Прокуратура еще раз проверит торгово-развлекательные центры Кирова

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Генеральная прокуратура поручила дополнительно обследовать торговые центры.

По какому принципу будут вестись повторные проверки - не сообщается. Масштабная работа по обследованию систем противопожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах началась после трагедии в Кемерове, где во время пожара погибли 64 человека.

У прокуратуры Кировской области уже был готов список самых ненадежных торгово-развлекательных центров по части пожарной безопасности. В ведомстве даже готовились рассказать о том - какие нарушения были зафиксированы. Однако встречу в итоге отменили.