Лесоохрана готовится к непростому пожароопасному периоду

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Авиапожарная служба Лесоохраны провела проверку готовности техники и личного состава к чрезвычайным ситуациям. Пожароопасный период по прогнозам обещает быть непростым.По прогнозу Рослесхоза в летний период ожидается повышенная горимость в лесах области. До начала пожароопасного периода руководство Лесоохраны проверяет готовность техники и личного состава и предпринимает меры по предотвращению пожаровНа пожарно-химической станции в Гирсово сегодня проводят очередную проверку техники. Здесь были подготовлены к работе три авиаподразделения и пять пожарно-химических станций 3его типа.К авиапожарной технике Лесоохраны относятся 3 самолета АН-2 и один легкомоторный. Во время ЧС, при необходимости, учреждению будет предоставляться и вертолет. На Гирсовской станции сегодня проверили и наземную пожарную технику. Машины, тракторы, подачу воды через рукава, и, конечно патрульный маневренный комплекс. Экипаж такой машины может справиться с низовым пожаром площадью до 3х гектаров.На гирсовской ПХС постоянно работает и учебный центр для сотрудников Лесоохраны. После проверки экипировки и техники, сотрудники возвращаются в учебные классы.В начале мая в области запланированы совместные межведомственные учения по отработке взаимодействия во время ЧС.