДИЦИИ:
«От Башкирии до Кольского полуострова. Киров и заповедник Нургуш это третий пункт нашей экспедиции, 4ый пункт, оговорюсь. Как готовились? Да весь год готовились. Совместными усилиями команды. Команда - это не знакомые в большинстве своём люди».
Подать заявку на участие в экспедиции мог любой желающий, заполнив анкету и рассказав, чем он может быть полезен команде. После этого, Евгений проводит личное собеседование. Количество мест ограничено, поэтому даже среди лучших кандидатов приходится выбирать. Впрочем, желания всегда достаточно. Артур Данилов из Ижевска, попал в команду со второго раза.
АРТУР ДАНИЛОВ, УЧАСТНИК ЭКСПЕДИЦИИ ИЗ ИЖЕВСКА:
«Женя меня не забыл, похоже и позвал в следующую экспедицию. Я сейчас исполняю роль механика экспедиции, специалиста по связи, по радио связи по интернет-связи. Ну и по разным высокотехнологичным делам».
Основная часть участников экспедиции профессионально занимается фото и видео съемкой. Популяризация российский заповедников — это основная миссия пробега. В этом деле не достаточно быть просто фотографом. Любовь к природе и забота об окружающей среде всегда на первом месте — утверждает представитель Башкирии.
РАМИЛЬ ХАМИТОВ, УЧАСТНИК ЭКСПЕДИЦИИ:
«Это город Мелиус. И рядом с нами национальный парк Башкирии. Это очень красивые места. У нас одна из самых глубоких пещер. Сумган, например, красивые ущелья, реки. И, конечно же, мы ходим в зимние походы. В летние. Так как снимаю видео, фото, как раз наши интересы в этом плане сходятся, используют мои какие-то материалы в популяризации национального парка».
Проект Заповедный пояс построен на голом энтузиазме организаторов. В первый раз о какой-то коммерческой поддержке речи не шло. В этот раз, несколько спонсоров у проекта появилось, но Евгений все равно тратит на свою идею немалые деньги.
ЕВГЕНИЙ СЫРКИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ЭКСПЕДИЦИИ:
«Очень много. Очень много. Прошлая экспедиция обошлась мне в сумму около восьмисот тысяч. В эту я вложил уже своих личных средств, около 300от. При том, что проект не коммерческий, и я никогда не отобью эти деньги. Мы ни копейки на этом не зарабатываем, мы только тратим. Но это.. каждый человек должен в своей жизни что-то сделать бесплатно, для души».
Для души участники экспедиции преодолеют путь от реки Белой до Белого Моря и посетят 15 заповедников. Окончание поездки запланировано на пятое мая.
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