Прокуратура еще раз проверит торгово-развлекательные центры Кирова
Генеральная прокуратура поручила дополнительно обследовать торговые центры.
У
прокуратуры Кировской области уже был готов список самых ненадежных
торгово-развлекательных центров по части пожарной безопасности. В
ведомстве даже готовились рассказать о том - какие нарушения были
зафиксированы. Однако встречу в итоге отменили.
По
какому принципу будут вестись повторные проверки - не сообщается.
Масштабная работа по обследованию систем противопожарной безопасности в
торгово-развлекательных центрах началась после трагедии в Кемерове, где
во время пожара погибли 64 человека.
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