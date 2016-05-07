Православные кировчане празднуют Радоницу
Радоница - это не день скорби, а наоборот. Православные верующие поминают усопших. Однако, суть праздника не только в этом.
ИЕРЕЙ ВАСИЛИЙ ПИСЦОВ:
«Он принципиально отличается от многих дней поминовения, родительских суббот так называемых. Это праздник, на котором мы вместе с усопшими радуемся о воскресшем Христе. Поминовение, молитва о прощении их грехов соединяется с пасхальной радостью от того, что Христос воскрес».
Во всех городских храмах сегодня прошли богослужения. После этого, многие верующие отправились на кладбища, к могилам своих родственников.
ИЕРЕЙ ВАСИЛИЙ ПИСЦОВ:
«Традиция посещения усопших родственников вполне естественна, учитывая, что это день поминовения. Воспоминания своих усопших. Тем не менее, самым главным, в чем нуждаются усопшие - это молитва. Будет правильно, если перед тем, как вы поедете на кладбище, вы обязательно зайдете в храм, помянете своих усопших, помолитесь за них».
Чтобы горожанам было удобнее добраться до мест захоронения, были организованы дополнительные автобусные маршруты. На Макарьевское кладбище кировчан транспорт отвозил с перекрестка улиц Карла Либкнехта и Профсоюзной.
АЛЕКСАНДР КАШИН, НАЧАЛЬНИК АВТОКОЛОННЫ №2:
«В настоящее время ходит 4 автобуса. Интервал примерно 25-30 минут составляет. При необходимости количество автобусов может быть увеличено».
Добавим, дополнительные автобусные маршруты были организованы также до Филейского и Федяковского кладбищ.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
05.04.2018