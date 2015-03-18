Каринторф: остров надежды

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В этом году в Каринторфе по проекту поддержки местных инициатив будет открыт необычный памятник труженикам тыла: на постаменте на вечный прикол станет тепловоз. Светлана Вертелецкая отправилась в заречный поселок, чтобы выяснить подробности.В заречную часть Кирово-Чепецка по наплавному мосту уже не попасть. Его готовят к разведению. Пока сооружение будет у берега пережидать буйное половодье, рабочие заменят настил и часть ограждений. А как только река вернется в русло, мост вновь будет открыт.Пока же спасает узкоколейная железная дорога. После продуваемой ветрами платформы приятно войти в вагончик, где жарко натоплена печь. Поезд курсирует между Каринторфом и городом с утра до вечера строго по расписанию.В середине дня пассажиров мало, и в путь отправляется только три вагона. В часы пик состав увеличивают.Летом к жителям Каринторфа добавляются садоводы и грибники. Леса богаты и грибами, и ягодами. В городе у поезда три остановки, вагончик заполняется пассажирами.Путь от конечной остановки в городе до Каринторфа занимает 40 минут.С 1942 года по узкоколейке возили торф и пассажиров. И после войны здесь кипела работа. Каринское транспортное управление обслуживало 4 торфопредприятия. Если все пути развернуть в линию, получалось 240 километров, осталось лишь 10-ть.От большого коллектива транспортного управления в тысячу двести человек остались 37-мь.А этот тепловоз шесть лет назад увез последний груз торфа. Заслуженный ветеран сейчас готовится к новой жизни.Место для памятника выбрано у стелы на конечной остановке узкоколейки.Проект ППМИ предполагает взнос населения. И местные жители уже собрали необходимые 60 тысяч рублей.К сентябрю памятник труженикам тыла планируется открыть.И этот тепловоз - не только признательность благодарных потомков за победу в Великой Отечественной войне, но и доброе "спасибо" транспорту, который до сих пор обеспечивает дорогу жизни. Но контракт на обслуживание узкоколейки заканчивается.Узкоколейка убыточна, в год казна тратит на неё около 15 с половиной миллионов рублей.Речь об автодороге Кирово-Чепецк - Слободской. Проект подразумевает строительство моста через Чепцу и непосредственно самой трассы. Изыскательские работы уже прошли, и место моста определено. Теперь надо подготовить документацию и пройти госэкспертизу. После этого станет возможным получение финансирования. Когда начнется строительство, сложно сказать. А значит, паровозик еще послужит Каринторфу.