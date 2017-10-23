Рейд ГИБДД по плохим дорогам

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Глубина ям на кировских дорогах местами превышает требования ГОСТа в 5 раз. Сегодня сотрудники Госавтоинспекции провели замеры ям и оценку дорожного полотна на пересечении улиц Чернышевского и Стахановской.Это самый безопасный с точки зрения аварийности перекресток в городе. Скорость свыше 10 км в час здесь развить невозможно, а о помехах слева и справа сигнализируют звуки скрежета бамперов автомобилей. В Госавтоинспекцию уже поступили десятки жалоб на этот участок дороги.Проверка состояния дорожного полотна здесь не заняла много времени. Нарушения нормативных требований по содержанию дорог заметны и невооруженным глазом. Однако, инспекторы ГИБДД замеряют каждую яму и документируют нарушения.По итогам рейда сотрудниками ГИБДД будет составлен акт недостатков, и в дальнейшем владелец улично-дорожной сети — администрация города, будет привлечена к административной ответственности. Впрочем, именно этот отрезок дороги в ближайшее время и так планировалось отремонтировать.Всего в рамках проекта безопасные и качественные дороги в этом году будет отремонтировано 82 участка дорог общей протяженностью 87 км. К настоящему моменту, по данным ГИБДД, в результате регулярных рейдов кировской администрации уже было внесено 121 представление на приведение дорог в надлежащий вид.