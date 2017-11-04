Новая главная сцена города Кирова уже нуждается в обновлении

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Сцену на Театральной площади будут доводить до ума кировские подрядчики. Задача по ее возведению была возложена на компанию из Нижегородской области. Как оказалось, мало того, что сцена не была сдана в срок, так еще и при строительстве было допущены ошибки.Еще в начале декабря сцена на театральной площади должна была быть на сто процентов готова. Но подрядчик не уложился в срок. Поняв это, рабочие начали торопиться. Причем в ущерб качеству. Металлические конструкции красили прямо на морозе.Внешний вид сцены тоже далек от первоначальных планов. Поэтому решено, что бюджет не будет платить за чужие ошибки.Доводить объект до ума теперь будут кировские подрядчики. До первого мая им предстоит восстановить асфальт перед сценой, оштукатурить и покрасить парапет, а также провести еще ряд работ.После того, как сцена будет готова технически, предстоит благоустроить территорию вокруг комплекса. Это планируют закончить в июне. Отметим, на возведение сцены из бюджета было потрачено более пяти с половиной миллионов рублей.