Юный писатель из Кирово-Чепецка Максим Мильчаков
- Началась эта история в стародавние времена, когда правил на Руси, а может и не совсем на Руси, царь Евдокий. И захотел он подарить большой сундук с золотом своему сыну царевичу Ивану, потому что тот совсем недавно женился на единственной дочери Английского короля.
Читать свои произведения родным и друзьям, Максим давно привык, но сейчас впервые делает это не с рукописи, а с напечатанной и вышедшей в тираж книги.
МАКСИМ МИЛЬЧАКОВ, ПИСАТЕЛЬ:
«Когда ее доставили, у меня было огромное счастье.
- Почему?
- Потому что я столько вложил, и все родные вложили...».
Заметив любовь сына к писательству, все близкие поддерживали его, и с интересом слушали новые рассказы. Однажды, показав рукописи ребенка в одной из театральных студий, родители услышали стороннее мнение о его творчестве и были поражены. Преподаватели настоятельно рекомендовали издать произведение для широкой аудитории.
МАРИНА ЖАРОВА, МАМА ПИСАТЕЛЯ:
«Эмоций было много, конечно, потому что это был первый раз, да? Знакомство с издателями, с художниками, потом и с редактором потому, что когда редактировали книжку, попросили приехать, там какие-то вопросы были».
Как настоящий взрослый автор Максим общался с редакторами, утверждал все литературные правки и спустя некоторое время, книга появилась на прилавках магазинов. Автор утверждает, что она может быть интересна не только детям, но и взрослым.
Хоть произведение и написано простым детским языком, оно многому может научить.
МАКСИМ МИЛЬЧАКОВ, ПИСАТЕЛЬ:
«Она учит читателя, чтобы он не сдавался, и чтобы всегда искал путь из трудных положений. Там рассказывается об одном капитане английского флота, ну корабля. Которому поручили доставить золото из России в Великобританию. Ну, были сложности, но он их преодолел».
Отважный капитан преодолел даже битву с медведем. Сложности включают в себя разные эпизоды, раскрывающие храбрость главного героя и трусость его команды. А пока вятские читатели только знакомятся с первым опубликованным произведением, Максим уже кропотливо работает над следующим.
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