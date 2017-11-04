Новая главная сцена города Кирова уже нуждается в обновлении
Еще в начале декабря сцена на театральной площади должна была быть на сто процентов готова. Но подрядчик не уложился в срок. Поняв это, рабочие начали торопиться. Причем в ущерб качеству. Металлические конструкции красили прямо на морозе.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Вот как привезли металл, с земли его подняли, чем-то там "обтрухали" и пошли красить там наверху. Это все нужно зафиксировать. Это все видно. Потом это все "зацвело"».
Внешний вид сцены тоже далек от первоначальных планов. Поэтому решено, что бюджет не будет платить за чужие ошибки.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Сегодня речь идет о том, что бы... Либо в мировом соглашении, либо в судебном порядке отсудить все эти виды работ, которые сделаны с нарушениями».
Доводить объект до ума теперь будут кировские подрядчики. До первого мая им предстоит восстановить асфальт перед сценой, оштукатурить и покрасить парапет, а также провести еще ряд работ.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Впредь, я думаю, будем подходить несколько иначе к подбору подрядчиков в нашем городе. Самое смешное, у нас в Аркуле есть прекрасный завод, который может сделать металлоконструкции любой сложности».
После того, как сцена будет готова технически, предстоит благоустроить территорию вокруг комплекса. Это планируют закончить в июне. Отметим, на возведение сцены из бюджета было потрачено более пяти с половиной миллионов рублей.
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