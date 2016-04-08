Лесоохрана готовится к непростому пожароопасному периоду
По прогнозу Рослесхоза в летний период ожидается повышенная горимость в лесах области. До начала пожароопасного периода руководство Лесоохраны проверяет готовность техники и личного состава и предпринимает меры по предотвращению пожаров
АНДРЕЙ ЧЕМОДАНОВ, НАЧАЛЬНИК КОГСАУ ЛЕСООХРАНА:
«Разработаны и утверждены 39 планов тушения пожаров в лесничествах области. Проработаны 5 маршрутов авиационного патрулирования, свыше 1900от маршрутов наземного патрулирования лесов. Заключены необходимые соглашения с заинтересованными организациями и учреждениями и ведомственными, соглашения с соседними регионами по организации межрегионального маневрирования пожарных сил и средств».
На пожарно-химической станции в Гирсово сегодня проводят очередную проверку техники. Здесь были подготовлены к работе три авиаподразделения и пять пожарно-химических станций 3его типа.
СЕРГЕЙ ГОРОДИЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ АВИАПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ:
«С парашютистами-пожарными проведены тренировочные прыжки с 21м человеком, всего они совершили 252 спуска с самолетов, вспомнили навыки, которые у них были приобретены для того, чтобы войти в пожароопасный сезон уже надлежащим образом. Плюс ко всему вся техника, которая была законсервирована на зимний период, сейчас приведена в боевую готовность, проверена».
К авиапожарной технике Лесоохраны относятся 3 самолета АН-2 и один легкомоторный. Во время ЧС, при необходимости, учреждению будет предоставляться и вертолет. На Гирсовской станции сегодня проверили и наземную пожарную технику. Машины, тракторы, подачу воды через рукава, и, конечно патрульный маневренный комплекс. Экипаж такой машины может справиться с низовым пожаром площадью до 3х гектаров.
СЕРГЕЙ БАКИН, НАЧАЛЬНИК ГИРСОВСКОЙ ПХС:
«Машина маневренная, вездеход сам по себе УАЗик, поэтому мы и делаем на нем патрулирование. То есть быстро маневренно. Если какой-то очаг увидели, то есть мы заезжаем туда и принимаем все необходимые меры для тушения. Потому что у нас все необходимое оборудование уже с собой имеется. Емкость для воды 0,5 тонны. Помпы для воды, в количестве двух штук. Бензопила, рукава, напорные и напорно-всасывающие лопаты, топоры. И РЛО Ранцевые лесные огнетушители».
На гирсовской ПХС постоянно работает и учебный центр для сотрудников Лесоохраны. После проверки экипировки и техники, сотрудники возвращаются в учебные классы.
- Прибытие на землю. Достаем GPS навигацию, снимаем точные координаты, и дублируем в службу диспетчерского управления.
В начале мая в области запланированы совместные межведомственные учения по отработке взаимодействия во время ЧС.
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