Кировчанам раздадут 10 тысяч «георгиевских ленточек»

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Получить «георгиевскую ленточку» жители города смогут также 30 апреля и 7 мая. В эти числа с 16:00 до 19:00 волонтёры будут раздавать их у филармонии, у цирка, на Театральной площади, у ЦУМа, на площади Конева и перед зданием администрации города.

Вместе с ленточкой горожане получат информационный буклет. Из него они смогут узнать об истории возникновения акции, о том, где можно, а где нежелательно размещать этот символ.

Наш регион присоединится к всероссийской акции 24 апреля.Добавим, что, если кто-то не успеет получить ленточку в дни проведения акции, сделать это можно будет непосредственно в День Победы. «Волонтёры Победы» будут стоять перед каждым пунктом пропуска на Театральную площадь.