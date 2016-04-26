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Новости / Общество

«Неделя без турникетов». Школьники и студенты смогут побывать на ведущих предприятиях региона

Вчера, 10:30 | Просмотров: 139 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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В Кировской области в рамках федеральной программы «Работай в России» стартовала акция «Неделя без турникетов». Масштабный проект призван повысить престиж рабочих и инженерных профессий. В течение недели кировские школьники и студенты смогут посетить с экскурсиями около ста предприятий и организаций региона.

Президентом России поставлена задача дальнейшего развития экономики и выхода на уровень ведущих экономик мира. Для этого необходимо ежегодно повышать производительность труда минимум на 5% в год.

«Неделя без турникетов». Школьники и студенты смогут побывать на ведущих предприятиях регионаАНДРЕЙ ПЕРЕСКОКОВ, И.О. МИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Для достижения этого результата предприятиям понадобятся кадры для работы на высокотехнологичном оборудовании, которое уже сейчас используется на ведущих предприятиях области. «Неделя без турникетов» должна помочь учащимся сделать профессиональный выбор, познакомить их с профессиями, востребованными на современном производстве».

Представители промышленных предприятий пообещали познакомить с технологиями, современным оборудованием, а также с молодыми специалистами. Собравшимся также напомнили слова президента России Владимира Путина о том, что профориентационной работой необходимо начинать заниматься в раннем возрасте.

«Неделя без турникетов». Школьники и студенты смогут побывать на ведущих предприятиях регионаНИКОЛАЙ ЛИПАТНИКОВ, ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА "ВЯТСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА":
«Нужно найти все возможные пути, чтобы выявить способности, дарования у детишек, чтобы сориентировать наше образование на подготовку специалистов, которые нужны в перспективе нашей стране, нашей территории».

Напомним, Федеральная программа «Работай в России» реализуется с 2015 года. Она призвана решить проблему оттока кадров из регионов. В рамках программы проводятся и «Недели без турникетов». Итогом каждой такой акции становится трудоустройство выпускников образовательных учреждений на предприятия области.

«Неделя без турникетов». Школьники и студенты смогут побывать на ведущих предприятиях регионаАНДРЕЙ НЕЧАЕВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если 4 года назад участвовало всего 1,5 тысячи ребят и примерно 30 предприятий, то на сегодняшний день - около 100 предприятий уже заявились, и мы предполагаем, что около 9 тысяч ребят посетят предприятия».

В этом году "Неделя без турникетов" проходит под девизом «Живи! Учись! Работай на Вятке!». В рамках акции, кроме экскурсий на предприятия, будут организованы тестирования по профориентации, мастер-классы по различным профессиям, ярмарки учебных и рабочих мест, также пройдут встречи с успешными работниками предприятий, тематические родительские собрания.


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