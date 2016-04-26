«Неделя без турникетов». Школьники и студенты смогут побывать на ведущих предприятиях региона

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В Кировской области в рамках федеральной программы «Работай в России» стартовала акция «Неделя без турникетов». Масштабный проект призван повысить престиж рабочих и инженерных профессий. В течение недели кировские школьники и студенты смогут посетить с экскурсиями около ста предприятий и организаций региона.Президентом России поставлена задача дальнейшего развития экономики и выхода на уровень ведущих экономик мира. Для этого необходимо ежегодно повышать производительность труда минимум на 5% в год.Представители промышленных предприятий пообещали познакомить с технологиями, современным оборудованием, а также с молодыми специалистами. Собравшимся также напомнили слова президента России Владимира Путина о том, что профориентационной работой необходимо начинать заниматься в раннем возрасте.Напомним, Федеральная программа «Работай в России» реализуется с 2015 года. Она призвана решить проблему оттока кадров из регионов. В рамках программы проводятся и «Недели без турникетов». Итогом каждой такой акции становится трудоустройство выпускников образовательных учреждений на предприятия области.В этом году "Неделя без турникетов" проходит под девизом «Живи! Учись! Работай на Вятке!». В рамках акции, кроме экскурсий на предприятия, будут организованы тестирования по профориентации, мастер-классы по различным профессиям, ярмарки учебных и рабочих мест, также пройдут встречи с успешными работниками предприятий, тематические родительские собрания.