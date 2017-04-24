Кировчанам раздадут 10 тысяч «георгиевских ленточек»
Наш регион присоединится к всероссийской акции 24 апреля.
Получить
«георгиевскую ленточку» жители города смогут также 30 апреля и 7 мая. В
эти числа с 16:00 до 19:00 волонтёры будут раздавать их у филармонии, у
цирка, на Театральной площади, у ЦУМа, на площади Конева и перед
зданием администрации города.
Вместе
с ленточкой горожане получат информационный буклет. Из него они смогут
узнать об истории возникновения акции, о том, где можно, а где
нежелательно размещать этот символ.
Добавим,
что, если кто-то не успеет получить ленточку в дни проведения акции,
сделать это можно будет непосредственно в День Победы. «Волонтёры
Победы» будут стоять перед каждым пунктом пропуска на Театральную
площадь.
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