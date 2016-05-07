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Православные кировчане празднуют Радоницу

Вчера, 17:38 | Просмотров: 110 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Православные верующие отмечают Радоницу. В этот день принято поминать усопших. В Кирове были организованы специальные автобусные маршруты, следующие до городских кладбищ.

Радоница - это не день скорби, а наоборот. Православные верующие поминают усопших. Однако, суть праздника не только в этом.

Православные кировчане празднуют РадоницуИЕРЕЙ ВАСИЛИЙ ПИСЦОВ:
«Он принципиально отличается от многих дней поминовения, родительских суббот так называемых. Это праздник, на котором мы вместе с усопшими радуемся о воскресшем Христе. Поминовение, молитва о прощении их грехов соединяется с пасхальной радостью от того, что Христос воскрес».

Во всех городских храмах сегодня прошли богослужения. После этого, многие верующие отправились на кладбища, к могилам своих родственников.

ИЕРЕЙ ВАСИЛИЙ ПИСЦОВ:
«Традиция посещения усопших родственников вполне естественна, учитывая, что это день поминовения. Воспоминания своих усопших. Тем не менее, самым главным, в чем нуждаются усопшие - это молитва. Будет правильно, если перед тем, как вы поедете на кладбище, вы обязательно зайдете в храм, помянете своих усопших, помолитесь за них».

Чтобы горожанам было удобнее добраться до мест захоронения, были организованы дополнительные автобусные маршруты. На Макарьевское кладбище кировчан транспорт отвозил с перекрестка улиц Карла Либкнехта и Профсоюзной.

Православные кировчане празднуют РадоницуАЛЕКСАНДР КАШИН, НАЧАЛЬНИК АВТОКОЛОННЫ №2:
«В настоящее время ходит 4 автобуса. Интервал примерно 25-30 минут составляет. При необходимости количество автобусов может быть увеличено».

Добавим, дополнительные автобусные маршруты были организованы также до Филейского и Федяковского кладбищ.


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