Кировчане отметили день ветерана МВД

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Накануне в России отметили день ветерана МВД. Бывают ли сотрудники органов бывшими, и чем занимаются после выхода в отставку?На торжество в большом зале областного управления МВД собрались люди, которые когда-то приходили сюда по работе. В этот день, они принимают поздравления и благодарность за службу от первых лиц региона и нынешнего руководства управления.Действительно, большинство из этих людей никакие не пенсионеры. Спустя десятки лет после выхода в отставку они продолжают служить стране. Пусть и через местные советы ветеранов. В числе таких активистов Владимир Киселев. Он уволился из органов на пенсию двадцать лет назад. Но через небольшой промежуток времени, снова вернулся на службу.Под руководством Владимира Киселева в совете ветеранов около ста человек. Все они ежедневно оказывают посильную помощь действующим сотрудникам полиции, особенно по работе с молодежью.Посвятить свою жизнь службе в органах Владимир Киселев решил сразу после службы в армии. При этом выбрал самый необычный и новый, на тот момент, профиль деятельности — криминалистику.Тем не менее, именно отдел криминалистики и развитие этого направления дали все современные возможности в расследовании преступлений. Сегодня в лабораториях выделяют потожировые следы и могут хранить их годами. Тогда же дактилоскопия, которая сегодня кажется привычным делом, только получала развитие. Но уже доказывала свою эффективность. Владимир Киселев вспоминает, как в самом начале девяностых, в селе Первомайское разом были ограблены сберкасса, почтовое отделение и магазин. Преступники могли скрыться в соседней Удмуртии, однако помешала наука.Службу невозможно оставить с выходом на пенсию и перестать быть полезным обществу тоже невозможно. Помимо своих коллег в совете ветеранов и детей, которым они помогают, Владимир Киселев, в свое время, стал ярким примером для сына, который пошел по его стопам.