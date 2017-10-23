Рейд ГИБДД по плохим дорогам
Это самый безопасный с точки зрения аварийности перекресток в городе. Скорость свыше 10 км в час здесь развить невозможно, а о помехах слева и справа сигнализируют звуки скрежета бамперов автомобилей. В Госавтоинспекцию уже поступили десятки жалоб на этот участок дороги.
- Ну она уже полгода, больше такая разбитая, никто не делает. Хоть бы кирпичом ямы заделали.
- Бесполезно, в том году ремонтировали все … надо… прежде чем…. Асфальт хороший. Докладывать, и докладывать вовремя. А сейчас что? Лишь бы только деньги собрать.
- Памятник надо ставить, наверно?
- Кому? Разбитым машинам в этих ямах?
- Администрации. Они сколько ее не делают, возьми вот туда до Лепсе выход - она вся разбитая. А тут дети ходят ведь. У меня внук в школу ходят. И все по этой дороге. Вон там вот пешеходный переход один есть и все. А вот тут пройдите сами, вот эта канава то разве пройдешь?
Проверка состояния дорожного полотна здесь не заняла много времени. Нарушения нормативных требований по содержанию дорог заметны и невооруженным глазом. Однако, инспекторы ГИБДД замеряют каждую яму и документируют нарушения.
ПАВЕЛ ЕВДОКИМОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ДОРОЖНОГО НАДЗОРА:
«Повреждения дорожного покрытия по ул. Чернышевского у нас составляют по ширине более трёх метров в некоторых местах. По длине более 2,5 метров, и по глубине доходит даже до 26ти сантиметров. То есть что превышает, соответственно нормативные требования ГОСТа более чем в 5 раз».
По итогам рейда сотрудниками ГИБДД будет составлен акт недостатков, и в дальнейшем владелец улично-дорожной сети — администрация города, будет привлечена к административной ответственности. Впрочем, именно этот отрезок дороги в ближайшее время и так планировалось отремонтировать.
АЛЕКСЕЙ ИШУТИНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Этот участок у нас запланирован в рамках реализации приоритетного проекта безопасные и качественные дороги. Он у нас идет от улицы Дзержинского до 49го дома. Конструктив здесь предусмотрен ремонт двумя слоями — это выравнивающий слой и слой покрытия щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси».
Всего в рамках проекта безопасные и качественные дороги в этом году будет отремонтировано 82 участка дорог общей протяженностью 87 км. К настоящему моменту, по данным ГИБДД, в результате регулярных рейдов кировской администрации уже было внесено 121 представление на приведение дорог в надлежащий вид.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
23.10.2017
В администрации города Кирова подвели итоги приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
Популярные новости
05.04.2018