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Кировчане отметили день ветерана МВД

Вчера, 15:14 | Просмотров: 148 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Накануне в России отметили день ветерана МВД. Бывают ли сотрудники органов бывшими, и чем занимаются после выхода в отставку?

На торжество в большом зале областного управления МВД собрались люди, которые когда-то приходили сюда по работе. В этот день, они принимают поздравления и благодарность за службу от первых лиц региона и нынешнего руководства управления.

Кировчане отметили день ветерана МВДКОНСТАНТИН СЕЛЯНИН, НАЧАЛЬНИК УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вы посвятили служению Отечеству свои лучшие годы жизни, но и сейчас, находясь в отставке, вы принимаете активное участие в работе подразделений. Вносите практический вклад в предупреждение и пресечение преступлений. Делитесь своим опытом с молодым поколением стражей правопорядка».

Действительно, большинство из этих людей никакие не пенсионеры. Спустя десятки лет после выхода в отставку они продолжают служить стране. Пусть и через местные советы ветеранов. В числе таких активистов Владимир Киселев. Он уволился из органов на пенсию двадцать лет назад. Но через небольшой промежуток времени, снова вернулся на службу.

- Я пришел и как будто снова окунулся в эту работу. И вот уже сколько… 12 лет председателем … Я просто не мыслю себя без этого.

Под руководством Владимира Киселева в совете ветеранов около ста человек. Все они ежедневно оказывают посильную помощь действующим сотрудникам полиции, особенно по работе с молодежью.

Кировчане отметили день ветерана МВДВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ №2 ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА Г. КИРОВА:
«У нас порядка полутора десятков школ, с которыми мы работаем. Мы работаем с трудными подростками. Вот, например, тут недавно закончился рейд дети улиц. Профилактические мероприятия. Мы работаем с ветеранскими организациями школ, чтобы им было легче работать. У нас в каждой школе есть свой наставник».
 
Посвятить свою жизнь службе в органах Владимир Киселев решил сразу после службы в армии. При этом выбрал самый необычный и новый, на тот момент, профиль деятельности — криминалистику.

ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ №2 ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА Г. КИРОВА:
«Когда я пришел сюда в 77ом году, первый выпуск, у нас на всю область было 7 человек, представляете. Всего 7 человек. В неделе 7 дней, мы раз в неделю заступали на дежурство. И при том заступали как? Приходишь на работу и не знаешь, где ты окажешься, Можешь в Яранске, можешь в Вятских Полянах».

Тем не менее, именно отдел криминалистики и развитие этого направления дали все современные возможности в расследовании преступлений. Сегодня в лабораториях выделяют потожировые следы и могут хранить их годами. Тогда же дактилоскопия, которая сегодня кажется привычным делом, только получала развитие. Но уже доказывала свою эффективность. Владимир Киселев вспоминает, как в самом начале девяностых, в селе Первомайское разом были ограблены сберкасса, почтовое отделение и магазин. Преступники могли скрыться в соседней Удмуртии, однако помешала наука.

ВЛАДИМИР КИСЕЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ №2 ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА Г. КИРОВА:
«Когда определили круг, кто могли совершить это преступление, тем более такое значимое и для нашей области… И я изъял там следы, фрагмент следа ладони. И мне начали возить дактилокарты. И с Удмуртии и с близлежащих районов, и вот за три дня мы раскрыли это преступление по следам пальцев рук».

Службу невозможно оставить с выходом на пенсию и перестать быть полезным обществу тоже невозможно. Помимо своих коллег в совете ветеранов и детей, которым они помогают, Владимир Киселев, в свое время, стал ярким примером для сына, который пошел по его стопам.


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