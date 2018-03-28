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Новости / Общество

Прокуратура еще раз проверит торгово-развлекательные центры Кирова

Вчера, 16:11 | Просмотров: 139 | Версия для печати
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Генеральная прокуратура поручила дополнительно обследовать торговые центры.
 
У прокуратуры Кировской области уже был готов список самых ненадежных торгово-развлекательных центров по части пожарной безопасности. В ведомстве даже готовились рассказать о том - какие нарушения были зафиксированы. Однако встречу в итоге отменили.
 
По какому принципу будут вестись повторные проверки - не сообщается. Масштабная работа по обследованию систем противопожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах началась после трагедии в Кемерове, где во время пожара погибли 64 человека.


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