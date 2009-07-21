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В Царёво-Константиновскую церковь Кирова вернулись древние иконы

Вчера, 14:55 | Просмотров: 124 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Царёво-Константиновскую Знаменскую церковь города Кирова вернулись древние иконы, которые находились там до революции. История чудесного спасения и обретения святынь в репортаже Ивана Швецова.

По преданию, после революции, одна из благочестивых прихожанок Царево-Константиновской Знаменской церкви вынесла из храма и спрятала в надёжном месте иконы, когда стало окончательно понятно, что сберечь иначе их не получится. Речь идет об иконе царя Константина и царицы Елены, иконе Знаменья Пресвятой Богородицы, иконе апостола Иоанна и иконе Николая Чудотворца. После того, как гонения на веру прекратились, а храм начали восстанавливать, святыни вернули.

В Царёво-Константиновскую церковь Кирова вернулись древние иконыИГОРЬ ШИЛЯЕВ, НАСТОЯТЕЛЬ ЦАРЁВО-КОНСТАНИНОВСКОЙ ЗНАМЕНСКОЙ ЦЕРКВИ Г. КИРОВА;
«Когда иконы вернулись в храм и заняли своё почётное место, мы были рады тому, что эти святые будто бы улыбаются, радуются».

Иконы пришлось реставрировать. Образа осветлили, насколько это было возможно, покрыли сверху слоем защитного прозрачного лака. К сожалению одна из икон была в таком состоянии, что восстановлению уже не подлежала. Сложно даже сказать, какой святой на ней был изображен. Она почернела и растрескалась. В церкви ее нет. Но остальные четыре образа сохранились хорошо. Некоторые скептики стали сомневаться в том, что возвращенные иконы именно из этого храма. Но настоятель церкви, отец Игорь, уверен, что произошло чудо.

ИГОРЬ ШИЛЯЕВ, НАСТОЯТЕЛЬ ЦАРЁВО-КОНСТАНИНОВСКОЙ ЗНАМЕНСКОЙ ЦЕРКВИ Г. КИРОВА:
«Совпадение не может быть просто так. Именно иконы Константина и Елены, в честь правого придела. И икона Знамения Пресвятой Богородицы, в честь которой у нас освящен главный придел, всё это говорит о том, что именно эти иконы, скорее всего и были в этом храме».
 
Деревянная Царево-Константиновская церковь была построена в Хлынове в 1688 году. Но через 8 лет после постройки она сгорела в ночном пожаре. Вынести успели только "святые Евангелия и Животворящий Крест, да остался ещё образ Знамения Пресвятой Богородицы, неизвестно кем спасённый из огня. Вероятно, что именно этот древний образ и вернулся в храм недавно. Дважды спасенный: от обычного огня и от огня революции. И, что любопытно, оба раза имена спасителей нам неизвестны. К сожалению, никто сейчас не может рассказать, в какой семье хранились эти иконы в годы официального атеизма, а история их окончательного возвращения в храм довольно запутана. Святыня так почернела от времени, что лик Богородицы едва виден. Новый каменный храм построили в 1778 г. церковь была освящена в честь иконы Знамения Пресвятой Богородицы, уцелевшей в пожаре, и с этого времени официально именовалась "Знаменской". Этот храм посещали писатели Салтыков-Щедрин и Герцен, архитектор Витберг и многие другие - среди них и вятские губернаторы. Поэтому до сих пор сохранилось её неофициальное название, ходившее в народе - "губернаторская". Сейчас церковь активно восстанавливается, там регулярно проходят службы.


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