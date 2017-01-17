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Юный писатель из Кирово-Чепецка Максим Мильчаков

Вчера, 17:41 | Просмотров: 128 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Многие начинающие писатели тратят десятилетия на то, чтобы оформить свои труды в единое произведение, отдать в издательство и, наконец, опубликовать. А вот юному автору из Кирово-Чепецка удалось сделать все это в десять лет от роду. С новой вятской литературной звездой познакомилась наш корреспондент Лариса Добриянова.

- Началась эта история в стародавние времена, когда правил на Руси, а может и не совсем на Руси, царь Евдокий. И захотел он подарить большой сундук с золотом своему сыну царевичу Ивану, потому что тот совсем недавно женился на единственной дочери Английского короля.

Читать свои произведения родным и друзьям, Максим давно привык, но сейчас впервые делает это не с рукописи, а с напечатанной и вышедшей в тираж книги.

Юный писатель из Кирово-Чепецка Максим МильчаковМАКСИМ МИЛЬЧАКОВ, ПИСАТЕЛЬ:
«Когда ее доставили, у меня было огромное счастье.
- Почему?
- Потому что я столько вложил, и все родные вложили...».

Заметив любовь сына к писательству, все близкие поддерживали его, и с интересом слушали новые рассказы. Однажды, показав рукописи ребенка в одной из театральных студий, родители услышали стороннее мнение о его творчестве и были поражены. Преподаватели настоятельно рекомендовали издать произведение для широкой аудитории.

Юный писатель из Кирово-Чепецка Максим МильчаковМАРИНА ЖАРОВА, МАМА ПИСАТЕЛЯ:
«Эмоций было много, конечно, потому что это был первый раз, да? Знакомство с издателями, с художниками, потом и с редактором потому, что когда редактировали книжку, попросили приехать, там какие-то вопросы были».

Как настоящий взрослый автор Максим общался с редакторами, утверждал все литературные правки и спустя некоторое время, книга появилась на прилавках магазинов. Автор утверждает, что она может быть интересна не только детям, но и взрослым.

Хоть произведение и написано простым детским языком, оно многому может научить.

МАКСИМ МИЛЬЧАКОВ, ПИСАТЕЛЬ:
«Она учит читателя, чтобы он не сдавался, и чтобы всегда искал путь из трудных положений. Там рассказывается об одном капитане английского флота, ну корабля. Которому поручили доставить золото из России в Великобританию. Ну, были сложности, но он их преодолел».

Отважный капитан преодолел даже битву с медведем. Сложности включают в себя разные эпизоды, раскрывающие храбрость главного героя и трусость его команды. А пока вятские читатели только знакомятся с первым опубликованным произведением, Максим уже кропотливо работает над следующим.


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