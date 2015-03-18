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Новости / Общество

Каринторф: остров надежды

Сегодня, 20:45 | Просмотров: 91 | Автор: Светлана Вертелецкая | Версия для печати
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В этом году в Каринторфе по проекту поддержки местных инициатив будет открыт необычный памятник труженикам тыла: на постаменте на вечный прикол станет тепловоз. Светлана Вертелецкая отправилась в заречный поселок, чтобы выяснить подробности.

В заречную часть Кирово-Чепецка по наплавному мосту уже не попасть. Его готовят к разведению. Пока сооружение будет у берега пережидать буйное половодье, рабочие заменят настил и часть ограждений. А как только река вернется в русло, мост вновь будет открыт.

Каринторф: остров надеждыАЛЕКСАНДР ЧЕТВЕРИКОВ, ДИРЕКТОР МКУ "ДЭС":
«В прошлом году был высокий уровень воды, и только в середине июня был наведен мост. Здесь сроки - начало июня».

Пока же спасает узкоколейная железная дорога. После продуваемой ветрами платформы приятно войти в вагончик, где жарко натоплена печь. Поезд курсирует между Каринторфом и городом с утра до вечера строго по расписанию.

- Нас и паровозик устраивает. Мы знаем, в своё время пришли - уехали-приехали.

В середине дня пассажиров мало, и в путь отправляется только три вагона. В часы пик состав увеличивают.

Каринторф: остров надеждыЕКАТЕРИНА САИТОВА, КОНДУКТОР:
«Пять вагонов утром и в 4 часа, потом отцепляем.
- А бывает совсем пусто?
- Да, когда есть дорога, и автобус ходит. Но такое будет нескоро. Осенью. Летом народа много ездит».

Летом к жителям Каринторфа добавляются садоводы и грибники. Леса богаты и грибами, и ягодами. В городе у поезда три остановки, вагончик заполняется пассажирами.

Каринторф: остров надеждыСВЕТЛАНА ВЕРТЕЛЕЦКАЯ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Узкоколейка - обычный городской транспорт, поэтому и стоимость проезда, как в автобусе: для льготников - 17 рублей, обычный - 22 рубля».

Путь от конечной остановки в городе до Каринторфа занимает 40 минут.

Каринторф: остров надеждыТАТЬЯНА ГАЙСИНА, КУРАТОР ПРОЕКТА В РАМКАХ ППМИ:
«Поселок образовался в Великую Отечественную войну. Молодежь приехала со всей страны. Добывали торф, возили на ТЭЦ-3 города Кирово-Чепецка».

С 1942 года по узкоколейке возили торф и пассажиров. И после войны здесь кипела работа. Каринское транспортное управление обслуживало 4 торфопредприятия. Если все пути развернуть в линию, получалось 240 километров, осталось лишь 10-ть.

Каринторф: остров надеждыВАЛЕРИЙ ШИКАЛОВ, МАШИНИСТ:
«Сейчас работы мало - одни пассажирские. Можно работать, как начальник, ручки беленькие. Раньше ходили черные, как кочегары».
 
 
 
Каринторф: остров надеждыВЛАДИМИР ШАТУНОВ, ПОМОЩНИК МАШИНИСТА:
«Я отвечаю за сцепки, перевод стрелок. Сейчас вручную делаем».

От большого коллектива транспортного управления в тысячу двести человек остались 37-мь.

Каринторф: остров надеждыВАСИЛИЙ КАСАТКИН, НАЧАЛЬНИК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ЦЕХА:
«Ремонты производим тепловозов, вагонов, путевого хозяйства. На сегодня пока всё действующее, соответствует правилам эксплуатации».

А этот тепловоз шесть лет назад увез последний груз торфа. Заслуженный ветеран сейчас готовится к новой жизни.

- Практически его надо доукомплектовать, покрасить, привези в порядок и он готов к постановке.

Место для памятника выбрано у стелы на конечной остановке узкоколейки.

- Вот примерно так будет выглядеть, как на этой картинке.

Проект ППМИ предполагает взнос населения. И местные жители уже собрали необходимые 60 тысяч рублей.

Каринторф: остров надеждыИГОРЬ ГАГАРИНОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«До 20 числа администрация города должна подписать с министерством соцразвития Кировской области соглашение о реализации проекта. Затем начнутся торги, они продлятся около двух месяцев. Потом начнется сама реализация проекта, ориентировочно, в конце июня - начале июля».

К сентябрю памятник труженикам тыла планируется открыть.

И этот тепловоз - не только признательность благодарных потомков за победу в Великой Отечественной войне, но и доброе "спасибо" транспорту, который до сих пор обеспечивает дорогу жизни. Но контракт на обслуживание узкоколейки заканчивается.

Каринторф: остров надеждыОЛЕСЯ СЕРБИНОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО ОТДЕЛОМ ЭКОНОМИКИ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВО-ЧЕПЕЦКА:
«Он заканчивается в конце мая, но будет пролонгироваться до конца года. "Вяткаторф" объявит торги. С победителем мы заключим соглашение на перевозку».

Узкоколейка убыточна, в год казна тратит на неё около 15 с половиной миллионов рублей.

ВАСИЛИЙ КАСАТКИН, НАЧАЛЬНИК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ЦЕХА:
«Ждем мост автомобильный, капитальный. Тогда проблемы постепенно отпадут».

Речь об автодороге Кирово-Чепецк - Слободской. Проект подразумевает строительство моста через Чепцу и непосредственно самой трассы. Изыскательские работы уже прошли, и место моста определено. Теперь надо подготовить документацию и пройти госэкспертизу. После этого станет возможным получение финансирования. Когда начнется строительство, сложно сказать. А значит, паровозик еще послужит Каринторфу.


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