Юный писатель из Кирово-Чепецка Максим Мильчаков

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Многие начинающие писатели тратят десятилетия на то, чтобы оформить свои труды в единое произведение, отдать в издательство и, наконец, опубликовать. А вот юному автору из Кирово-Чепецка удалось сделать все это в десять лет от роду. С новой вятской литературной звездой познакомилась наш корреспондент Лариса Добриянова.Читать свои произведения родным и друзьям, Максим давно привык, но сейчас впервые делает это не с рукописи, а с напечатанной и вышедшей в тираж книги.Заметив любовь сына к писательству, все близкие поддерживали его, и с интересом слушали новые рассказы. Однажды, показав рукописи ребенка в одной из театральных студий, родители услышали стороннее мнение о его творчестве и были поражены. Преподаватели настоятельно рекомендовали издать произведение для широкой аудитории.Как настоящий взрослый автор Максим общался с редакторами, утверждал все литературные правки и спустя некоторое время, книга появилась на прилавках магазинов. Автор утверждает, что она может быть интересна не только детям, но и взрослым.Хоть произведение и написано простым детским языком, оно многому может научить.Отважный капитан преодолел даже битву с медведем. Сложности включают в себя разные эпизоды, раскрывающие храбрость главного героя и трусость его команды. А пока вятские читатели только знакомятся с первым опубликованным произведением, Максим уже кропотливо работает над следующим.