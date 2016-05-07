Православные кировчане празднуют Радоницу

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Православные верующие отмечают Радоницу. В этот день принято поминать усопших. В Кирове были организованы специальные автобусные маршруты, следующие до городских кладбищ.Радоница - это не день скорби, а наоборот. Православные верующие поминают усопших. Однако, суть праздника не только в этом.Во всех городских храмах сегодня прошли богослужения. После этого, многие верующие отправились на кладбища, к могилам своих родственников.Чтобы горожанам было удобнее добраться до мест захоронения, были организованы дополнительные автобусные маршруты. На Макарьевское кладбище кировчан транспорт отвозил с перекрестка улиц Карла Либкнехта и Профсоюзной.Добавим, дополнительные автобусные маршруты были организованы также до Филейского и Федяковского кладбищ.