ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

19 апреля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 60.8583
EURO: 75.4034
Погода в городе Кирове:
днём:  +10...+12°C
вечером:  +5...+7°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Рейд ГИБДД по плохим дорогам

Вчера, 17:41 | Просмотров: 208 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
Поделиться новостью:
Глубина ям на кировских дорогах местами превышает требования ГОСТа в 5 раз. Сегодня сотрудники Госавтоинспекции провели замеры ям и оценку дорожного полотна на пересечении улиц Чернышевского и Стахановской.

Это самый безопасный с точки зрения аварийности перекресток в городе. Скорость свыше 10 км в час здесь развить невозможно, а о помехах слева и справа сигнализируют звуки скрежета бамперов автомобилей. В Госавтоинспекцию уже поступили десятки жалоб на этот участок дороги.

- Ну она уже полгода, больше такая разбитая, никто не делает. Хоть бы кирпичом ямы заделали.

- Бесполезно, в том году ремонтировали все … надо… прежде чем…. Асфальт хороший. Докладывать, и докладывать вовремя. А сейчас что? Лишь бы только деньги собрать.

- Памятник надо ставить, наверно?
- Кому? Разбитым машинам в этих ямах?
- Администрации. Они сколько ее не делают, возьми вот туда до Лепсе выход - она вся разбитая. А тут дети ходят ведь. У меня внук в школу ходят. И все по этой дороге. Вон там вот пешеходный переход один есть и все. А вот тут пройдите сами, вот эта канава то разве пройдешь?

Проверка состояния дорожного полотна здесь не заняла много времени. Нарушения нормативных требований по содержанию дорог заметны и невооруженным глазом. Однако, инспекторы ГИБДД замеряют каждую яму и документируют нарушения.

Рейд ГИБДД по плохим дорогам ПАВЕЛ ЕВДОКИМОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ДОРОЖНОГО НАДЗОРА:
«Повреждения дорожного покрытия по ул. Чернышевского у нас составляют по ширине более трёх метров в некоторых местах. По длине более 2,5 метров, и по глубине доходит даже до 26ти сантиметров. То есть что превышает, соответственно нормативные требования ГОСТа более чем в 5 раз».
 
По итогам рейда сотрудниками ГИБДД будет составлен акт недостатков, и в дальнейшем владелец улично-дорожной сети — администрация города, будет привлечена к административной ответственности. Впрочем, именно этот отрезок дороги в ближайшее время и так планировалось отремонтировать.

Рейд ГИБДД по плохим дорогам АЛЕКСЕЙ ИШУТИНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДИРЕКЦИИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Этот участок у нас запланирован в рамках реализации приоритетного проекта безопасные и качественные дороги. Он у нас идет от улицы Дзержинского до 49го дома. Конструктив здесь предусмотрен ремонт двумя слоями — это выравнивающий слой и слой покрытия щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси».

Всего в рамках проекта безопасные и качественные дороги в этом году будет отремонтировано 82 участка дорог общей протяженностью 87 км. К настоящему моменту, по данным ГИБДД, в результате регулярных рейдов кировской администрации уже было внесено 121 представление на приведение дорог в надлежащий вид.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В пригороде Кирова нетрезвый водитель улетел в кювет

12:18 19.04.2018


В пригороде Кирова нетрезвый водитель улетел в кювет

Началась подготовка к Великорецкому крестному ходу

12:05 19.04.2018


Началась подготовка к Великорецкому крестному ходу

Улицу Карла Маркса вымыли с шампунем

11:59 19.04.2018


Улицу Карла Маркса вымыли с шампунем

18 мая кировчанам предлагают отправиться на работу на велосипеде

11:56 19.04.2018


18 мая кировчанам предлагают отправиться на работу на велосипеде

За сутки Вятка поднялась на 21 см

11:50 19.04.2018


За сутки Вятка поднялась на 21 см

В Лянгасово горит аварийный деревянный жилой дом.

19:46 18.04.2018


В Лянгасово горит аварийный деревянный жилой дом.

Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.

19:37 18.04.2018


Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.

Все новости

Вести. Кировская область

Шестилетняя кировчанка переписывает историю российских шашек

10:30 19.04.2018


Шестилетняя кировчанка переписывает историю российских шашек

Паводковые учения спасательных служб на воде

10:26 19.04.2018


Паводковые учения спасательных служб на воде

Подготовка к паводку в городе Кирове

10:25 19.04.2018


Подготовка к паводку в городе Кирове

В Кирове прошла выставка рукотворных книг

17:43 18.04.2018


В Кирове прошла выставка рукотворных книг

Кировчанка Ирина Ланских - победитель европейской математической олимпиады

17:42 18.04.2018


Кировчанка Ирина Ланских - победитель европейской математической олимпиады

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В администрации города Кирова подвели итоги приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"

23.10.2017


В администрации города Кирова подвели итоги приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"

Прием дороги на улице Кольцова

12.09.2017


Прием дороги на улице Кольцова

В администрации Кирова прошли публичные слушания планов ремонта дорог на предстоящий год

27.09.2017


В администрации Кирова прошли публичные слушания планов ремонта дорог на предстоящий год

В Кирове «муниципальный контроль» забраковал улицу Свободы.

06.10.2017


В Кирове «муниципальный контроль» забраковал улицу Свободы.

Рейд ГИБДД по содержанию улиц

17.11.2016


Рейд ГИБДД по содержанию улиц

В Кирове ведётся диагностика дорог

19.10.2017


В Кирове ведётся диагностика дорог

Популярные новости

Документация, изъятая в департаменте образования г. Кирова, направлена на судебную бухгалтерскую экспертизу.

05.04.2018


Документация, изъятая в департаменте образования г. Кирова, направлена на судебную бухгалтерскую экспертизу.

В Кирово-Чепецке полиция проводит проверку по факту нападения подростков на мужчину.

12.04.2018


В Кирово-Чепецке полиция проводит проверку по факту нападения подростков на мужчину.

В Кирове фельдшера скорой помощи приговорили к условному сроку за ошибочный диагноз.

10.04.2018


В Кирове фельдшера скорой помощи приговорили к условному сроку за ошибочный диагноз.

Следственный комитет проводит обыски в администрации г. Кирова.

05.04.2018


Следственный комитет проводит обыски в администрации г. Кирова.

В Кирове раскрыли резонасное убийство студентки, совершенное осенью 2017 года.

12.04.2018


В Кирове раскрыли резонасное убийство студентки, совершенное осенью 2017 года.

Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.

18.04.2018


Кадровые перестановки в администрации г. Кирова.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх