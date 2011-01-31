В музее К.Э.Циолковского, авиации и космонавтики - новый директор

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Директором Музея К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики назначена Светлана Шумайлова, до этого занимавшая пост заместителя главы администрации города Кирова. Игорь Загребин, возглавлявший музей последние два года, стал заместителем директора.Перед новым директором поставлена масштабная задача - создать на базе музея и космического центра современный музейно-образовательный комплекс по сохранению и пропаганде национального космического наследия, стартовую площадку для подготовки будущих космонавтов, инженеров и конструкторов.Новый уровень должны приобрести традиционные Циолковские чтения, на площадке которых будут собираться молодые и талантливые исследователи со всей России и стран СНГ.На праздновании 30-летнего юбилея музея Циолковского, которое состоялось 11 апреля, губернатор Игорь Васильев выразил уверенность, что сегодняшний уникальный комплекс музея поможет кировским мальчишкам и девчонкам не только изучать космос, но и определиться с будущей профессией. Открывшийся в марте при музее Детский космоцентр не просто дополнил его, а стал полноценной образовательной площадкой для будущих космонавтов, инженеров, конструкторов и летчиков.ДЛЯ СПРАВКИСветлана Витальевна Шумайлова родилась в Кирове. Окончила Кировский государственный педагогический институт им. Ленина по специальности «Учитель истории и общественно-политических дисциплин». Большая часть трудовой деятельности Светланы Шумайловой была связана с работой с молодежью. С 2001 по 2004 годы была председателем комитета по делам молодежи администрации города Кирова, с 2004 по 2011-й - заместитель начальника, начальник управления по делам молодежи Кировской области. С 2011 по 2018 годы - заместитель главы администрации города Кирова (социальный блок).